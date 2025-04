Alla Tecnoedil il derby, Merano conquista i playoff

Dodicesima e penultima di ritorno, con il Charly Merano che si conquista l'accesso ai playoff battendo la diretta concorrente Garda. La Tecnoedil Trento consolida la quinta posizione, condannando il Basket Rosa Bolzano ai playout. Al momento si prospetta un quarto di finale playoff con il derby regionale fra Trento e Merano.

Vittoria di carattere per le padrone di casa nel derby regionale tra la Tecnoedil Trento e Basket Rosa Bolzano con il punteggio di 60-48. Inizio di partita favorevole per le trentine che trovano in Dellai e Nicolini il duo offensivo che dà il primo allungo alla partita portandosi sul 9-3. Le trentine continuano a giocare una pallacanestro rapida, arrivando alla prima frazione sul 18-8. L’inizio del secondo periodo vede ancora una volta la Tecnoedil spingere forte, trascinata da Polesel che mette a segno 7 punti consecutivi, gestendo poi la seconda parte del periodo fino al 36-19 in favore delle padrone di casa alla pausa lunga.

Le ultime 2 frazioni di gioco scorrono veloci con le ospiti brave a restare incollate alla partita e rosicchiare fino al -12 finale, sul punteggio di 60-48. Fra le trentine, in doppia cifra Polesel e Nicololini, entrambe a quota 11. Per le bolzanine, bene Del Balzo Guaye con 22 punti e Arervo a quota 10.

Preziosa vittoria per il Charly Merano di coach Corinaldesi, che vincendo per 53-45 contro la diretta rivale Garda Basket, si garantisce anche l'accesso ai playoff, cosa non così scontata per la neopromossa formazione meranese. Primo parziale dominato dalle padrone di casa, la tripla iniziale di Di Blasi e a chiudere di capitan Ruocco, mostra da subito la voglia di portare a casa due punti che vogliono dire il coronamento di una stagione, 16-9 dopo i primi dieci minuti di gioco. Q2 equilibrato, ospiti che tentano più di una sortita, ma le meranesi reggono bene, incrementando di un minimo nel finale, il canestro di Hasa nel finale manda le due formazioni alla pausa lunga sul 31-23. Il rientro è complicato per il Charly, venete arrembanti e bisognose di punti, perdere vuol dire rischiare di star fuori dalla zona playoff, gap che si riduce, al suono della penultima sirena il punteggio è di 38-35. Ultimo quarto con padrone di casa nuovamente avanti e ben intenzionate a chiudere il discorso qualificazione in anticipo. Di Blasi con 4 punti di seguito e a chiudere Ruocco dalla lunetta con altrettanti punti, portano la formazione meranese a conquistare i due punti che coronano un progetto stagionale. A livello personale, prove di livello per Travaglia con 12 punti, Di Blasi a quota 11 e capitan Ruocco a 10.

