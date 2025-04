Verso la sfida: Not In My House - Blue Bear B

Si presenta come il quarto di finale più equilibrato in assoluto, quello che vede contrapposte due formazioni di Trento, i Not In My House e i Blue Bear Birrazzano, nate come possibili protagoniste del campionato, ma spiazzate poi sul percorso dall’exploit davvero sorprendente delle due formazioni bolzanine.

Not in My House

I Not in My House, formazione appartenente alla galassia Night Owls, è da subito parsa come la più attrezzata delle due formazioni del club che militano in DR3. All’inizio si pensava anche potesse essere la prima e diretta concorrente dei favoriti Macaco’s Arcobaleno, ma poi a sparigliare le carte sono arrivate, con la sorpresa di molti, le due formazioni bolzanine, appartenenti alla galassia Europa Bolzano. Di fatto la formazione di coach Caldara, si è dovuta ben presto accontentare della quarta piazza, soffrendo anche per buona parte del campionato contro l’iniziale intraprendenza del Val di Cavedine, vera sorpresa di inizio stagione alla quale pochi avevano dato le giuste attenzioni. Quarto posto in classifica, con 14 vittorie e 8 sconfitte. “Gufi” particolarmente pericolosi in casa, un record di 9 vittorie e due sole sconfitte. In esterna le cose però non sono andate così bene, con 5 vittorie e 6 sconfitte, i NIMH soffrono di nostalgia del parquet domestico, caratteristica che però hanno anche gli avversari dei Blue Bear. Quarto reparto offensivo stagionale, con 57.4 punti partita segnati, ma al contempo, forse il dato più interessante, terzo reparto difensivo, con al passivo 51 punti a partita di media, per la cronaca dato molto simile a quello della solida difesa dei Macaco’s Arcobaleno, seconda forza del campionato. Per i NIMH, una serie positiva di ben otto vittorie di seguito, ma anche una negativa di ben 4 sconfitte. Il successo più importante, quello nell’ultima giornata contro la corrazzata Macaco’s Arcobaleno, forse però dovuta alla possibile distrazione pre-seconda fase, ma non si può mettere una pietra sopra alla sconfitta patita per mano del Val di Fiemme, che ha mostrato alcune debolezze o quantomeno ingenuità di questa formazione. I suoi uomini più pericolosi sono Maccani, quinto in classifica marcatori e ottimo tiratore da tre. Seguono Zonta, anch'esso dotato di un pregevole colpo da oltre l'arco, Orempuller, Colombo Edoardo e Tinti. Buono lo stato di forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, i “gufi”, paiono essere una delle formazioni più pronte per i playoff.

Blue Bear B

Il team dei Blue Bear Birrazzano, da quest’anno “separati” dai Blue Bear di DR2, proprio per non compromettersi l’accesso ai playoff, visti anche i precedenti della scorsa annata, sono giunti quinti in classifica, a due soli punti di differenza dai rivali che incontreranno nei quarti di finale. Tredici vittorie e nove sconfitte, con un ottimo rendimento casalingo, identico a quello dei rivali di turno, nove vittorie contro le due sconfitte patite. Il “mal di trasferta” ha però colpito gli “orsi blu”, che lontani dalla propria tana, han vinto soltanto in quattro occasioni, contro le sette sconfitte incassate. Terzo attacco del campionato, con 60.3 punti partita, e settima difesa del ranking, 54 punti subiti di media. I momenti più esaltanti della stagione sono stati l’aver battuto i Macaco’s Arcobaleno ad inizio di stagione e poi l’Europa Bolzano. Non sono mancati i momenti che hanno fatto dubitare sulle effettive possibilità di questa squadra, sicuramente da annoverare la pesante sconfitta contro la Virtus Altogarda, e quelle con il Maia Merano e gli Acies Vigolana, quest’ultima forse la più giustificabile visto poi il piazzamento finale e la corsa fatta dagli “alpaca” nella seconda parte del campionato. Ha fatto certamente clamore la lunga crisi ad inizio 2025 con quattro sconfitte di seguito, cosa che è costata almeno un paio di posizioni in classifica, visto che gli "orsi blu", hanno navigato per lungo tempo fra la seconda e la terza posizione nel ranking stagionale.

Fra i giocatori da tenere maggiormente d'occhio ci sono Maino Federico, specialista nei tiri liberi e sempre fra i migliori della categoria, Belluccio, nono in classifica marcatori, oltre a Marzaro, Orellana e lo specialista dei tiri da 3 Scartezzini. Stato di forma non strepitoso per la squadra di Cesconi, solo due vittorie nelle ultime cinque partite, verrebbe quasi da pensare che la formazione sia giunta in affanno a fine campionato.

Il confronto

Nel doppio confronto stagionale, una vittoria per parte, con i Not in My House che hanno vinto di misura in casa per 53-52 al ritorno, mentre all’andata nel turno casalingo dei Blue Bear B, questi ultimi hanno dominato il match, imponendosi con il punteggio di 72-58. Stato di forma, precedenti stagionali, fattore campo, abitudine ai playoff nel recente passato, fanno propendere la lancetta delle possibilità leggermente verso il versante dei “gufi”, che potrebbero avere un 55% di possibilità di passaggio del turno, contro il 45% rimanente per gli “orsi blu”. Comunque vada, si prospetta un confronto particolarmente interessante e foriero di possibili sorprese e che difficilmente si concluderà con due sole partite.

Quarto di finale 2: Not in My House Trento - Blue Bear Birrazzano

Gara 1

NOT IN MY HOUSE TRENTO - BLUE BEAR BIRRAZZANO

Lunedì 28/04/2025 ore 21:30

PALABOCCHI - Via Santa Croce, 32 - TRENTO

Gara 2

BLUE BEAR BIRRAZZANO - NOT IN MY HOUSE TRENTO

Lunedì 05/05/2025 ore 21:30

PALABOCCHI - Via Santa Croce, 32 - TRENTO

Eventuale gara 3

NOT IN MY HOUSE TRENTO -BLUE BEAR BIRRAZZANO

Mercoledì 14/05/2025 ore 21:30

PALABOCCHI - Via Santa Croce, 32 - TRENTO