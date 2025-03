Tecnoedil corsara che si qualifica ai playoff

Undicesima di ritorno che vede la vittoria della Tecnoedil Trento in terra veneta, con le trentine che guadagnano la certezza matematica di passare alla fase playoff. Il derby altoatesino va alle bolzanine, che rientrano nella lotta playoff. Meranesi che si consolano per la qualificazione ai playoff, arrivata nella serata grazie alla sconfitta della Pallacanestro Motta per mano di Lonigo.

Vittoria di prestigio nel derby altoatesino per il Basket Rosa Bolzano, che si impone contro il Maia Merano, con il punteggio di 53-46. parte bene la formazione guidata da coach Roubal, che guida le padrone di casa a giocare un bel primo parziale, 15-8, con la tripla iniziale di Pivetta a dare energia alle bolzanine. Ottimo la risposta da parte delle meranesi guidate da coach Corinaldesi nel Q2, due canestri iniziali di Xausa per dare lo sprint necessario per ridurre il gap, 23-22 a metà partita. Dopo la pausa lunga, padrone di casa ancora avanti, ritmo non elevato, ma quanto basta a guadagnare altro preziosissimo terreno, 32-28 alla mezz’ora di gioco. Ultima frazione di gioco dove il ritmo è elevato per entrambe le contendenti. Merano non sbaglia nulla dalla lunetta, bolzanine che con altra tripla di Pivetta assestano un colpo importante. Sul finire del match, due triple di capitan Ruocco per le meranesi per cercare di riaprire il match, ma il terreno guadagnato dalle padrone di casa e la precisione dalla lunetta negli ultimi tre tiri, donano un successo importantissimo alle bolzanine e complicano la vita alle meranesi. Nelle fila bolzanine, Del Balzo Guaye a segno con 15 punti, Pivetta con 13 e Hafner a quota 10. Fra le meranesi, soltanto Di Blasi in doppia cifra, 10 punti a referto per lei. Bolzanine che grazie alla vittoria nel derby e il terzo successo di seguito, si aggiudicano due punti per agganciare la nona ed ultima posizione utile per il passaggio ai playoff, quindi speranze ancora vice per le bolzanine a due turni dal termine. Charly Merano che si consola nella tarda serata di domenica, quando scopre che il Pallacanestro Motta è stata sconfitta da Lonigo, cosa che garantisce matematicamente il passaggio ai playoff alle meranesi, grazie al doppio confronto vincente sia con Bolzano che con le stesse venete.

Nel terz'ultimo turno del girone di andata si sfidano le padrone di casa di pallacanestro Noventa e le ospiti trentine della Tecnoedil Trento guidate da coach Omar Pedrotti. Pronti via le trentine guidate dal duo Caldonazzi-Aquilini piazzano subito il primo parziale di 0 a 5 per la Tecnoedil, a cui prontamente rispondono le padrone di casa portandosi avanti con i punti di Pellizzaro e Fiore sul punteggio di 9 a 5. Grazie ai canestri di Dellai e Nicolini (19 per lei a fine gara), le ospiti allungano il primo parziale fino al +8, 11-19 al termine dei primi 10 minuti. La seconda frazione di gioco procede sulla falsariga del primo, le trentine continuano a spingere sull'acceleratore allungando il punteggio fino al 25-39 di metà gara. Ad inizio terza frazione le padovane ricuciono lo svantaggio toccando il -9, ma le ospiti grazie ai canestri dalla lunga distanza (saranno 8 le triple messe a segno alla fine), allungano nuovamente il punteggio fino al termine del periodo sul 38-56. Gli ultimi 10 minuti sono pura formalità con il Belvedere che deve solo gestire il risultato e portarsi a casa il match con il punteggio di 53-69 e allungare in classifica sulle dirette avversarie per la lotta del 5° posto in classifica. A livello personale, Nicolini a segno con 19 punti, seguita da Aquilini con 13. Vittoria importantissima per le trentine, che si qualificano matematicamente ai playoff, mantenendo saldamente la quinta posizione in classifica.

