Il Val di Fiemme riapre i giochi playoff

Penultima giornata della regular season, dove su tutte spicca il mancato match point da parte della Virtus Altogarda, fermata dal Val di Fiemme che ne rinvia l’accesso ai playoff. Acies Vigolana che ne combinano un’altra, questa volta sconfiggono i Blue Bear.

Vittoria più che preziosa e importante per tutto il campionato quella del Val di Fiemme contro la Virtus Altogarda, che di fatto rimanda l’ultimo accesso ai playoff all’ultimo turno della regular season. Virtus che partiva da favorita, bastava non perdere con più di 11 punti di distacco e si sarebbe qualificata ai playoff, ma così non è stato, la formazione di coach Melini ha messo tra se e gli avversari ben 13 lunghezze, rimandando così il discorso qualificazione all’ultimo turno. Primo quarto con le due formazioni che non si sbilanciano troppo, anzi si guardano in cagnesco e i punti messi a segno sono pochi per entrambe, 10-7 dopo i primi 10’ di gioco. Nel Q2 la formazione di coach Ziggiotto si fa più pericolosa, anche i padroni di casa si aprono e i punti arrivano da entrambe le parti, ospiti che con i due liberi finali di Morandi sfiorano il pareggio, 28-27. La posta in palio è altra, il Val di Fiemme, che avendo giocato in coppa ad inizio stagione a differenza delle rivali di campionato, vuole a tutti i costi rovinare la festa agli uomini di Ziggiotto. Partenza sprint nella ripresa, Vanzo e poi due canestri di seguito di Dellasega, mettono in difficoltà la difesa avversaria, 44-37 alla mezz’ora di gioco. Ultimo quarto con padroni di casa galvanizzati e ospiti che devono far di tutto per contenere la sconfitta, basterebbe perdere con una decina di punti di distacco e il biglietto per i playoff sarebbe in tasca, ma non è così e i tre liberi finali di Pisacane rovinano la festa alle “vecchie glorie” della “Busa”, punteggio finale di 64-51, con eventuali festeggiamenti da rimandare, ma che al tempo stesso apre a qualche chance per la formazione di Predazzo. Nella prepotente e orgogliosa risposta del Val di Fiemme, da menzionare le prove a punti di Dellasega con 16, Pisacane a 13, Pesci e Mita entrambe a quota 10. Nella Virtus, Detoni e Morandi, entrambe a quota 13.

Quindicesima vittoria di seguito per i Macaco's Arcobaleno, questa volta contro il Primiero, con il punteggio di 56-22. Formazione ospite in totale emergenza e al limite della possibilità di entrare o meno in campo, soltanto 5 giocatore a referto, assente il miglior marcatore della squadra Dal Cortivo, un basket eroico e di frontiera quello espresso dal Primiero, al quale va tutta la solidarietà e simpatia del movimento. Padroni di casa con assente Passerini, in un match così sarebbe stato quasi di troppo. Primo parziale che si chiude con il punteggio di 11-4. Q2 non molto differente dal primo parziale, a metà partita il tabellone indica 22-10. E' chiaro il senso della partita, padroni di casa che molto sportivamente non forzano la mano, i troppi falli porterebbero a ridursi i giocatori ospiti, che per l'occasione non hanno cambi, alla mezz'ora siamo sul 40-14. Ultimo parziale simile al precedente, ci mancava solo che la seconda forza in campionato soffrisse in questo ambito, ma comunque c'è spazio per gli uomini di coach Pizzinini per provare c'è l'occasione per provare la difesa a zona. Altri due punti guadagnati senza complicarsi la vita e senza umiliare il Primiero, che sta giocando eroicamente questa parte del campionato, già la rosa non è ampia di suo, ma in 5 in campo è dura, oltre al fatto che la trasferta è di circa 100 km ad andare e altrettanti a tornare, solo di viaggio ci hanno messo 3 ore buone. Fra i padroni di casa, Fedrizzi a quota 14, Valla Jr. con 10. Fra gli ospiti nessuno in doppia cifra, ma è più che logico, Ferroni il più prolifico con 8 punti.

Il Val di Cavedine esce dalla crisi ed evita la sesta sconfitta di seguito, battendo in casa il forte Europa Bolzano, mostrando così le proprie capacità e confermando quanto di buono visto nella prima parte del campionato. Primo parziale giocato con tanta forza di volontà per gli uomini di coach Orempuller, ben determinati ad interrompere la striscia negativa, 24-20 dopo il primo parziale, tripla di Degasperi nel finale per dare ossigeno ai padroni di casa. Nel Q2 non stenta a mancare la pronta risposta della formazione di coach Pavani, assistiamo al contro sorpasso, 37-39, ultimi 4 punti messi a segno dall’esperto Porfido. Con la ripresa il ritmo cala, ma padroni di casa ancora capaci di ribaltare la situazione a proprio favore, le triple in successione di Rossi e Forti danno un bello slancio al Val di Cavedine che al suono della penultima sirena si trova avanti, 50-49. Ultimo quarto giocato punto a punto e nel totale equilibrio, cosa che alla lunga premia i padroni di casa, che ritrovano la vittoria dopo più di un mese di astinenza, 69-68. Solito bel lavoro collettivo in casa Cavedine, Gasperi a quota 17, Mattedi con 14 e a chiudere Degasperi con 12. Fra i bolzanini, Porfido inossidabile, 24 punti per lui, seguito a debita distanza da Profaiser a quota 12.

