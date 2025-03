Quartultima di ritorno per la regular season

Il decimo turno del girone di ritorno, prevede varie sfide, con Virtus Riva e Tecnisan Rovereto già qualificate ai playoff e Civezzano alla caccia disperata dell’ottavo posto, che vorrebbe dire comunque salvezza assicurata.

Anticipo di sabato per l'Europa Bolzano, che con la conclusione del turno precedente, conosce il suo destino, che è quello della retrocessione matematica senza appello. Il Buster Verona non è più in corsa per i playoff, ma nel turno scorso ha mostrato gli artigli, vincendo il derby con l'XXL Pescantina e preparandosi al meglio per i playout. All'andata vinsero i veronesi, fu 103-53, uno dei peggiori esisti della difficile stagione dei giovani volenterosi bolzanini al comando di coach Santangelo.

Sabato, 22 marzo 2025 ore 19:00

G.S. EUROPA (0-20) - PALL.BUSTER VERONA (5-15)

Il Civezzano di coach Fels se la dovrà vedere in casa con il Nuovo Argine di Vicenza, che all'andata sconfisse i trentini con il punteggio di 71-54. Con la sconfitta del turno scorso, le possibilità playoff per Civezzano si sono ridotte drasticamente, mentre i vicentini potrebbero già qualificarsi in questo turno vista anche la serie positiva che stanno inanellando. Le possibilità residue di passaggio alla seconda fase per il Civezzano passerebbero da tre vittorie di seguito e le contemporanee sconfitte di Lonigo e Dueville, cosa non facile, ma le speranze ci sono.

Sabato, 22 marzo 2025 ore 19:00

CIVEZZANO BASKET (8-13) -NUOVO L'ARGINE 2001 (10-11)

La Virtus Altogarda affronta fuori casa la Virtus Isola della Scala, che ha più poco da chiedere al campionato, pressoché fuori dai giochi playoff e che si giocherà il tutto per tutto solo nei playout. All’andata si impose la formazione guidata da coach Betta con il punteggio di 80-70. Riva, giunta alla sua quinta vittoria di seguito e già qualificata ai playoff, cerca punti per il quarto posto, tornerebbe utile per il fattore campo nella seconda fase. Forse mancherà Stevan, infortunato nel turno precedente. Morale alle stelle, specie dopo la recente vittoria contro lo Sportschool Dueville.

Sabato, 22 marzo 2025 ore 20:30

VIRTUS ISOLA D.SCALA (6-14) - VIRTUS BK ALTOGARDA (13-7)

Big match tra Creazzo e Arzignano, all'andata vinto dai secondi. Creazzo ha due punti in più rispetto agli avversari ed è in testa con Rovereto. Arzignano e il suo coach, Garnero, sognano la riedizione del trio in testa, ma il "triello"-bis, si potrebbe verificare soltanto in caso di vittoria della sua formazione a Creazzo e la contemporanea sconfitta di Rovereto. Sognare è legittimo, ma non tutte le ciambelle escono col buco. Se Arzignano perdesse, dovrebbe dire addio al primo posto in regular season, amara conseguenza, specie dopo aver dominato la prima parte del campionato.

Domenica, 23 marzo 2025 ore 17:30

BASKET CREAZZO (16-5) - ARZIGNANO VALCHIAMPO (15-5)

Bella e interessante la sfida fra lo Sportschool Dueville e il Leobasket Lonigo, con i secondi ad un passo dalla certezza matematica di accedere ai playoff. Dueville perdendo a Riva del Garda nel turno precedente, rischia di non accedervi, la vittoria casalinga servirebbe ad agganciare Legnago che osserva un turno di riposo. I punti servono ad entrambe, ma Dueville è più disperata rispetto a Lonigo che avrebbe, in caso di sconfitta, altri tre match point a disposizione.

Domenica, 23 marzo 2025 ore 18:00

BASKET SPORTSCHOOL (8-12) - A.S. DIL LEOBASKET 98 (12-8)

Match di massimo interesse quello fra XXL Pescantina e la capolista Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, giunta alla quarta vittoria di seguito. Veronesi che necessitano di punti per restare al quarto posto e puntare decisamente al terzo. Roveretani che cercano punti per rimanere in testa, magari sperando nel colpo esterno di Arzignano. Virtus Altogarda interessata al confronto, se Rovereto dovesse vincere, potrebbe agganciare il quarto posto, quindi sulle sponde del Garda si tiferà per una volta per i rivali roveretani. All’andata si impose Rovereto con il punteggio di 66-64.

Domenica, 23 marzo 2025 ore 20:00

XXL PALLACANESTRO (14-6) - TECNISAN ROVERETO (16-4)

Riposa: Legnago (9-12)

La classifica