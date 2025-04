Lotta senza quartiere per gli ultimi posti liberi

Il terzultimo turno della regular season ha offerto spunti importanti e acceso ulteriormente la lotta per gli ultimi due posti liberi per i playoff ormai imminenti, con Civezzano alla caccia disperata di un posto al sole.

Il duo di testa, formato da Rovereto e Creazzo, ha vinto nei rispettivi incontri, assicurandosi così certamente primo o secondo posto, con la squadra di coach Fumagalli favorita alla vittoria finale, avendo una partita in più a disposizione e potendo addirittura perdere una delle due prossime sfide. Bene anche Arzignano, che vincendo domenica sera blinda il terzo posto, il prossimo turno fra l’altro è anche il più agevole, fuori casa a Bolzano contro l’ormai retrocessa Europa di coach Santangelo.

La sconfitta della Virtus Altogarda sul campo di Vicenza, al momento è indolore, in quanto seguita dalla contemporanea batosta subita dell’XXL di Pescantina sul campo dell’Arzignano. Formazione di coach Betta, che ormai punta soltanto al quarto posto, deve solo non perdere colpi nelle due ultime partite, che paiono sulla carta più agevoli rispetto a quelle della diretta concorrente XXL Pescantina, che a questo punto sarà anche avversaria dei rivani nei quarti di playoff.

Leobasket Lonigo, sesta in classifica, che non può più perdere posizioni, difficilmente può scalare posizioni e pare anche la formazione che può anche permettersi di risparmiare qualche giocatore più forte, nell’attesa dei playoff, che presumibilmente giocherà contro Arzignano.

Il Nuovo Argine Vicenza ha giocato la partita della stagione vincendo contro la Virtus Altogarda, trovando i due punti giù importanti nel momento fondamentale. La squadra di Vicenza è favorita nella conquista del settimo posto, in vantaggio contro Legnago se arriva a pari punti con la squadra della “bassa” veronese, ma non con Civezzano, che ha a disposizione due partite, ma è costretta a vincerle entrambe. Vicentini con una sola partita a disposizione, contro Lonigo, già classificata e qualificata. Può anche permettersi di perderla l’unica occasione, ma Civezzano deve fare almeno un passo falso. Vicentini qualificati ai playoff al 80% di possibilità, quotazione cresciute esponenzialmente rispetto alla scorsa settimana.

Lo Sportschool Dueville, vincendo contro il Buster Verona, ha conquistato momentaneamente l’ottavo posto, ma la regular season non è ancora finita. La formazione vicentina ha a disposizione due partite, Rovereto e Arzignano, sulla carta difficili, ma che in realtà non sono poi così impossibili, infatti le due avversarie possono entrambe permettersi una caduta, specie i roveretani, ai quali non cambierebbe nulla, ma anche per Arzignano vale più o meno la stessa cosa. Dueville può anche permettersi di perderle entrambe se quelle che la seguono non fanno punti, specie con Legnano, che a parità di punti vincerebbe il confronto per via dello scontro diretto favorevole ai vicentini. Dueville ha il 35% di possibilità di prendere l’ultimo biglietto per i playoff. In caso di passaggio di turno, poi dovrebbe vedersela con Rovereto o Creazzo, non una prospettiva allettante, ma varrebbe comunque la salvezza.

Legnago ha ancora due partite da giocare e ha apparentemente il calendario più agevole, prima con l’XXL Pescantina, forse già appagata di suo, per poi concludere con il più semplice dei compiti, la “cenerentola” Europa Bolzano, già retrocessa. Possibilità in discesa per Legnago, soltanto il 10%, del resto nel girone di ritorno è andata decisamente peggio che in quello d’andata, difficile tirare la zampata finale quando si è in calo.

Il Civezzano di coach Fels, ha ancora possibilità di staccare l’ultimo biglietto per i playoff, ma è costretta a vincere almeno una sfida, ma non potrebbe bastare, con Creazzo o XXL Pescantina. Deve in contemporanea guardarsi da Dueville e Legnago, se una di queste ne vincesse almeno una partita, le difficoltà crescono molto e Legnago ha il turno con l’Europa Bolzano, oltre al confronto diretto favorevole contro i trentini. Possibilità di passaggio del turno ridotte al 5%, di buono c’è che le due avversarie del Civezzano potrebbero sentirsi appagate e che i trentini hanno dimostrato di saper piegare le più forti formazioni venete, ma di soffrire molto con quelle di medio-bassa classifica.

La classifica