Rovereto sul velluto, Virtus battuta a Vicenza

Anticipi del sabato dell'undicesima di ritorno, con la Tecnisan Rovereto che vince agevolmente nel “testacoda” contro l’Europa Bolzano. Si interrompe a Vicenza la striscia positiva della Virtus Altogarda, che sul campo avversario soffre più del dovuto.

Sulla carta era il turno più semplice e così è stato per la capolista Tecnisan Rovereto guidata da coach Fumagalli, che sul parquet di casa regola il confronto con l’ultima in classifica Europa Bolzano con il netto punteggio di 97-65, in un match mai messo in discussione, con i bolzanini sempre ad inseguire a partire dal minuto e 40” del Q1, quando apre le danze Rossaro, seguito meno di un minuto dopo dalla tripla di Pizzini. Il primo punto bolzanini arriva su tiro libero, è di Morghen, ma i roveretani nel frattempo si sono portati a quota 9. Triple di Zamboni e Czumbel, inframezzate dal canestro e libero di Lukanovic, 15-4, pare chiaro il dominio roveretano. Primo parziale che termina sull’eloquente 24-11.

Vichinghi che partono bene nel Q2, con una bella reazione, grazie al libero di Fragiacomo e i due canestri in successione di Lukanovic, si riduce il divario, 24-16, ma c’è Dorigotti a spegnere gli entusiasmi degli uomini di Santangelo, due triple di seguito. Parziale abbastanza equilibrato, ben diverso dal precedente, roveretani che non riesco a scappare, canestro di Bonera e tripla di Morghen che tengono in partita gli ospiti, 32-26. Parziale che si chiude con la tripla del roveretano Villa, le due formazioni vanno negli spogliatoi per la pausa sul 44-28, padroni di casa che hanno sì guadagnato un pò di terreno, ma non quanto sperato, la resistenza dei bolzanini ha fatto effetto, almeno in questo parziale.

Anche il Q3 si apre positivamente per i bolzanini, Fragiacomo subisce fallo, infila tre liberi di seguito, il colpo del cecchino porta il tabellone a 44-31. Finarolli compensa parzialmente con un canestro, ma due triple di seguito di Bonera e Morghen, riaprono almeno in parte la partita, 46-37, ma hanno l’effetto di dare la sveglia a Czumbel, seguito poi da Zanella, 50-37 e timeout da parte di coach Santangelo. Finarolli e Zanella dopo la pausa, la partita si sta indirizzando chiaramente sul versante voluto da Fumagalli, 54-37. Tripla di Dorigotti e canestro di Czumbel, 59-37. Corre Rovereto, il canestro al termine di Previdi per gli ospiti, evita solo la débâcle, 69-44 dopo 30’ di gioco, padroni di casa che hanno guadagnato 9 lunghezze di distanza nel parziale.

Ultimo quarto aperto prepotentemente dalla Tecnisan Rovereto, due liberi di Pisoni, tripla di Zamboni, canestro di Zanella e poi Pisoni, 78-44, è chiaro che non se ne esce da questa situazione. Lukanovic, sempre sul pezzo, ci prova ad interrompere il dominio roveretano, ma gli risponde Pisoni e poi Almami Sylla, canestro e tripla, 85-46 per il massimo vantaggio del match, 39 lunghezze a poco più di 6 minuti dal termine, nemmeno un miracolo può raddrizzare il match. Tripla di Lukanovic, ma se risponde in egual maniera Pisoni, lo sforzo pare inutile, 88-49 e timeout per il coach dei “vichinghi”. Due liberi di Morghen e tripla di Bonera, per evitare almeno il crollo con oltre 40 punti di divario, 88-54. Rovereto pare evidentemente appagata, non ha bisogno di strafare, i punti in palio e il largo vantaggio ci sono, tutto scorre sino al finale di partita, mai messo in discussione, 97-65. Sesta vittoria di seguito per Rovereto, lanciata verso la vittoria della regular season. Ventiduesima sconfitta consecutiva per la giovanissima e coraggiosa formazione bolzanina. Per i roveretani, in doppia cifra Dorigotti con 15 punti, seguito da Pisoni e Zamboni, entrambe a quota 11. Buona la prova del bolzanino Morghen a quota 18, lo segue Lukanovic con 16 e Fragiacomo a quota 14.

