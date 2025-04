Civezzano nel "Triello" di coda

La penultima giornata del girone di ritorno ha riservato qualche sorpresa importante, ma soprattutto delineato la griglia playoff. Manca ancora da definire l'ottava ed ultima formazione che entrerà nella seconda fase, e manco dirlo, anche in questo frangente si è formato un nuovo "triello".

La Tecnisan Rovereto, vincendo sul campo dello Sportschool Dueville, si è aggiudicata la vittoria matematica della regular season, quindi avrà il fattore campo a favore e dovrà vedersela con l'ottava classificata, una fra Legnago, Dueville e Civezzano, con i primi ultra favoriti nel passaggio del turno.

Creazzo, nonostante la sconfitta casalinga, rimane ben salda al secondo posto e non può essere scalzata da quella posizione. Nei quarti di finale se la vedrà con il Nuovo Argine Vicenza, settima in classifica e che anche se verrà raggiunta da una del "triello di coda", può vantare migliori confronti con tutte e tre le avversarie, questo anche a certificare quanto contino gli scontri diretti.

Arzignano, che ha rischiato più del dovuto a Bolzano, schierando molti under, è saldamente al terzo posto, la sua avversaria sarà il Leobasket Lonigo.

Al quarto posto è giunta la Virtus Altogarda di coach Betta, che già da qualche turno aveva capito che l'XXL di Pescantina sarebbe stata la sua avversaria ai quarti di finale, fra l'altro squadra di provenienza del suo play Stevan. Sarà proprio questo l'abbinamento, ma quello che più appassiona è una possibile semifinale tutta trentina.

L'XXL Pescantina, perdendo in casa da Legnago, è "condannata" al quinto posto e come detto se la vedrà con la Virtus Altogarda.

Il sesto posto, che vuol dire essere abbinati con Arzignano, va al Leobasket Lonigo, che già da tempo immaginava che si sarebbe confrontata con la "peggiore" del triello del trio di testa. Arzignano, unica in questa stagione, non ha mai perso in casa.

Settima piazza e quindi accoppiamento con Creazzo, per il Nuovo Argine di Vicenza, formazione che nonostante la pausa di questo week end e la vittoria di Civezzano, è comunque in vantaggio nei confronti di tutte le rivali sotto di sé e quindi conosce già il proprio destino, ovvero giocarsi i quarti contro Creazzo, trasferta anche comoda a livello di distanze.

Il vero dilemma è l'ottavo e ultimo posto, che vuol dire passaggio ai playoff, salvezza assicurata, ma al tempo stesso anche doversela giocare poi contro il Rovereto di Fumagalli a trazione Czumbel-Pisoni. Tre sono le possibili candidate, Legnago, Civezzano e lo Sportschool Dueville, più o meno in questo ordine di possibilità di passaggio.

Legnago, vincendo sul campo di Pescantina, ha trovato i due punti più importanti della stagione, potendo giocarsi un facile match point all'ultima partita. Al Legnago basterà vincere in casa contro l'Europa Bolzano, unica a zero vittorie, per conquistare l'ottava posizione. Se fino a sabato le possibilità del Legnago erano basse, da ieri sono cresciute a livello esponenziale, se in questi giorni le borse mondiali sono tutte in rosso, quella dei veronesi è cresciuta ed è al 94%. Dubitiamo che Legnago faccia l'errore dell'Arzignano che ha schierato molti under in partita contro i bolzanini, pensiamo che verrà schierata la miglior formazione e con la volontà di vincere quella che poi sarà la partita più importante dell'anno, quella che al di là di ciò che succederà nei playoff, garantirebbe la salvezza alla formazione veronese neopromossa in questa categoria. La certezza del passaggio ai playoff passa da una sola incognita, vincere, con qualsiasi punteggio, contro l'Europa Bolzano.

Del "triello di coda", fa anche parte lo Sportschool Dueville, che però avendo perso da Rovereto, ha visto ridimensionarsi di molto le possibilità di passaggio al turno successivo. Dueville per accedere ai playoff, dovrebbe vincere la propria sfida in casa dell'Arzignano, che fra l'altro in questa stagione non ha mai perso sul proprio parquet, ma soprattutto dovrebbe assistere alla clamorosa sconfitta casalinga della concorrente Legnago per mano dell'Europa Bolzano, che sino ad ora ha incamerato soltanto sconfitte, quindi una speranza al confine dell'utopia. Dueville dovrebbe anche assistere alla sconfitta di Civezzano, in quanto in svantaggio nel confronto diretto con i trentini. Se fino a sabato erano del 35% le possibilità di passaggio, ora sono ridotte ad un lumicino, soltanto l'1%.

La terza forza del "triello di coda" è il Civezzano di coach Fels, che a trazione Ippedico, Iobstraibizer e Papa e senza gli storici "senatori", ha giocato un brutto scherzo al Creazzo. Vittoria che poteva valere tanto se Legnago non avesse espugnato nella sera di domenica il campo di Pescantina, garantendosi un match point non da poco nel prossimo turno. Possibilità di passaggio che sono prettamente teoriche, Civezzano, oltre a dover vincere contro l'XXL Pescantina, cosa fattibile e che tutti gli augurano, dovrà guardarsi dal risultati di Legnago mentre quello dello Sportschool Dueville diventa ininfluente. In soldoni, per passare ai playoff, Civezzano deve vincere, e sperare nella sconfitta della contendente Legnago, visto lo svantaggio negli scontri diretti con la formazione della "bassa" veronese. Civezzano, dopo la crisi di risultati avuta tra gennaio e febbraio, quattro sconfitte di seguito, ha ritrovato se stessa, diventando più concreta e con un gioco meno farraginoso, la presenza dei già citati Ippedico, Iobstraibizer e Papa, ha portato concretezza, tanto che nelle ultime sei partite, ne ha vinte quattro. Però il percorso del Nuovo Argine di Vicenza lo insegna, meglio vincere con le dirette rivali e quelle sotto di sé piuttosto che sgambettare le grandi, come ha fatto Civezzano in questo campionato; a parità di punti, gli scontri diretti valgono quanto l'oro. Possibilità di passaggio del turno, ridotte al 5%, troppe le possibilità del match point a disposizione del Legnago. Rimane il fatto che al Civezzano conviene comunque vincere, perché se dovesse rimanere la prima delle esclude dai playoff, sarebbe comunque un vantaggio per i successivi playout.

La classifica