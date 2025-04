Penultimo turno e ultima spiaggia per Civezzano

Dodicesima e penultima giornata della regular season, con partite da ultima spiaggia per più di una formazione per tentare l’aggancio ai playoff, ormai unico argomento caldo del campionato. La più a rischio è il Civezzano, costretta a vincere questa e anche la prossima di partita.

La giornata sarà aperta dal derby veronese tra la Virtus Isola della Scala e il Buster Verona. Entrambe sono senza obiettivi a breve termine, in quanto fuori dai giochi playoff e che tra poco affronteranno i playout, ma senza incontrarsi al primo turno. Partita che può servire per prendere le rispettive misure.

Sabato, 05 aprile 2025, ore 19:00

VIRTUS ISOLA D.SCALA (6-16) - PALL.BUSTER VERONA (6-16)

Penultima partita per la già retrocessa Europa Bolzano, che ancora ferma a zero punti, affronta la forte Arzignano, che immaginiamo non tema più di tanto la trasferta contro la giovanissima formazione guidata da coach Santangelo. I veneti, quasi certi del terzo posto, anche vincendo non possono comunque scalare posizioni. Probabilmente per loro verrà dato spazio a molte seconde linee per prepararle al meglio per i playoff. All’andata vinsero i veneti con il punteggio di 102-77.

Sabato, 05 aprile 2025, ore 19:00

G.S. EUROPA (0-22) - ARZIGNANO VALCHIAMPO (16-6)

Trasferta super insidiosa e davvero complicata per il Civezzano di coach Fels, che incontrerà Creazzo, la squadra che spartisce il primo posto assieme a Rovereto. All’andata Civezzano si impose con il punteggio di 79-76. Civezzano costretta a vincere se vuole sperare e non è detto che sia sufficiente vincere sia questa che la prossima partita per accedere agli agognati playoff. Nelle fila del Civezzano, assente Bianchi per infortunio.

Domenica, 06 aprile 2025, ore 17:30

BASKET CREAZZO (18-5) - CIVEZZANO BASKET (9-13)

Trasferta non facile per la Tecnisan Rovereto sul campo dello Sportschool Dueville, all’andata la formazione guidata da Fumagalli vinse di "corto muso” per 58-57. Certo Rovereto è cambiata, sicuramente in meglio, ma i vicentini sono ad un passo dalla conquista di un posto al sole e di conseguenza la salvezza. Potrebbe risultare una partita più difficile del dovuto, lo ha sperimentato anche la Virtus nel turno scorso, le squadre ad un passo dai playoff si fanno particolarmente pericolose quando messe alle corde. Assente sicuro Broggio fra i roveretani.

Domenica, 06 aprile 2025, ore 18:00

BASKET SPORTSCHOOL (10-12) - TECNISAN ROVERETO (18-4)

Posticipo domenicale per la Virtus Altogarda di coach Betta, ormai pressoché certa del quarto/quinto posto in classifica, che affronta in casa il Leobasket Lonigo. All’andata vinsero i trentini per 79-91. Lonigo pare appagata, difficilmente potrebbe fare meglio, impossibile andare giù in classifica. Strategicamente ai veneti non è detto che gli converrebbe il quinto posto, vorrebbe dire ritrovare nuovamente la Virtus Altogarda, una delle più in forma del giorne di ritorno. Certamente sarà assente Samb per il recente infortunio al polso nelle fila rivane, mentre rientrerà Potrich.

Domenica, 06 aprile 2025, ore 18:30

VIRTUS BK ALTOGARDA (14-8) - A.S. DIL LEOBASKET 98 (13-9)

Sfida tutta veronese quella fra XXL Pescantina e il Legnago, con i primi già certi di avere in mano il quinto o al massimo il sesto posto nella peggiore delle ipotesi, mentre gli avversari non sono per nulla certi di accedere ai playoff, costretti a vincere questa e probabilmente anche la prossima partita, che però sulla carta sarebbe la più semplice, con i bolzanini dell'Europa. Per l’XXL la sconfitta potrebbe essere indolore, certo però vedersela all’ultima con Civezzano, eventualmente reduce dalla vittoria a Creazzo, potrebbe non essere per nulla simpatico, vorrebbe dire precipitare addirittura in sesta posizione, non bello per una squadra che è stata abbonata per quasi tutta la stagione al quarto posto, sognando anche di tentare di agganciare il “triello” in un occasione.

Domenica, 06 aprile 2025, ore 20:00

XXL PALLACANESTRO (14-8) - LEGNAGO BASKET (9-13)

