Ultimo turno con verdetti già scritti

Tredicesima ed ultima giornata di regular season, con le tre formazioni regionali femminili, impegnate in altrettante sfide, ma conoscendo già il proprio destino nella seconda fase del campionato.

Turno che comunque vada sarà indolore per le ragazze di coach Pedrotti, quello che vede la Tecnoedil Trento affrontare lontano da casa la rivale storica del Garda Basket. La posizione in classifica è ben definita per le trentine, che comunque vada termineranno in quinta posizione, sapendo che dovranno vedersela poi nei playoff nel derby regionale contro il Charly Merano. La partita in sé avrà senso in vista di un ottimo allenamento prima della prossima fase. All'andata vinsero le trentine con il punteggio di 70-56.

Sabato, 12 APRILE 2025, ore 20:30

GARDA BASKET (11-14) - TECNOEDIL TRENTO (13-12)

Il Basket Rosa Bolzano, orami fuori dalla corsa playoff, incontra fra le mura amiche la Pallacanestro Camin, dalla quale perse per 51-27 nel girone d’andata, una delle peggiori prestazioni stagionali per le bolzanine. Un pò per l’orgoglio, ma ancora di più per terminare come la prima delle escluse dai playoff, le bolzanine devono vincere l’incontro, in modo anche da esser meglio piazzate poi nella fase playout, beneficiando dell'eventuale fattore campo.

Domenica, 13 aprile 2025, ore 18:00

BASKET ROSA BOLZANO (9-16) - PALL.CAMIN (8-17)

Anche per il Charly Merano vale più o meno lo stesso discorso effettuato per la Tecnoedil Trento. Posizione più che blindata per le meranesi guidate da Corinaldesi, sesta posizione acquisita, non si può ormai più salire o scendere e nei quarti di finale di playoff, ci saranno le trentine ad attendere la compagine guidata in campo da capitan Ilaria Ruocco. La partita contro la forte PMF Mestre, quarta forza del campionato, può essere un bel banco di prova in attesa della seconda fase, va sfruttata al meglio.

Domenica, 13 aprile 2025, ore 18:30

PFM MESTRE (18-7) - CHARLY BASKET (12-13)

