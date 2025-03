Vigilia dell'undidicesimo round di ritorno

Undicesima di ritorno, con Rovereto impegnata contro l'ultima in classifica Europa Bolzano e la Virtus in una trasferta delicata a Vicenza, dove affronta una squadra che ha bisogno di punti per staccare uno degli ultimi biglietti con vista playoff.

Turno dei più agevoli per la capolista Tecnisan Rovereto guidata da coach Fumagalli, che nel tipico testacoda, incontra l’Europa Bolzano di Santangelo, ferma a zero punti e già retrocessa matematicamente, ma che nelle ultime partite ha sempre lottato dimostrandosi pericolosa. Impegno da non sottovalutare troppo però per i roveretani, l’orgoglio e la voglia di vincere è ancora ben presente nella giovanissima formazione bolzanina, inoltre il vincere la regular season aiuterebbe non solo nel morale, ma anche sul fattore campo e nell’evitare un pericolosissimo derby contro la Virtus Altogarda. All'andata fu una passeggiata per la capolista, vincente per 37-70 a Bolzano. Soltanto l'ex Broggio dovrebbe mancare nella formazione di casa, fermo per un infortunio alla spalla.

Sabato, 29 marzo 2025, ore 18:00

TECNISAN ROVERETO (17-4) - G.S. EUROPA (0-21)

Turno agevole per la già qualificata Leobasket Lonigo, che fra le mura amiche affronta la Virtus Isola della Scala, che non ha più nulla da chiedere al campionato. Sesto posto pressoché sicuro per Lonigo, che però meglio non perda l’occasione di ben figurare in casa in preparazione poi degli imminenti playoff.

Sabato, 29 MARZO 2025, ore 20:30

A.S. DIL LEOBASKET 98 (12-9) - VIRTUS ISOLA D.SCALA (6-15)

Incontro delicato quello fra Legnago e Creazzo, con i primi a caccia di punti utili in chiave playoff, mentre Creazzo non vuole abdicare subito a favore di Rovereto, l’eventuale sconfitta vorrebbe dire quasi certamente secondo posto assicurato e con due giornate d’anticipo. Si prospetta una gran bella partita, con i padroni di casa ben intenzionati a conquistare i due punti in palio.

Sabato, 29 marzo 2025, ore 20:30

LEGNAGO BASKET (9-12) - BASKET CREAZZO (17-5)

Trasferta delicata per la Virtus Altogarda, impegnata sul campo vicentino del Nuovo Argine, formazione che è ancora in piena corsa per qualificarsi ai playoff, che spera nel colpaccio per staccare il biglietto per la seconda fase. All'andata si imposero largamente gli uomini di coach Betta, vincendo per 84-58. Rivani in serie positiva da ben 6 turni, la squadra più in forma del momento. In questa tornata però mancheranno due pedine importanti, in primis Potrich e Samb dovrà restare fermo momentaneamente per un sospetto infortunio al polso, la prossima settima sarà decisiva per conoscere l'entità del danno. Rientra il play Stevan, fermo un turno per un taglio al sopracciglio rimediato in fase di gioco due settimane fa.

Sabato, 29 marzo 2025, ore 20:30

NUOVO L'ARGINE 2001 (10-12) - VIRTUS BK ALTOGARDA (14-7)

Trasferta delicatissima per lo Sportschool Dueville sul campo del Buster Verona. I veronesi sono fuori dai giochi playoff, ma hanno dimostrato di recente di non aver abbandonato l'idea di vendere cara la pelle, lo sa l'XXL che ha perso nel derby di recente. I vicentini di Dueville sono costretti a vincere per sperare ancora nei playoff, mentre ai padroni di casa servono punti e una vittoria per il morale per poi affrontare al meglio i playout, magari proprio contro Dueville, prendendone le misure proprio in questo turno.

Domenica, 30 marzo 2025, ore 18:00

PALL.BUSTER VERONA (6-15) - BASKET SPORTSCHOOL (9-12)

Big match tra Arzignano e XXL Pescantina, con i primi chiamati a vincere per consolidare il terzo posto, i secondi per tentare di agguantare il quarto posto, ma solo per avere poi un miglior fattore campo contro la Virtus Altogarda. Arzignano non può permettersi di perdere ulteriore terreno, in ballo anche la terza posizione in classifica.

Domenica, 30 marzo 2025, ore 18:15

ARZIGNANO VALCHIAMPO (15-6) - XXL PALLACANESTRO (14-7)

La classifica