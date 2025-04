Alto Adige-Sudtirol che conquista la regular season

Nona di ritorno che vede la vittoria matematica per l’Alto Adige Sudtirol della regolar season, ma al tempo stesso la nuova realtà dell’Acies Vigolana trova i due punti per staccare il penultimo biglietto per i playoff, mentre alla Virtus Altogarda manca ancora pochissimo per qualificarsi nonostante la vittoria preziosa.

Vittoria netta per i Macaco’s Arcobaleno, che strapazzano il Val di Cavedine, che incappa nella quinta sconfitta consecutiva, mentre la formazione di coach Pizzinini, supera il filotto di inizio stagione della capolista Alto Adige-Sudtirol. Partenza abbastanza equilibrata fra le due formazioni, la tripla di Barbieri fa un pò la differenza fra le due squadre e dona il vantaggio ai padroni di casa, 13-9. Q2 con padroni di casa che guadagnano terreno, ma la formazione di coach Odorizzi regge abbastanza bene, il collettivo si dà da fare e a metà partita il punteggio è di 29-20. Misteri dello spogliatoio e del fantastico mondo del basket, con il rientro dalla pausa lunga, i Macaco’s sono trasformati, la tripla di Barbieri, gli otto punti di seguito di Passerini e i sei finali di Fedrizzi, mettono all’angolo gli avversari, capaci di mettere a segno soltanto tre miseri punti nel parziale, come tentare di arginare uno tsunami con una racchetta da tennis, 53-23 alla penultima sirena. Equilibrata l’ultima frazione di gioco, dove comunque i padroni di casa non si fanno sorprendere e chiudono con il definitivo 69-37. Lavoro molto corale per i Macaco’s, Passerini a quota 13, Fedrizzi, Tani e Barbieri, tutti a quota 12, con l’ultimo a segno soltanto grazie a 4 pregevoli missili da oltre l’arco. Nel Val di Cavedine, soltanto Pederzolli in doppia cifra, con 10 punti a referto.

Sesta vittoria di seguito e conquista della regular season, come era ormai prevedibile, da parte della capolista Alto Adige-Sudtirol, che si sbarazza della pratica Primiero, con il punteggio di 43-79, soffrendo forse più per l’eterna trasferta, circa quattro ore di viaggio fra andata e ritorno, che per la difficoltà stesse della sfida, nonostante il gran impegno profuso dalla piccola realtà periferica rappresentata dai padroni di casa, in campo in soli 7 atleti, contro gli 11 avversari, al completo. Buona la partenza dei padroni di casa che si fanno pericolosi, ma ospiti guidati in campo da capitan Barbolini che non si fanno spaventare dalla buona volontà e da alcune individualità avversarie, primo parziale che termina sul 15-24. Scricchiola la tenuta dei padroni di casa nel secondo parziale, ospiti che allungano di molto, Cestaro è letale, a metà partita il punteggio è di 24-42. Il rientro in campo è un pò la fotocopia del secondo parziale, ospiti che danno le carte al tavolo, Primiero in affanno, formazione molto corta, Dal Cortivo non può fare tutto da solo, fintanto che non permetteranno la clonazione umana, rimarrà il più pericoloso dei suoi e si arriva alla mezz’ora di gioco sul 33-58. Ultimo quarto dominato anche questo dagli ospiti, che non si lasciano impensierire dalla strada del rientro e mettono in rete un bel numero di canestri, dominando così il “testacoda” con l’ultima in classifica, in grado di creare pensieri soltanto nei primi dieci minuti di gioco. Nelle fila del Primiero, Dal Cortivo fa l’abbonamento alla doppia cifra, 17 punti nella serata e sempre tanto impegno ed autorevolezza, nonostante la giovane età. Lo segue Scalet a quota 11. Fra gli uomini in maglia verde, in doppia cifra Cestaro con 18 punti, lo segue il duo Lombardi e Pizzo, entrambe a quota 12.

