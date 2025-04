Verso i playoff: Europa Bolzano- Val di Cavedine

Quarto di finale inedito ma che poteva essere ipotizzato da tempo quello fra Europa Bolzano e Valle di Cavedine, con la formazione trentina, che dopo un gran bel girone d'andata, è andata a spegnersi nella seconda fase, raggiungendo comunque un’ottima posizione finale.

Europa Bolzano

L'Europa Bolzano, formazione guidata da coach Luca Pavani e dal suo vice Aldo Baldessari, giunta terza in solitaria in campionato, una posizione in più rispetto alla scorsa stagione, non è di certo una delle sorprese del campionato, quanto piuttosto una piacevole conferma. Quindici vittorie e 7 sconfitte nel corso della regular season, quasi più forte in trasferta che in casa, 7 vittorie sul parquet di casa e 4 sconfitte, 8 lontano da Bolzano, soltanto tre le partite perse. Lo stato di forma dei bolzanini è ottimo, quattro vittorie nelle ultime cinque gare, dietro soltanto alle due favorite del campionato, Alto Adige e Macaco’s Arcobaleno. A livello offensivo, seconda squadra del ranking, dietro soltanto ai cugini dell'Alto Adige-Sudtirol, 65.4 di media. In difesa, con un passivo a partita di 52, quarto reparto difensivo stagionale, in linea con la classifica finale. I “vichinghi” dell’Europa Bolzano, hanno sempre avuto la meglio delle squadre dietro di loro in classifica, hanno perso in entrambi i confronti con le due formazioni di testa, ma vinto contro le dirette inseguitrici Not in My House e Blue Bear B. Stonano le due sconfitte patite proprio contro il Val di Cevedine, che si è dimostrata la bestia nera proprio dei bolzanini. A livello individuale, quattro i giocatori da tenere sott'occhio, il veterano e fortissimo Porfido, che nonostante il tempo stia passando inesorabilmente anche per lui, è comunque il primo marcatore stagionale e per gli avversari è un bel problema da gestire. Lo seguono Andrea Bin, Perchinelli e Profaiser, sempre molto reattivi in campo. Nel reparto rimbalzi Ginestous si fa sentire eccome.

Val di Cavedine

Il Val di Cavedine, formazione di Vezzano, giunta sesta dopo aver solcato anche le prime posizioni, è stata per buona parte del campionato una delle rivelazioni di questa stagione. Nello scorso campionato la formazione ora guidata da coach Odorizzi giunse soltanto nona in classifica, fuori da ogni possibilità playoff già da metà stagione. Tredici vittorie e nove sconfitte, andata decisamente migliore del ritorno, sette vittore e quattro sconfitte, contro le 5 sole vittorie del ritorno e le sei sconfitte patite, tra le quali un filotto negativo di cinque di seguito che ha fatto precipitare gli “orsi” di Vezzano dal terzo posto al sesto. Stato di forma non al massimo, quello può preoccupare molto, rendimento da zona playout, una sola vittoria rimediata nelle ultime cinque partite, per fortuna contro la stessa Europa Bolzano. Stagione dove il reparto offensivo si è piazzato ottavo in classifica con 53.5 punti a partita, contro i 52.3 subiti, difesa che nel complesso è quinta nel confronto con le altre. I momenti più importanti della stagione, sicuramente le due vittorie contro la concorrente Europa Bolzano, ma non possiamo sottacere sulle sconfitte contro Acies Vigolana e soprattutto l'ultima, patita in casa di un Maia Merano, che non era con l'acqua alla gola, perché fuori dai giochi playoff. Fra i suoi uomini più rappresentativi, Gasperi sicuramente, seguito da Mattedi, Pederzolli e Rossi.

Il confronto

Se guardassimo le fredde statistiche, tutto farebbe pensare ad uno strapotere bolzanino, ma negli scontri diretti però a prevalere è stato il Val di Cavedine, due vittorie in due incontri, 47-52 all’andata e 69-68 nella recente partita della decima giornata di ritorno, successo che ha spezzato il lungo filotto negativo di cinque sconfitte patite dalla formazione trentina con sede a Vezzano. Stato di forma, fattore campo sulla lunga serie, esperienza di alcuni singoli di grande esperienza, voglia di rivalsa, tutto fa pensare a qualche chance in più per i bolzanini, anche se le due sconfitte patite nella stagione, peseranno in qualche maniera nella mente di qualche giocatore, specie l'ultima. Possiamo ipotizzare che l'Europa Bolzano abbia il 60% di chance di passaggio del turno, rispetto al 40% attribuibile al Val di Cavedine, vista anche la propensione alla "guerra di corsa" dei bolzanini, molto abili a vincere anche fuori casa.

Quarto di finale 3: Europa Bolzano - Valle di Cavedine

Gara 1

EUROPA BOLZANO - VALLE DI CAVEDINE

Lunedì 28/04/2025 ore 20:30

Pal. Scuola Media FERMI - Via Castel Flavon, 16 - BOLZANO

Gara 2

VALLE DI CAVEDINE - EUROPA BOLZANO

Domenica 04/05/2025 ore 20:00

Palestra BELLESINI - via Roma 3 - VEZZANO - VALLELAGHI

Eventuale gara 3

EUROPA BOLZANO - VALLE DI CAVEDINE

Lunedì 12/05/2025 ore 20:30

Pal. Scuola Media FERMI - Via Castel Flavon, 16 - BOLZANO