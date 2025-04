Verso il quarto fra Virtus Altogarda e XXL Pescantina

Uno dei quarti di finale playoff più importante e anche sulla carta abbastanza equilibrato sarà quello fra la Virtus Altogarda e l’XXL di Pescantina, la sfida che ormai si era preannunciata da tempo. In palio il passaggio alla semifinale e soprattutto per i rivani, con possibile vista su un possibile e auspicabile derby contro Rovereto.

La Virtus Altogarda di coach Paolo Betta e del suo vice Eugenio Perini, quarta forza in campionato, ha avuto un bilancio generale di 16 vittorie e 8 sconfitte. Molto forte in casa la squadra capitanata da Bailoni, con 9 vittorie e sole tre sconfitte, mentre in esterna i successi sette contro le cinque sconfitte patite. Primo reparto offensivo stagionale del girone Ovest e secondo assoluto di tutta la Divisione Regionale I, dietro soltanto al Pallacanestro Breganze, arrivata seconda del girone Est. Media offensiva di 82.1 contro i 72.1 in difesa, vuol dire in soldoni chiudere sempre con almeno 10 punti di vantaggio. Inizio di campionato un pò stentato, ma poi una volta carburato la Virtus ha viaggiato alla grande, una serie di ben cinque vittorie e una di sei sul finale di stagione. Ottimo stato di forma, quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque partite, dietro soltanto alla capolista Rovereto, che invece ha fatto filotto. Uno a uno negli scontri diretti contro la formazione di Pescantina, ma il bilancio canestri è ben più favorevole ai rivani, come già detto, dotati del primo reparto offensivo in questo campionato. A livello di personalità individuali, oltre al già citato capitan Bailoni, uomo altruista e sempre al servizio della squadra, c’è da annoverare Samb, il più prolifico, ma che a quanto pare mancherà per un infortunio al polso. Non possiamo tacere sulla splendida prima stagione in DR1 di Margoni, play dal tiro vincente facile. Altri uomini chiave della splendida cavalcata rivana, sono Martinatti, il veneto Spinelli, pericoloso e velocissimo sotto le plance. Non possiamo non menzionare uno dei tiratori per eccellenza da tre punti, Molo, con un best score di 28 punti. Sarebbe fargli un torto, non nominare Riccardo Frattarelli, rientrato verso fine stagione, ma che in soli sette match ha avuto un best di 26 punti con una media partita di 14, statistiche che gli hanno fatto meritare l’appellativo di “Godot”, vista la lunga attesa per il suo rientro. Panchina estremamente lunga quella di Riva del Garda, ci sono anche Potrich, Madella, Lever e poi l’ex di turno, Stevan, che vorrà di certo mettersi in mostra contro la squadra che lo ha fatto esordire in serie D, ma senza affidargli le chiavi del rapito di manovra. La vera forza di questa squadra, forse più tangibile rispetto alle altre, è la panchina estremamente lunga, non c’è un quintetto che spicca sugli altri, ma la capacità di portare in doppia cifra anche giocatori che solitamente non sono nel quintetto di partenza. I momenti più significativi della stagione, di certo la vittoria casalinga contro Rovereto e l’aver espugnato il difficile campo di Creazzo, solo due formazioni sono uscite esultando dal suo campo. Tre i momenti non troppo convincenti per la formazione di coach Betta, la sconfitta patita in casa dello Sportschool Dueville, oltre a quella patita sul campo di casa contro Legnago e la trasferta a Vicenza contro il Nuovo Argine, che messo alle corde dalla classifica, necessitava di una vittoria a tutti i costi per agguantare la zona playoff.

L’XXL di Pescantina, quinta in classifica dopo la regular season, ha avuto un ruolino stagionale di 14 vittorie e 10 sconfitte. In quarta posizione per quasi tutto il campionato, scesa al quinto posto nelle due ultime giornate, superata proprio dalla Virtus Altogarda. Media offensiva di 74.8 e in difesa di 72, a livello difensivo alla pari con i rivani, che però a livello offensivo sono ben più efficaci e pericolosi. A livello di totale canestri, quinto attacco della stagione e sesta difesa, ricordiamo che la Virtus Altogarda possiede il primo reparto offensivo del girone Ovest. Nove vittorie casalinghe e soltanto tre sconfitte, mentre in esterna, cinque vittorie e sette sconfitte. A livello incroci, l’XXL ha sconfitto in casa Bailoni & soci con il punteggio di 81-71, ma con i rivani che fra le mura amiche hanno poi nettamente dominato con il punteggio di 92-58. Lo stato di forma dell’XXL Pescantina non è dei migliori, ha infatti chiuso il girone di ritorno con ben cinque sconfitte di seguito, il confronto con Riva del Garda è impari in questo. Due serie positive di quattro successi e una brutta caduta finale con cinque sconfitte di seguito come già accennato. I momenti più importanti della stagione per l’XXL sono state le due vittorie casalinghe contro due delle prime della classe, infatti la formazione di Pescantina ha sconfitto sia Creazzo che Arzignano. Al tempo stesso, i momenti più difficili sono stati la sconfitta casalinga contro il Nuovo Argine e quella in esterna nel derby contro il Buster Verona, che ha anche permesso proprio alla Virtus di avvicinarla in classifica. Al servizio di coach Marco Lunardi, i giocatori più rappresentativi sono di sicuro Poiesi, sesto marcatore del torneo, a seguire Danese, pericoloso con i suoi tiri da tre e da menzionare Nicolis. Kasse e Peloso possono andare a formare il quintetto più forte. La scorsa stagione, la formazione di Pescantina, evitò la retrocessione salvandosi nei playout ai danni del Nuovo Basket Feltre, mentre 2022/23 militava in serie C, dove però retrocesse dopo un solo anno dalla promozione dall’allora serie D. Ironia della sorte, l’XXL è la squadra di provenienza del play rivano Filippo Stevan, originario della zona a nord di Verona.

La capacità offensiva, il doppio conforto stagionale e l’eventuale fattore campo, oltre all’attuale stato di forma, fanno propendere la lancetta in buona parte verso il versante della Virtus Altogarda del presidente Michele Kumar, che a stima ha il 65% di possibilità di passaggio del turno, contro il 35% dei veronesi. Nucleo coeso e molto carico quello della Virtus, solo guardandolo si vede che sono un gruppo di giocatori che stanno bene assieme, senza che ci siano “primedonne” che possano attirare invidie inutili. La chiave di volta potrebbe essere la seconda partita, non sarà semplicissimo vincere in casa dell’XXL e di conseguenza chiudere in anticipo la serie, ma per questa Virtus, nulla è impossibile a questo punto, basterà continuare a credere nel sogno che va avanti da qualche mese.

Gara 1

VIRTUS BK ALTO GARDA - XXL PALLACANESTRO, Domenica 27/04/2025 ore 18:30, Pal. IMPERA - Viale Damiano Chiesa - RIVA DEL GARDA

Gara 2

XXL PALLACANESTRO - VIRTUS BK ALTO GARDA, Domenica 04/05/2025 ore 20:00, Palestra Com.le Laura Ferrari - Via Risorgimento, 86 - PESCANTINA

Eventuale Gara 3

VIRTUS BK ALTO GARDA - XXL PALLACANESTRO, Mercoledì 07/05/2025 ore 21:00, Pal. IMPERA - Viale Damiano Chiesa - RIVA DEL GARDA