Verso il quarto di playoff Alto Adige - Virtus Altogarda B

Il quarto di finale playoff che vede contrapposte la vincente del campionato con l'ultima che ha centrato l'accesso, sembra sempre scontato sulla carta, ma abbiamo visto come in passato le cose non siano così semplici come le si vuole vedere.

Alto Adige - Sudtirol

Il ruolino di marcia dell’Alto Adige Sudtirol è netto e parla da sé, 21 vittorie e un'unica sconfitta, che giocoforza è anche il punto meno brillante della stagione, ovvero la caduta casalinga contro i Macaco’s Arcobaleno, fatto questo che ha spezzato il monopolio del campionato rendendolo anche più interessante agli occhi di tutti, dando anche speranze agli inseguitori. La vittoria della regular season è sempre una cosa interessante, ma non certifica di certo in automatico la vittoria del campionato stesso, lo sanno bene in tante formazioni, nella seconda fase si fa sul serio e a volte alcune squadre hanno in alcune occasioni tirato anche il freno a mano durante la regular season. Formazione abbastanza giovane, nata al termine dell’estate 2024 per poter dare spazio ai numerosi giocatori dell’Europa Bolzano che non trovavano posto nella formazione primaria allenata da Pavani o in DR1, ma quasi nessuno poteva immaginarsi che che avrebbe preso il sopravvento sulla squadra principale di Bolzano e a riuscire anche a dominare in campionato. Formazioni autogestita in campo, capitan Barbolini, coadiuvato dal compagno Ferretti, un gran bel duo a dettare le strategie. Campionato da record, primo attacco, con circa 160 punti in più del secondo reparto offensivo, media di 72.7; prima difesa in assoluto e senza rivali, quasi 170 subiti in meno rispetto alla seconda miglior difesa, con una media di 43.3 punti a sfavore. I suoi giocatori più pericolosi sono Cestaro, terzo marcatore assoluto, Antonelli, Moretti e Barbolini stesso. Squadra estremamente funzionale, che nel doppio confronto conto la Virtus Altogarda B, non ha avuto alcun tentennamento, vincendo largamente in entrambe i confronti.

Virtus Altogarda B

La Virtus Altogarda B, altra formazione di recente costituzione, viene dall’idea dello staff della formazione rivana di mettere insieme alcune “vecchie glorie” del basket della "Busa" e farle calcare nuovamente il parquet. Il risultato finale non è stato per nulla malvagio, l’ottavo posto e quindi un posto al sole per i playoff, è sempre un gran bel risultato, specie per una formazione esordiente e con una media d'età importante. Inizialmente formazione autogestita, un po' ci pensava Betta quando giocava, ma poi si è giunti a chiamare Ziggiotto, coach che nella scorsa stagione aveva traghettato i Red Fox Mori-Brentonico a giungere in finale di DR2. Decimo reparto offensivo per i rivani, 51 punti a partita, mentre in difesa è andata decisamente meglio, sesta piazza, con 52.4 canestri subiti. Nove vittorie e 13 sconfitte, sei vittorie e cinque sconfitte casalinghe, in trasferta non particolarmente pericolosa, soltanto tre vittorie, contro le otto sconfitte. Lo stato di forma non è dei migliori, due sole vittorie contro le tre sconfitte nelle ultime cinque partite, confronto impietoso con la concorrente Alto Adige, cinque su cinque. Un risultato di prestigio in stagione, l’aver sconfitto nettamente i Blue Bear B in casa; per contro anche una sconfitta che è costata cara, l’aver perso contro il Maia Merano, che è costato il settimo posto in classifica e ha anche provocato l’agonia per la caccia all’ottavo posto, una piccola odissea nelle due ultime giornate che ha anche riaperto le ultime speranze per il Val di Fiemme, rimasto in corsa sino all'ultimo secondo della stagione regolare. Nessun giocatore che abbia concorso ai primi posti nella classifica marcatori, ma i più pericolosi sono Vicari, Tobaldi, Benedetti, e Detoni Mattia.

Il confronto

Il doppio confronto, lo stato di forma, il fattore campo, le caratteristiche delle due formazioni, tutto propende a favore dell’Alto Adige Sudtirol, che difficilmente sarà costretta ad arrivare al terzo confronto. Le chance di passaggio del turno dell'Alto Adige sono del 90%, contro il 10% a favore della Virtus Altogarda B.

Gara 1

ALTO ADIGE SUEDTIROL - VIRTUS ALTOGARDA

Lunedì 28/04/2025 ore 20:30

Pal. Scuola Media FERMI - Via Castel Flavon, 16 - BOLZANO

Gara 2

VIRTUS ALTOGARDA - ALTO ADIGE SUEDTIROL

Mercoledì 07/05/2025 ore 21:00

Pal. IMPERA - Viale Damiano Chiesa - RIVA DEL GARDA

Eventuale Gara 3

ALTO ADIGE SUEDTIROL - VIRTUS ALTOGARDA

Lunedì 12/05/2025 ore 20:30

Pal. Scuola Media FERMI - Via Castel Flavon, 16 - BOLZANO