Corsa a due per l'ultimo posto playoff in DR3

L'esisto dello scontro diretto nel turno appena concluso, ha riaperto la corsa per l'ultimo posto disponibile per gli imminenti playoff, che vede coinvolte la Virtus Altogarda e il Val di Fiemme.

La larga vittoria avuta nella penultima giornata da parte del Val di Fiemme ai danni della Virtus Altogarda, ha impedito la qualificazione in anticipo ai rivani guidati da coach Ziggiotto. Infatti, sarebbe bastato perdere con al massimo 10 punti di distacco e le "vecchie glorie" rivane avrebbero staccato in anticipo di una giornata l'ultimo pass per i playoff. Il destino, ma soprattutto gli ultimi punti messi a segno dal "guastafeste" cremonese Pisacane dalla lunetta, hanno allungato la lotta per la conquista di un posto al sole, infatti il Val di Fiemme, vincendo con 13 punti di differenza, ora è in vantaggio negli scontri diretti nei confronti della Virtus, ma con due punti in meno in classifica ad una sola giornata dal termine.

Il calendario e la situazione, vede la Virtus ancora favorita, infatti dovrà giocare contro i Night Owls, che hanno poco da chiedere alla classifica, in quanto fuori dai giochi, per giunta quasi una settimana dopo la partita che dovranno giocare i diretti avversari, infatti giovedì 10 aprile, il Val di Fiemme sarà costretto a sconfiggere i Blue Bear B per agguantare almeno momentaneamente l'ottavo posto in classifica. In questa breve corsa all'ottavo e ultimo posto utile playoff, la Virtus Altogarda è ampiamente favorita, per i due punti di vantaggio, per il turno più semplice e anche per il fatto di dover giocare dopo aver conosciuto le sorti della diretta rivale. Turno agevole ma che non deve trarre in inganno, nella penultima giornata i Night Owls hanno giocato e vinto bene contro il Maia Merano, se tengono quel ritmo non sono coì malleabili. Percentuale di passaggio ai playoff dell'80% per i rivani. Al Val di Fiemme rimane il restante 20%, costretti a vincere in prima battuta contro i Blue Bear, ma poi aspettare quasi una settimana per sperare nel colpo gobbo dei Night Owls in casa dei rivali. Se il Val di Fiemme vincesse nell'anticipo, immaginiamo le notti insonni o quasi per coach Melini e i suoi, tutti a tifare per i "gufi". Possiamo anche immaginare il sospiro di sollievo che potrebbe tirare Ziggiotto e la Virtus se i Blue Bear fermassero la rincorsa del Val di Fiemme.

Ultimo turno e classifica