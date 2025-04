Verso il playout tra Civezzano e Isola della Scala

Civezzano si gioca la permanenza nel campionato di DR1 passando dai playout. I playout sono sempre una brutta faccenda, se lo ricorderà bene il Gardolo nella scorsa stagione, ma se si guarda bene il tutto, l’accoppiamento con la Virtus Isola della Scala non è proprio così male per i trentini, che in questo spareggio partono da naturali favoriti.

Giunto decimo in classifica, il Civezzano di coach Fels, è rimasto fuori dai playoff per un nulla, infatti di quattro squadre a pari punti, per colpa dei confronti diretti con le altre tre, la formazione trentina si è posizionata al decimo posto, che in soldoni vuol dire doversi giocare gli scomodi playout per rimanere nella serie. Undici vittorie e tredici sconfitte per Civezzano, nono attacco con una media di 71.9 a partita, nona difesa con una media punti subiti di 75.5. Un ruolino di marcia di ben sette vittorie casalinghe e cinque sconfitte, mentre fuori casa ha esultato per ben quattro volte contro le otto sconfitte patite. La formazione di coach Fels era partita molto bene in campionato, un bottino di tre vittorie su tre non era un brutto inizio per una neopromossa, anzi, un gran bel viatico. Incappata nella parte centrale del campionato in due serie negative da quattro sconfitte, la cosa non ha per nulla fatto bene alla causa. Se poi volessimo analizzare dove sono mancati i due punti decisivi per accedere ai playoff, vien da dire nella partita casalinga persa contro lo Sportschool Dueville, proprio nella settimana di fine gennaio, dove i fatti di cronaca e poi sportivi, avevano travolto la squadra “sorella” maggiore in serie B Interregionale. Da allora la squadra si è rafforzata, ha un gioco meno farraginoso, l’arrivo di Ippedico in primis, seguito da Iobstraibizer e poi Papa ha dato più concretezza, mancata in alcuni mementi fra gennaio e febbraio. Il loro apporto, oltre alla presenza di Mokoi, Bisesti, Zobele e Zanlucchi, rende Civezzano particolarmente efficace in certi momenti, non possiamo dimenticare che ha saputo fermare per ben due volte Creazzo, con Rovereto che ancora ringrazia per la bella opportunità ricevuta, e in un occasione anche Arzignano, terza forza che ha composto il famigerato “triello di testa". Forte con le forti, un pò debole con le formazioni molto simili a lei, Civezzano nello scontro diretto con la Virtus Isola della Scala, ha vinto in casa per 76-62, per poi perdere al ritorno con il punteggio di 105-96, quindi 1-1 nei confronti diretti.

Inoltre Civezzano viene da una serie positiva di tre vittorie, è più in forma rispetto all'avversaria, 4 vittorie in cinque partite, l’antagonista veneta solo una vittoria negli ultimi 5 turni, questo ci porta ad affermare che le possibilità a favore dei trentini sono del 70%, quelle per la formazione della “bassa” veronese sono minori, il restante 30%.

La Virtus Isola della Scala, undicesima in campionato, ma con ben otto punti di meno del Civezzano, può vantare un “record” di 7 vittorie e 17 sconfitte, una media offensiva di 71.3 e difensiva di 81.6, non un bellissimo biglietto da visita in vista dei playout. Vero che nel match di ritorno ha sconfitto Civezzano, ma era il momento più difficile per la formazione allenata da Fels e con i nuovi innesti probabilmente non finirebbe nella stessa maniera la contesa. La formazione proveniente dalla cittadina nota per il riso, non è particolarmente brillante fuori casa, infatti ha vinto una sola volta in regular season, mentre è stata sconfitta nelle altre undici occasioni, cosa questa che dovrebbe essere un ottimo inizio per il Civezzano, che male che vada ha anche la possibilità di giocarsi la “bella” nuovamente in casa se le cose andassero male nella trasferta in provincia di Verona. Un unico sussulto stagionale per la Virtus Isola della Scala, quando in casa ha sconfitto il forte Arzignano, ma al di là di quello, la squadra veneta è in crisi da più di un anno, da gennaio 2024 non è più in grado di trovare continuità e nelle ultime partite è stata in autogestione, ovvero senza coach. Di certo non è la stessa squadra che a fine 2023 aveva fallito la promozione in serie C, o quella allenata da coach Lunghi, che nella scorsa stagione mancò per un soffio l’accesso alla fase Gold, quella che permetteva di accedere alla serie superiore. Attenzione ai giocatori più rappresentativi della Virtus Isola, Perlini, Rizzi e Ferrari, con il primo che è il primo marcatore del campionato, con una media di 21.2 a partita e un top score di 40 punti in un match.

Gara 1

CIVEZZANO BASKET - VIRTUS Isola d. Scala

Sabato 26/04/2025 ore 19:00, Palestra Scuola Media Civezzano - Via Murialdo 27 - CIVEZZANO - (TRENTO)

Gara2

VIRTUS Isola d. Scala - CIVEZZANO BASKET

Sabato 03/05/2025 ore 20:30, Palazzetto dello Sport - Via Tiro A Segno - ISOLA DELLA SCALA - (VERONA)

Eventuale gara 3

CIVEZZANO BASKET - VIRTUS Isola d. Scala

Giovedì 08/05/2025 ore 21:00, Palestra Scuola Media Civezzano - Via Murialdo 27 - CIVEZZANO - (TRENTO)