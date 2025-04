Verso la sfida: Night Owls - San Marco Rovereto

Nessuno alla vigilia avrebbe voluto incontrare Gardolo e i Night Owls. Questi ultimi sono capitati al San Marco Rovereto, che ha dinnanzi a sé una sfida per nulla semplice, ma superarla con successo vorrebbe dire candidarsi alla vittoria finale.

Night Owls Trento

I Night Owls Trento, presieduti da Caldara e allenati da Bonelli da questa stagione, sono giunti secondi al termine della cavalcata della regular season, con un bilancio di 18 vittorie e 4 sconfitte, con un ottimo bottino fra le mura amiche, una sola sconfitta, contro le tre patite lontano dal parquet amico. Se vogliamo guardare le statistiche, può stupire l’attacco non particolarmente prolifico, con una media di 62.1 risulta essere l’ottavo, cosa che stona parecchio con il secondo posto in classifica. Invece la tenuta della difesa giustifica ampiamente la conquista della posizione occupata a fine stagione regolare, 53.4 di media e miglior difesa in assoluto, il lavoro di Zago nelle retrovie vale come l’oro e si è fatto notare. Ottima stagione di vertice, anche se partita con il piede sbagliato, sconfitta alla prima giornata dal Valsugana esordiente, complici le numerose assenze. Non ha mai però intaccato il dominio del Gardolo, mai messo in discussione, nemmeno negli scontri diretti. Mai una serie negativa, una positiva invece di sei successi di seguito. Fra i suoi uomini più importanti sicuramente l’esperto Zago, una diga in difesa e gran “burattinaio” nella costruzione del gioco. Non possiamo non citare Santoni, Costanzo, Lazzari, il giovane e promettente Frenez, gli esperti Candeo e capitan Rizzonelli. In più di un’occasione i “gufi” hanno dato l’impressione di non correre per la vittoria della regular season, come se avessero tirato il freno a mano, accontentandosi del secondo posto, sapendo benissimo che non serviva spendere troppe energie, che poi serviranno tutte nel mese di maggio.

San Marco Rovereto

Il San Marco Rovereto di coach Franceschini ha avuto una stagione abbastanza altalenante, con prove convincenti ma anche performance non in linea con le aspettative di inizio stagione, con i roveretani che avevano conquistato un posto nelle final four di Coppa e parevano essere fra le possibili favorite della stagione. Dieci vittorie e dodici sconfitte, in trasferta la formazione della "città della Quercia" soffre abbastanza, solo 4 vittorie contro le sette sconfitte. Attacco molto forte, statisticamente il secondo del campionato e se avesse giocato contro il Maia Merano invece di vincere a tavolino, sarebbe stato sicuramente il primo reparto della stagione, 70.8 punti a partita. La difesa è il punto dolente, 72.2 punti subiti a partita, undicesimo reparto, peggio ha fatto soltanto Villazzano come numeri. Il momento migliore è stata la vittoria contro Gardolo, ma conseguita a fine stagione, con i “gialli” probabilmente appagati dalla certezza del primo posto in classifica. Più ombre che luci nelle sconfitte con Paganella-Lavis e Villazzano, e se vogliamo anche nella vittoria stentata contro il Bressanone. I suoi uomini da tenere sott’occhio sono Dorigotti, Rella, Dellantonio e Zambaldi. Massima serie positiva di quattro vittorie di seguito, numero identico di sconfitte di seguito patite dopo poche giornate dall’avvio di stagione.

Il confronto

Non molto fortunato il San Marco Rovereto a trovarsi davanti i Night Owls Trento, dai quali ha perso in entrambe le occasioni, fra l’altro senza mai mettere in discussione la partita, sia in trasferta dove terminò con il punteggio di 72-52, ma nemmeno in casa, con esito di 68-89. Tipologie di squadra, precedenti stagionali, stato di forma, fanno pendere la lancetta delle chance verso i “gufi” in maglia nero-gialla, i quali hanno tranquillamente un 75% di possibilità di passare in semifinale, contro il 25% della compagine roveretana. Servirà il miglior Rovereto per fermare la fame di vittorie dei Night Owls.

Quarto di finale 4: Night Owls Trento- San marco Rovereto

Gara 1

NIGHT OWLS TRENTO - SAN MARCO ROVERETO JBR

Mercoledì 30/04/2025 ore 21:30

PALESTRA LICEO GALILEI - Via Nepucemo Bolognini, 92 - TRENTO

Gara 2

SAN MARCO ROVERETO JBR - NIGHT OWLS TRENTO

Venerdì 02/05/2025 ore 20:45

Palestra Liceo Filzi - Via Savioli - ROVERETO

Eventuale gara 3

NIGHT OWLS TRENTO - SAN MARCO ROVERETO JBR

Mercoledì 07/05/2025 ore 21:30

PALESTRA LICEO GALILEI - Via Nepucemo Bolognini, 92 - TRENTO