E chi li ferma più gli “alpaca”? Nuova vittoria, per giunta di prestigio, quelle che gli Acies Vigolana ottengono ai danni dei Blue Bear Birrazzano, con il punteggio finale di 59-47. Partono bene i padroni di casa, che ai più potevano apparire appagati della qualificazione ai playoff ottenuta in anticipo nell’anno d’esordio, primo parziale in archivio sul 7-3, con ospiti a corto di idee, salvo la tripla di Scartezzini. Q2 dove si vede del buon basket, “orsi blu” che si danno da fare, padroni di casa in affanno e alla fine si va alla pausa lunga sul 20-20, tutto ripartirà dal nuovo equilibrio. Nella ripresa, gli “alpaca” ripartono nel migliore dei modi, subito due liberi da parte di uno dei padri degli "alpaca" Tomasi e il canestro di Marchesini, ospiti un po' tramortiti, credevano di avere in mano la partita. Il divario si allunga e la “testuggine romana” chiude il terzo parziale avanti di 41-33. Meno divario fra le due compagini nell’ultima frazione di gioco, ma con gli “alpaca” che gestiscono al meglio il vantaggio e vanno a chiudere la partita sul definitivo 59-47. Seconda vittoria stagionale di prestigio, se la prima contro il Val di Cavedine poteva essere frutto di una possibile crisi della formazione di Vezzano, questa è la conferma che la neo formazione degli Acies sta facendo un signor campionato e non sarà una semplice sparring partner nei playoff. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite per gli "aplaca", ruolino di marcia ottimo, solo Alto Adige e Macaco's Arcobaleno hanno fatto meglio. Nelle fila degli Acies, Marchesini a quota 19, seguito da Giordani con 12. Nei Blue Bear soltanto Maino in doppia cifra, a segno con 10 punti nella serata.

Facile e ma alla vigilia non scontata, la vittoria della capolista Alto Adige-Sudtirol, che sul campo di casa liquida senza patemi d'animo la pratica Not In My House, vincendo per 68-41. Subito forte la formazione di capitan Barbolini, squadra di coach Caldara in affanno nel primo parziale, gli attaccanti in maglia verde martellano il ferro avversario e il primo parziale va in archivio sul punteggio di 24-14. Pressione che prosegue anche nel Q2, anche se con meno intensità, le due formazioni vanno alla pausa lunga sul 43-25. Il rientro in campo è peggio che un incubo per i "gufi", a canestro solo con un tiro libero di Peduzzi, avversari che non hanno bisogno di spingere troppo, 57-26, partita decisamente in mano agli altoatesini. Ultimo quarto dove gli ospiti fanno meglio, ma del resto i padroni di casa non avevano nemmeno bisogno di fare chissà che cosa e la partita si conclude sul definitivo 68-41, che poteva anche essere ben più pesante se gli uomini guidati da Barbolini non avessero tirato il freno a mano verso la fine. Fra gli altoatesini, in doppia cifra Barbolini stesso con 16 punti, seguito da Cestaro con 13. Nei Not in My House, nessuno in doppia cifra, Maccani ci va vicino, 9 punti per lui.

Successo importante per il morale e per gli imminenti playout nella parta bassa della classifica, dove i Night Owls Trento sconfiggono con un largo 79-60 il Maia Merano. Ospiti meranesi guidati da capitan Zampedri che partono forti, subito avanti con il punteggio di 9-16, Zampedri fa il suo con una pregevole tripla. Anche il secondo parziale è di marca meranese, infatti gli uomini in maglia rossa si portano sul 22-35 di metà partita. La svolta del match arriva con la terza frazione di gioco, infatti gli uomini di Ruffini paiono trasformati, iniziano a farsi pericolosi e trovano facilmente la via del canestro, in dieci minuti segnano più della prima metà dell'incontro, 50-48 alla penultima sirena, le due triple in successione di Salizzoni, sono un'iniezione di energia non da poco per gli uomini in maglia gialla. Ultima frazione con padroni di casa orgogliosamente avanti e spingendo sul pedale dell'acceleratore, ospiti che han terminato la "gasolina", break personale di Lusuardi di cinque punti e meranesi che segnano quasi solo dalla lunetta se escludiamo la tripla di Negrisolo Michele. Match che si conclude con il punteggio definitivo di 79-60, forse la miglior partita dei Night Owls in questa stagione. Salizzoni superstar fra i "gufi", 29 punti e 4 triple. Lo segue Lusuardi con 16. Meranesi che vanno in doppia cifra con Negrisolo Michele a quota 15 e Tirello con 10.

Ultimo turno e classifica