In una trasferta dal clima particolarmente caldo contro il Nuovo Argine, chiamato a vincere per poter passare ai playoff, la Virtus Altogarda soffre più del dovuto l’aggressività avversaria, perdendo con il punteggio di 76-63, rimpiangendo sopratutto l’assenza di Samb.

La Virtus apre le danze grazie a Spinelli, ma i vicentini fanno subito capire che vogliono la posta in palio, in mezzo minuto si portano sul 5-2. Martinatti riduce grazie ad un canestro, ma poi tre canestri vicentini portano il punteggio sul 11-5. Tripla di Spinelli per spezzare il ritmo dei padroni di casa, che però riprendono il buon ritmo sino al 18-8. Ancora Spinelli ad interrompere le folate avversarie. Frattarelli con un canestro e due liberi, seguito dalla tripla di Molo e ancora Frattarelli, in un attimo i rivani si portano avanti, 18-19. Il parziale lo chiude una tripla dei vicentini, 21-19, bella reazione degli uomini di coach Betta.

Secondo parziale aperto dal canestro di Molo che trova il pareggio, ma fallisce il sorpasso dalla lunetta. Nuovo break avversario, interrotto da Martinatti, poi Molo si guadagna un fallo, stavolta non perdona, glacialmente infila il 28-25. Ancora il “lanciamissili” di Cremona infila una nuova tripla, la seconda per Molo nella serata, 32-30, poco dopo risponde ad un tiro da 3 avversario, 35-33 che costringe il coach vicentino al timeout. Martinatti e nuova tripla di Molo che mandano le due squadra negli spogliatoi, 35-38, miglior momento dei rivani.

Inizio da incubo nel Q3 per i rivani, undici punti subiti in poco più di tre minuti, Betta costretto al timeout sul 46-38. Altri canestri avversari prima del canestro di Spinelli, il trevigiano firma il 51-40, ma i 16 punti subiti senza risposta rivana peseranno tantissimo nel bilancio finale. Ci prova Lever per ridurre il gap, poi due liberi di Stevan e Frattarelli, tabellone che si fissa sul 57-46. Bailoni sul finale si guadagna un fallo, infila tre liberi e il Q3 si chiude sul 60-49, solo 11 punti segnati in un parziale sono un pò poco per rispondere ad una formazione affamata come quella vicentina.

Ultima frazione di gioco aperta da Ricardo Frattarelli. Capitan Bailoni con una tripla avvicina le due compagini, 64-55. Nuova breve fuga veneta. Canestro del rientrante Stevan, però gli avversari nel frattempo non sono stati a guardare, 72-57. Ultimo minuto dove arriva la tripla di Molo e il successivo canestro di Frattarelli, 74-63. Chiude il match il canestro del padrone di casa Carvisiglia, 76-63 che lascia l’amaro in bocca ai trentini. Nelle fila rivane, ottima prova per Molo, mette in scena il suo repertorio migliore, 5 triple e 19 punti a referto in 23 minuti, forse il suo utilizzo poteva anche essere prolungato vista l’efficacia da fuori arco. Riccardo Frattarelli a segno con 13 punti, Spinelli a quota 9, visto il bell’inizio forse qualche minuto in più non gli faceva male. Certo l’assenza di Samb, infortunato al polso e in attesa di capire i tempi di recupero, non ha aiutato, come quella di Potrich, che con le sue giocate poteva essere prezioso per la causa. Virtus che stasera tiferà chiaramente per l’Arzignano, che se dovesse battere l’XXL, renderebbe innocua la sconfitta patita dai rivani.

La classifica