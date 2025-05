I risultati delle altre sfide

Negli altri quarti di playoff, tutto come da copione, con le favorite che vincono abbastanza agevolmente nel primo turno casalingo.

La seconda forza del campionato, Creazzo, parte bene nei playoff, sconfiggendo per 79-57 Legnago, candidandosi anche a chiudere abbastanza in fretta la pratica, per risparmiare le forze in vista delle semifinali. Nelle fila del Creazzo, gran gioco di squadra, Bortolomei il migliore con 11 punti a referto

Bene anche Arzignano, che in casa ha la meglio sul Leobasket Lonigo, vincendo per 81-63, intravedendo già in qualche maniera la semifinale, sapendo che con grande probabilità andrà a giocarla con la rivale Creazzo. Reschini e Muraro i migliori in casa Arzignano, entrambe a quota 15.