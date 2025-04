Verso il quarto fra Rovereto e Nuovo Argine Vicenza

Il quarto di finale che vede impegnata la Tecnisan Rovereto contro il Telea Nuovo Argine di Vicenza, sulla carta pare il più scontato, ma visti i precedenti fra le due squadre, la pratica non è per nulla da sottovalutare.

La Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, dopo una lunga cavalcata è giunta prima in campionato, sicuramente grazie a capacità di gioco proprie, ma anche ad un paio di favori sul campo ricevuti per mano di altre due formazioni trentine, Civezzano e Virtus Altogarda, che hanno saputo sparigliare l’iniziale monopolio che si era creato in classifica, di cui facevano parte Creazzo e Arzignano concorrenti delle formazione della squadra della Quercia, che hanno perso punti preziosi per mano delle due compagini trentine citate poco fa. Quarto il reparto offensivo roveretano, una media di 74.5 punti a partita, non particolarmente potente, ma efficace quando è servito, soprattutto per vincere le partite che contavano. La difesa invece particolare funzionale, media di 64 punti subiti, dietro soltanto a quella di Creazzo, differenza di pochissimi canestri fra l’altro. Bilancio di 20 vittorie e sole quattro sconfitte, tra le quali stona soltanto quella proprio contro il Nuovo Argine di Vicenza, un 55-57 in casa che ancora pesa e farà pensare coach Fumagalli e il suo vice Bolner, che in questi giorno staranno analizzando quel match fra una fetta di colomba e un pezzo di cioccolata. Di positivo però c’è da dire che in quel match, non vestivano ancora la maglia roveretana né Czumbel né Pisoni. Il loro recente arrivo ha portato punti, ma sopratutto esperienza che servirà nei playoff, e che ha comunque portato la recente striscia positiva di otto successi di fila. Squadra che vede in Pizzini, ventesimo nella classifica marcatori, Dorigotti, Matassoni, Almami Sylla, Brancaccio, Finarolli, Rossaro, Zanella e Broggio, i suoi giocatori più rappresentativi, ai quali si sono poi recentemente aggiunti Czumbel e Pisoni, provenienti dallo scioglimento a campionato di serie B Interregionale in corso del Valsugana, travolto dalla note faccende di cronaca e poi sportive, con i suoi vari gioielli, che si sono accasati un pò dappertutto in una sorta di diaspora contemporanea. Spicca in tutta al stagione un quintetto dei sogni roveretano, quello che nel girone di ritorno ha affrontato il Civezzano, vincendo ovviamente. In soli 7 minuti e 53”, 28 punti fatti con soli 8 punti subiti, ne facevano parte Pizzini, Dorigotti, Pisoni, Zamboni e Czumbel, bene questo è il quintetto che potrebbe mettere in crisi chiunque.

Il Telea Nuovo Argine di Vicenza, è la formazione che è giunta ottava in classifica, facendo meglio di Civezzano e Sportschool Dueville e peggio di Legnago, solo grazie agli scontri diretti, favorevoli ai vicentini rispetto ai concorrenti trentini e di Dueville. Ottavo reparto offensivo stagionale, 72.5 a partita, contro i 70.9 subiti, che ne fanno la quinta difesa stagionale. Undici vittorie stagionali contro le tredici sconfitte, non particolarmente forti in casa i vicentini, con cinque vittorie contro le sette sconfitte, mentre in trasferta il bilancio è migliore, sei vittorie e sei sconfitte. Vicentini con serie positiva non oltre le due vittorie di seguito, ma nemmeno ha sofferto per lunghi periodi, una sola crisi da tre sconfitte consecutive. Un bel campionato quello dei vicentini, che han saputo sorprendere tre delle formazioni più forti del campionato, l’XXL a Pescantina, Rovereto stessa in trasferta, e la Virtus Altogarda in casa, a due giornate dal termine, quando messa alle strette, necessitava per forza di una vittoria per tentare di staccare un biglietto per i playoff. Nessuna vera sbavatura in campionato, se non la sconfitta contro la più debole Virtus Isola della Scala. La forma dei vicentini è buona, tre vittorie nelle ultime cinque partite, tra le quali anche quella contro la Virtus Altogarda. I giocatori più pericolosi del Nuovo Argine sono Stefani, ottavo marcatore generale, Tamiozzo e Binotto, rispettivamente quindicesimo e sedicesimo miglior realizzatore del girone Ovest della serie DR1.

Sfida meno scontata di quello che potrebbe sembrare, i vicentini hanno dimostrato di saperci fare quando serve, specie contro le formazioni quotate. Il Nuovo Argine ha di certo sofferto contro le squadre simili e dirette concorrenti in classifica. In partita secca sarebbe meglio non incontrarla, ma su una serie di possibili tre match, la cosa è più gestibile da parte dello staff di coach Fumagalli. Visti anche i trascorsi stagionali fra le due squadre, le possibilità non sono totalmente a favore dei roveretani, che però hanno un 75% di possibilità del passaggio del turno, contro il restante 25% a favore dei vicentini, certo bisognerà partire subito bene, non ci si può permettere di andare a Vicenza con una sconfitta patita in gara 1.

Gara 1

TECNISAN Rovereto - TELEA MEDICAL Vicenza

Sabato 26/04/2025 ore 20:30, SCUOLA M. "D. CHIESA" - Via Vannetti - ROVERETO

Gara 2

TELEA MEDICAL Vicenza - TECNISAN Rovereto

Domenica 04/05/2025 ore 19:00, PALESTRA COMUNALE - Via F. Baracca 48 - VICENZA

Eventuale Gara 3

TECNISAN Rovereto - TELEA MEDICAL Vicenza

Mercoledì 07/05/2025 ore 20:00, SCUOLA M. "D. CHIESA" - Via Vannetti - ROVERETO