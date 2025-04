Verso la sfida Cus Trento - Red Fox Mori/Brentonico

Il confronto fra il Cus Trento e i Red Fox Mori-Brentonico pare sulla carta essere il più equilibrato, quello che qualsiasi risultato possa uscire, non stupirà nessuno, in quanto le due contendenti sono capaci di tutto e arrivate a questo punto non vedono l’ora di mostrare di che pasta sono fatte.

Cus Trento

La formazione degli universitari, guidata da coach Gianluca Magno, è di certo una delle nobili decadute del basket trentino, meno di dieci anni fa militava in serie C, in panchina uno dei personaggi chiave del basket regionale, Simone Eglione. Il Cus ha successi e crisi cicliche, dovute soprattutto al fatto che dipende da giocatori che frequentano le università trentine, e quindi sono spesso e volentieri a “scadenza” e non tutte le annate riservano belle sorprese. Certamente coach Magno quest’anno ha fatto un ottimo lavoro, se nella scorsa stagione mancò l’accesso ai playoff, quest’anno non solo li ha centrati, ma da quarto in classifica, mettendo spesso in crisi le formazioni di medio alta classifica. Sesto reparto offensivo, con una media punti di 66.2, mentre in difesa con una media di 63 punti, gli universitari si sono piazzati al sesto posto. 14 vittorie e 8 sconfitte totali, identico ruolino di marcia nel bilancio casa/trasferta, sempre 7 vittorie e 4 sconfitte. Universitari, che seppur non avendo mai messo in discussione lo strapotere delle due prime in classifica, hanno comunque saputo fermare il Pergine, terza forza del campionato. Da rivedere invece la prova negativa contro il Maia Merano, forse il momento meno brillante in campionato. A livello di individualità, la formazione di quest’anno del Cus Trento a disposizione di coach Magno, pare essere più che buona e quando ci sono gli uomini chiave, non è semplicissimo riuscire a venirne a capo. L’arrivo di Brunello, Bello e Rocca dai Night Owls ha portato sicuramente esperienza, dando energie in più ai confermati, Righini, Pirrelli Marco, Filippini. Anche la scommessa sul giovane play Pimenoff, anch’esso di scuola Night Owls, ma dalla serie inferiore della DR3, non è stata per nulla avventata.

Red Fox Mori-Brentonico

Formazione presieduta da Andrea Bianchi e allenata da coach Tranquillini, ritornato in panchina dopo una pausa per motivi familiari, arrivata quinta dopo un tentennamento di inizio stagione, ma poco distante dal terzo posto in classifica, sono mancate due vittorie se vogliamo essere pignoli. Tredici vittorie e nove sconfitte il bilancio generale, sette vittorie e quattro sconfitte fra le mura di casa, risultato quasi simile in trasferta, con sei vittorie e cinque sconfitte. Ottime le prestazioni si in attacco che difesa, quarto reparto offensivo del campionato con media di 68.1 punti a partita, uguale posizione per la difesa, 62.5 punti subiti a incontro, tanto per capirci ha fatto meglio di Pergine, giunta terza in campionato. Nella scorsa stagione, le “volpi rosse” arrivarono quarti in classifica, per poi giungere in finale, bene o male la posizione è stata confermata, cosa che non era scontata visto l’arrivo in categoria del Gardolo, dei Night Owls e del Valsugana che aveva ereditato il ruolo del Civezzano, che poi vinse il campionato nel 2024. Red Fox particolarmente efficaci contro le formazioni simili a lei in classifica, ottima la larga vittoria sul campo del Valsugana e nei due derby contro il San Marco Rovereto. Un’ombra sul percorso la possiamo individuare nella sconfitta patita contro il Bressanone. Se vogliamo analizzare sino in fondo, i Red Fox hanno sofferto il confronto con le prime quattro della classe, raccogliendo zero punti in otto partite disputate. Fra i suoi gioielli in campo, non possiamo non nominare il veterano Schwachtje, nono marcatore assoluto della stagione e Dei Michei Luca, che lo segue nella classifica generale. Ci sono da tenere sott'occhio anche Cipriani, Benedetti e Proch Lorenzo.

Il confronto

Nei due scontri diretti stagionali, ha sempre prevalso il Cus Trento, 78-49 all’andata, mentre al ritorno fu più equilibrato il confronto, 63-64 a favore degli uomini di coach Magno. Il bilancio di 2-0 a favore del Cus Trento non deve trarre in inganno, i Red Fox sono una formazione che anche in passato ha dimostrato di venire fuori alla lunga, come ad esempio lo fecero nella scorsa annata. Le chance di passaggio del turno possiamo ipotizzare che siano del 50% per ognuna delle due formazioni, facilmente si arriverà alla terza gara e ci sarà da divertirsi in questo quarto di finale che vede contrapposte le due squadre che solitamente giocano con la maglia rossa in campo.

Quarto di finale 2: Cus Trento - Red Fox Mori-Brentonico

Gara 1

CUS TRENTO - RED FOX MORI BRENTONICO

Venerdì 02/05/2025 ore 21:15

SANBAPOLIS - Via della Malpensada 88 - TRENTO -

Gara 2

RED FOX MORI BRENTONICO -CUS TRENTO

Venerdì 09/05/2025 ore 21:30

SCUOLE MEDIE MALFATTI - Via San Giovanni XXIII - MORI

Eventuale gara 3

CUS TRENTO - RED FOX MORI BRENTONICO

Martedì 13/05/2025 ore 21:15

SANBAPOLIS - Via della Malpensada 88 - TRENTO