Non c’è storia fra l’Europa Bolzano e i Night Owls Trento, con i bolzanini che sul parquet di casa passeggiano, vincendo per 98-32. Buona la partenza per la formazione allenata in questa occasione da Aldo Baldessari, che chiude il primo parziale sul punteggio di 21-8. Il Q2 è ancora più pesante, ritmo forsennato, entra tutto, nemmeno avessero allargato il ferro del canestro, 52-13, partita già compromessa. Il rientro dalla pausa di metà partita porta qualche idea ed energia agli ospiti, ma non abbastanza per pensare nemmeno ad una minima rimonta, alla mezz’ora di gioco siamo sul 72-25. Ultimo quarto dove riprende l’ottimo ritmo dei padroni di casa, che per poco mancano la terza cifra, chiedendo sull’inequivocabile 98-32. Il più pericoloso in campo è il veterano Porfido, maglia bolzanina, 21 punti e ben tre triple a referto. Lo seguono i compagni Giovannetti a quota 14, Profaiser con 11, Ginestos e Perchinelli entrambe a quota 10. “Gufi” che vedono in Lusuardi il migliore fra i suoi, autore di 19 punti, seguito da Fateh Maghadam a quota 11.

A Predazzo, sul campo del Val di Fiemme, la nuova e sorprendente realtà dell’Acies Vigolana, si impone con il risultato di 71-82, trovando al tempo stesso i due punti necessari per la qualificazione matematica ai playoff, ottenuta già nell’anno d’esordio. Primo parziale abbastanza equilibrato, se non nel finale dove le due triple degli ospiti, targate Faiella e Andreatta, 14-18 dopo i primi 10 minuti di gioco. Q2 più equilibrato, formazione di coach Melini che trova il bandolo della matassa, i sette punti di seguito di Vanzo più le due triple di Pesci e Chrys, mettono in difficoltà gli ospiti, che raddrizzano le sorti nel finale con la tripla di Andreatta, 32-38 a metà partita. Match importante per entrambe, in palio c’è uno degli ultimi due biglietti per i playoff, Val di Fiemme non vuole farseli perdere, ma gli “alpaca” sono più determinati e anche nel Q3 fanno qualcosa in più degli avversari, 46-54 al suono della penultima sirena. Ultima frazione di gioco giocata al massimo da entrambe le compagini, tanti punti per parte, Pisacane prova a trascinare i suoi con 15 punti messi a segno nei 10 minuti, ma gli ospiti non sono da meno, tre triple di seguito targate Faiella, Margoni e Andreatta, sono un bell’antidoto alla reazione dei padroni di casa e il match termina sul definitivo 71-82 che serve a staccare il biglietto per i playoff, obiettivo fondamentale per chiunque, se poi raggiunto all’esordio nel mondo del basket agonistico allora vale il doppio. Fra i padroni di casa, ottima prova per Pisacane a quota 22, seguito da Cianchetta con 15 e Abdel Jaber a 10. “Alpaca” a segno con Andreatta con 20 marcature, Marchesini con 17, Margoni e Giordani entrambe a quota 15.

Sfida all'insegna dell'equilibrio, quella vinta per un soffio dai Not in My House ai danni dei Blue Bear Birrazzano, match finito con il punteggio di 53-52. Primo parziale dove la spuntano gli ospiti guidati da Cesconi, 17-18 dopo i primi dieci minuti di gioco. Seconda frazione che vede i "gufi" di Caldara andare decisamente più forte degli avversari, la tripla di Veronese segna un momento importante, a metà partita il punteggio è di 29-25. Il rientro in campo vede partire il tentativo di rimonta degli ospiti, capaci di guadagnare un minimo di terreno sino al 40-38 della mezz'ora di gioco. Anche l'ultimo quarto vede gli ospiti più prolifici rispetto ai "gufi", capaci comunque di portare a casa la vittoria, grazie ai canestri decisivi sul finire di Colombo e Maccani. Nessun uomo in doppia cifra per i padroni di casa, ma con Maccani e Zonta entrambe a quota 9. Nei Blue Bear, prova interessante per Scartezzini, a segno con 15 punti.

Importante vittoria della Virtus Altogarda B di coach Ziggiotto, che vincendo per 61-44 contro il Maia Merano, si porta ad un passo dal passaggio ai playoff. Alla formazione della "Busa", può bastare anche perdere con meno di 11 punti di distacco dal Val di Fiemme nel prossimo turno per staccare l'ultimo biglietto utile alla seconda fase, infatti i punti di vantaggio dall'inseguitrice sono ben 4 e mancano due turni alla conclusione, le percentuali sono altissime, possiamo tranquillamente teorizzare un 90% contro il 10% a favore della formazione di coach Melini.

La classifica