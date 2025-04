Ultime sfide in Dr2, tutti pronti per i playoff

Ultima di campionato che aveva poco da dire se non la definizione del quarto posto, che se lo è aggiudicato il Cus Trento, un pò la sorpresa di questa stagione, che sconfiggendo il Valsugana, ne determina anche il percorso, con questi ultimi che nei quarti si vedranno costretti a giocare un pericoloso derby contro il Pergine.

Vittoria importante e propedeutica quella del Cus Trento ai danni del Valsugana, vincendo fra le mura amiche con il punteggio di 62-55, che consolida gli universitari in una buona posizione in vista degli imminenti playoff che partiranno dopo le festività pasquali. Subito forte e con ritmi alti i padroni di casa guidati da coach Magno, la prima frazione di gioco in archivio sul 22-15. Q2 meno ritmato e con più equilibrio, ma che consente agli universitari di guadagnare qualcosina, 38-29 a metà partita. Seconda parte del match che vede un evidente ritmo più basso, con gli uomini di coach Orempuller che vorrebbero riaprire la partita, ma la rimonta non è semplice, la difesa del Cus conosce il mestiere e contiene le velleità avversarie, al suono della penultima sirena, un solo punto di gap eroso, 49-41. Ultimo parziale che è sulla falsariga del precedente, difesa del Cus ben arroccata e che concede il minimo sindacale, nel frattempo il tempo scorre e si arriva al definitivo 62-55, che condanna il Valsugana al sesto posto, ai playoff dovrà giocarsi i quarti di finale in uno scomodo derby contro il Pergine. Nelle fila universitarie, solita bella prova del duo Bello e Brunello, rispettivamente 15 e 14 punti a referto, con il primo autore di tre triple. Nel Valsugana, in doppia cifra ci va soltanto Dei Edoardo, autore di 12 punti.

Successo sofferto ottenuto soltanto dopo un overtime, quella fra il Basket Pergine e il San Marco Rovereto, che sul parquet di casa, davanti ad un pubblico molto caldo e pronto per i playoff, vince per 88-86. Primo parziale che vede la formazione roveretana particolarmente arrembante, ben intenzionata a mettere a ferro e fuoco il palazzetto perginese, 16-22 dopo il primo parziale, tripla sul finale di Nave e canestro di Dorigotti a fare la differenza a favore degli ospiti. Il Q2 vede la timida reazione della formazione di coach Vigolo, abile a ridurre il gap, le due squadre vanno negli spogliatoi alla pausa lunga sul punteggio di 35-39. Terzo parziale giocato nel segno dell’equilibrio, dove al termine la spunta per pochissimo la formazione di coach Franceschini, 53-58 al suono della penultima sirena. Ultimo parziale che vede l’ottima reazione da parte dei padroni di casa, ben intenzionati a non farsi sorpendere dagli ospiti, Mancinelli particolarmente in forma autore di ben 11 punti nel parziale, tra i quali quello dalla lunetta che permette il pareggio per poi giocarsi tutto ai supplementari, dove si va partendo dal 75 pari. Punto a punto l’ultimo parziale, la posta in palio anche se non fondamentale è interessante per entrambe. Come spesso avviene, ultimi punti dalla lunetta, Mancinelli è freddo nel tirarli, piazzando i due decisivi che permettono la vittoria finale per 88-86 a favore della compagine perginese. Prova da ricordare a lungo per Mancinelli, 46 punti a referto, 13 liberi tre triple, 14 falli subiti, sei rimbalzi difensivi, prestazione tra le più significative della categoria in questa stagione. Bene Dallaserra, che da play alterna qualche palla persa di troppo ma con sei assist e comunque a segno con 12 punti. In doppia cifra anche Folgheraiter a quota 10, ma con ben 12 rimbalzi difensivi. Nelle fila roveretane, Rella e Vinante entrambe a quota 20, Zambaldi con 17 punti e Dorigotti a quota 15.

Nella parte bassa della classifica, il Bressanone non pare per nulla appagato, e vince davanti al pubblico di casa contro il Paganella-Lavis, rifilandogli il punteggio di 67-49. Parte subito bene la compagine guidata sul campo da capitan Vignudelli, autrice di un buon primo parziale, che va in archivio sul punteggio di 18-10. Ancora più netto il divario nel Q2, brissinesi che scappano sino al 38-20 di metà partita. La terza frazione di gioco, vede un sostanziale calo di ritmo del reparto offensivo dei padroni di casa, recupero minimo da parte della formazione guidata da coach Rudella e al suono della penultima sirena il punteggio è di 48-32. Ritmo che torna a farsi più intenso nel Q4, ma da parte degli ospiti c'è una buona reazione e il match va a concludersi con il definitivo 67-49 che premia la forza di volontà degli altoatesini ancora sul pezzo a fine campionato. In maglia celeste, bene Beltrami con 14 punti e Lazzarotto con 13. Fra gli "squali", in doppia cifra Rossi a quota 11 e Durak con 10.

