E’ solo Bolzano a gioire nella decima giornata

Decimo turno che riserva due sconfitte amare per Trento e Merano, ma premia invece la volontà di riscatto delle bolzanine, che espugnano il campo di Cittadella.

La sfida domenicale tra le padrone di casa della Tecnoedil Trento, quinta in classifica e Victoria San Bonifacio prima nel ranking assieme a Schio, va alle ospiti con il punteggio di 56-77. Pronti via e le venete piazzano subito un parziale di 6 a 0 facendo capire già dalle prime battute chi comanda la classifica, forza e centimetri sono a loro favore. Per le padrone di casa i primi punti li trovano Aquilini e Nicolini grazie ai tiri liberi per provare a rimanere in partita, ma San Bonifacio alza nuovamente l'intensità e chiude il periodo sul punteggio di 11-20.

La seconda frazione vede un gioco migliore di Trento, anche se i numerevoli errori sotto canestro non facilitano la rimonta, le ospiti chiudono in vantaggio il secondo periodo sul 25-38.

Nella seconda parte di partita le ospiti toccano il +20, alla mezz’ora il punteggio è di 37-58. Nell’ultimo parziale Trento serra le maglie in difesa arrivando a recuperare fino al -8, ma poi San Bonifacio alza nuovamente i giri arrivando fino al +21 finale. A referto per le trentine guidate da coach Pedrotti, Aquilini a quota 14 e Sartori con 13.

Sconfitta casalinga per il Charly Merano di coach Corinaldesi, le ragazze da lui guidate infatti perdono dalla Pallacanestro Noventa con il punteggio di 51-57, mettendo a rischio il passaggio ai playoff. Partono bene le ospiti, avanti di 8-13 dopo la prima frazione di gioco. Nel Q2 assistiamo alla risposta delle meranesi, che riescono a recuperare e superare le avversarie prima della pausa lunga, 25-24, canestro del sorpasso di Xausa. La pausa lunga negli spogliatoi porta benefici solo alle padovane, le quali guadagnano terreno prezioso, mentre le meranesi sono in evidente difficoltà in attacco, 32-45 alla mezz’ora di gioco. Il breve dominio di campo da parte delle padrone di casa nell’ultima frazione di gioco, serve solo in parte, il divario da colmare è troppo e la difesa avversaria non crolla come sperato. Il pessimo terzo parziale ha condizionato troppo il bilancio generale, permettendo ad un’avversaria più modesta di espugnare il campo meranese. A livello personale, Di Blasi a segno con 13 punti e capitan Ilaria Ruocco in doppia cifra con 11.

E’ il Basket Rosa Bolzano di coach Roubal a trovare l’unica vittoria delle regionali in questo turno, per giunta la seconda di seguito, ai danni del Basket Cittadella. Partono forti le bolzanine, 8-18 dopo il primo parziale. Le padrone di casa venete provano a mettere pressione, ma non raccolgono quanto seminato, 22-31 a metà partita. Copione che si ripete anche nel Q3, ma la difesa bolzanina tiene molto bene e non permette nessuna fuga in avanti delle avversarie, 38-46 alla penultima sirena. Qualche rischio se lo prendono le bolzanine nell’ultimo quarto, con padrone di casa intenzionate a vincere, ma il buon vantaggio accumulato ad inizio partita e la tenuta della difesa nel finale, permettono al Basket Rosa di aggiudicarsi il match con il punteggio finale di 54-56. Lavoro da incorniciare per Del Balzo Guaye, a segno con 27 punti, seguita da Dodi a quota 13.

La classifica