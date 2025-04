Verso il quarto Arcobaleno Macaco’s - Acies Vigolana

Il primo quarto di finale che inaugura la seconda fase del campionato è la sfida inedita fra Arcobaleno Macaco’s e gli Acies Vigolana, formazione che nel suo anno d’esordio trova ben presto un posto al sole per accedere ai playoff.

L’Arcobaleno Macaco’s formazione di Povo sulla collina est di Trento, è una formazione di recente fondazione, ma che ha saputo farsi valere nel tempo, mostrando i muscoli nella scorsa stagione, dove arrivò seconda in campionato e in finale playoff, lasciando il passo soltanto al Gardolo. Guidata abilmente da coach Andrea Pizzinini, ha saputo in poco tempo diventare una delle corazzate di questa categoria, in molti la davano come favorita alla vittoria finale, certo nessuno alla vigilia poteva immaginarsi l’exploit dell’Alto Adige Sudtirol, formazione che in teoria doveva essere meno forte della più consolidata Europa Bolzano, sorella di società, ma che ha dovuto cedere sul campo proprio alla creatura più recente. Secondi in classifica gli uomini in maglia mimetica rosa-nero, con diciotto vittorie e sole quattro sconfitte, record di 9 vittorie casalinghe e due sconfitte, bilancio identico anche in trasferta. Dopo una partenza non entusiasmante, con tre sconfitte ravvicinate, Blue Bear, Alto Adige e quella clamorosa patita in casa per mano del Maia Merano, ne è nata una splendida cavalcata di ben 15 vittorie di seguito, la migliore della serie e seconda in regione soltanto a quella del Gardolo, ma nel campionato di DR2. I Macaco’s possiedono un reparto offensivo che è il terzo in classifica generale, con 63.4 punti a partita, la difesa è la seconda invece, solo 51 punti a partita subiti. Vengono da un serie positiva di quattro vittorie e una sola sconfitta nelle ultime cinque partite, nell’ultima giornata, quando magari ci si rilassa pensando alla pausa e ai playoff. Nei due incontri giocati contro l’avversaria dei quarti, i Macaco’s Arcobaleno non hanno avuto alcuna titubanza, sconfiggendo all’esordio gli Acies Vigolana con il largo 81-50, per poi ribadirlo con altrettanta forza al ritorno, 43-77. A livello di individualità, oltre alla capacità di coach Pizzinini, vi è quella di Passerini, quarto marcatore della categoria. Non possiamo non citare i fratelli Tani, Osello, Giordani, Serati e Trotter, giocatori che hanno fatto grande questa squadra e il da poco rientrato Valla, assente per motivi di studio per buona parte del campionato. Per gli Acies di certo una bella cosa accedere ai playoff nella prima annata della propria storia, ma trovarsi davanti proprio gli Arcobaleno Macaco's non è proprio una buona notizia, le speranze di passaggio del turno sono poche, servirebbe forse più esperienza.

Gli Acies Vigolana, forse la più recente squadra regionale, formatasi soltanto nella scorsa estate, nota a molti anche con il nome di “testuggine romana” per via dell’appellativo latino che hanno, oppure con il nome di “alpaca” per via dell’animale simbolo, sono sicuramente una delle sorprese più piacevoli di questa stagione. Da molti data come “Cenerentola” della stagione, la squadra è cresciuta molto, giocando un bel campionato, specie nella seconda parte, dove hanno poi conquistato in anticipo l’accesso ai playoff e arrivando addirittura settimi, di certo un risultato sopra le più rosee speranze di inizio stagione. Dopo qualche tentennamento, e le due confitte contro la Virtus Altogarda B, hanno anche saputo mettere in seria difficoltà formazioni strutturate e di vertice, come la belle vittorie ad inizio marzo sul campo dal val di Cavedine e successivamente contro i Blue Bear B, che hanno proiettato gli “alpaca” alla conquista di un posto al sole. Dieci vittorie e dodici sconfitte nella regola season, egual bilancio in casa e fuori, cinque vittorie e sei sconfitte per parte. All’andata solo 4 vittorie, contro le 6 del ritorno, una serie positiva di tre vittorie ed una negativa da 4. Formazione abbastanza in forma nell’ultima parte del campionato, tra vittorie e due sconfitte nelle ultima 5 partite. Nono attacco stagionale con 52.9 punti a partita, ma al tempo stesso anche nona difesa, 61.5 punti subiti a partita. Squadra autogestita, l’allenatore in campo non c’è, i suoi uomini si gestiscono al meglio, grazie anche all’esperienza di alcuni di loro, non possiamo non citare Margoni Sebastian e Marchesini, i due più esperti, ma anche Zara, Giordani e Banita a dare man forte. La squadra del presidente Tomasi Gabriele, può dirsi ben soddisfatta di un exploit del genere, non erano molti a puntare su una loro qualificazione alla seconda fase al primo tentativo.

Per stato di forma, esperienza e formazione, Arcobaleno Macaco’s fortemente favoriti, possiamo azzardare un 90% di chance, contro il 10% che possono avere gli “alpaca” dell’Acies Vigolana. Se però gli Acies vincessero in Gara 2 fra le mura di casa, possono dimostrarsi poi particolarmente pericolosi nella gara di spareggio.

Quarto di finale 4: Arcobaleno Macaco's - Acies Vigolana

Gara 1

ARCOBALENO MACACO'S - ACIES VIGOLANA

Giovedì 24/04/2025 ore 21:30

Centro Civico di Povo - via Salè 1 - TRENTO

Gara 2

ACIES VIGOLANA - ARCOBALENO MACACO’S

Domenica 04/05/2025 ore 20:00

Palestra Scuola Media Civezzano - Via Murialdo 27 - CIVEZZANO

Eventuale gara 3

ARCOBALENO MACACO’S - ACIES VIGOLANA

Giovedì 08/05/2025 ore 21:30

Centro Civico di Povo - via Salè 1 - TRENTO