Facile vittoria dei Nigt Owls Trento sul campo del Maia Merano, dove si impongono con il punteggio di 39-64, in un match dove i padroni di casa reggono soltanto i primi dieci minuti di gioco. Il primo parziale vede avanti gli uomini di Zampedri, infatti termina sul 13-9. E' nel Q2 che il combo guidato da coach Bonelli mette in atto strategie tali da superare gli avversari, a metà partita il punteggio è di 17-24, con meranesi quasi a digiuno per dieci minuti di gioco. Più equilibrato il terzo parziale, anche se i "gufi" accumulano ancora lunghezze e al suono della penultima sirena si portano sul 33-46. Più netto l'ultimo parziale, fuga degli ospiti sino al definitivo 39-64. Fra i padroni di casa assente Buciol, Reolon prova a fare le sue veci, 21 punti a segno. Fra i Night Owls, Costanzo a quota 20, seguito da Santoni con 12.

Prosegue il buon momento del Villazzano, che nonostante sia fuori dai giochi playoff, inanella la terza vittoria di seguito, battendo i Blue Bear Villazzano con il punteggio di 73-61. Parte fortissima la squadra di capitan Piffer, subito avanti di 22-13 nel primo parziale. Parzialmente tramortita dall'inizio sprint dei padroni di casa, la formazione di coach Valla resiste nel Q2, ma non riesce a recuperare nulla, arrivando a metà del match sul punteggio di 31-21. Nella ripresa assistiamo ad un piccolo recupero da parte ospite, il ritmo è alto, padroni di casa che non paiono per nulla demoralizzati dal fatto di esser rimasti fuori dai giochi playoff e alla mezz'ora il punteggio è sul 49-42. Ultima frazione giocata a ritmo importante, nuovamente gli "orsi blu" soffrono la verve offensiva del Villazzano e sono costretti a subirne la pressione sottocanestro, andando così a perdere con il punteggio finale di 73-61, rimanendo comunque all'ottavo ed ultmo posto utile per i playoff. Nel Villazzano, in doppia cifra i fratelli Ebranati, con Giordano a quota 22 e Daniele con 21. Bene anche Bossi a quota 12 e capitan Piffer con 9. Fra i Blue Bear, in doppia cifra Bertotti Alessandro, Bertotti Nicola e Grespan, tutti e tre a segno con 11 punti a testa.

Regular season chiusa dalla sfida con sapore playoff, quella che vedeva contrapposte il Gardolo ai Red Fox Mori-Brentonico, con gli uomini di coach De Palo, vincenti per 63-58 nonostante le assenze importanti di Gambino e Lucchini. Formazione di coach Tranquillini che si porta sul 14-19 al termine del primo parziale, Ropele firma con una tripla al termine che dà ossigeno agli ospiti. Secondo quarto con padroni di casa più efficaci, ma le “volpi rosse” non regalano nulla, il test per i playoff è dei migliori, cosa c’è di meglio che sfidare la capolista senza il rischio di farsi troppo male in caso di sconfitta, a metà partita il punteggio è sul 31-35. Dopo la pausa lunga, non arriva l’attesa riscossa degli uomini in maglia gialla, il gap viene solo intaccato, 43-46 alla mezz’ora di gioco. Se nel calcio ci sono state formazioni che avevano il loro quarto d’ora di dominio assoluto, di questo possiamo farne la trasposizione nei "dieci minuti del Gardolo", con padroni di casa che cambiano marcia, con un doppio passo dominano il quarto e agli ospiti non rimane che sperare nella seconda fase. Dellai ingrana la quarta, prende di mira il ferro avversario, si dimentica di non avere al suo fianco i forti e ben più esperti Lucchini e Gambino e fa il suo dovere al meglio, Bertoluzza non da meno, due triple nel parziale. Red Fox senza grandi spunti offensivi, c'è poco da fare contro un Gardolo così energico a fine partita. Formazione in maglia gialla che va a chiudere con il definitivo 63-58, che alla fine è servito come ottimo allenamento propedeutico per la formazione del duo De Palo-Perissinotto. Fra il Gardolo, spicca ovviamente la prova di Dellai, a segno con 25 punti, lo segue Bertoluzza a quota 14 e a seguire Spagnolo con 11. Nei Red Fox, in doppia cifra l’onnipresente Schwachtje con 17 punti, poi Dei Michei con 11 e Brunori a quota 10.

La classifica della regular season