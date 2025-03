Contro Pistoia la Dolomiti Energia vuole riprendere a correre

L’Aquila Basket ha un solo obiettivo: tornare alla vittoria. Per farlo, domenica in casa contro l'Estra Pistoia (start alle 17.30), avrà bisogno del supporto del pubblico bianconero.

«Dovremo coinvolgerci a vicenda - ha dichiarato coach Paolo Galbiati, sottolineando l’importanza di un’atmosfera calda e partecipe alla ilT Quotidiano Arena in vista di una partita che si preannuncia ricca di insidie. L’avversaria di giornata sarà una Pistoia determinata a conquistare punti fondamentali nella corsa alla salvezza, attualmente distante due lunghezze.

Trento, dal canto suo, punta a interrompere la striscia di due sconfitte consecutive e a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, che al momento la vede al quarto posto.

In occasione dell’incontro, a partire dalle ore 15:30, sarà attiva la Fan Zone, che offrirà numerose attività per il pubblico. ACLI organizzerà un percorso per bambini con tricicli e uno stand dedicato. Inoltre, sarà presente un’area playground. Conad curerà un laboratorio creativo, mentre i Vigili del Fuoco di Baselga del Bondone e Ravina daranno vita alla Fire Academy. Saranno inoltre disponibili attività di trucca bimbi e un’area food & beverage con le crepes.

Gli avversari

Pistoia arriva alla sfida con Trento dopo due prestazioni di alto livello. Nelle ultime uscite, la squadra toscana ha conquistato una vittoria su un campo difficile come la Fruit Village Arena di Napoli e, la scorsa settimana, ha tenuto testa alla capolista Germani Brescia. Alla guida della formazione c’è coach Gasper Okorn, che oltre a essere il capo allenatore di Pistoia ricopre anche il ruolo di Head Coach della nazionale ungherese. Il capitano della squadra è Gianluca Della Rosa, nato e cresciuto a Pistoia, con un’unica parentesi lontano dalla Toscana a Rieti. Playmaker esperto, è riconosciuto per le sue doti difensive e per l’affidabilità nel tiro da tre punti. Tra i principali handler della squadra figura Michael Forrest, realizzatore di grande talento, che sta viaggiando a una media di 16.5 punti e 4 assist a partita, con un eccellente 45% da tre. Nel reparto esterni, oltre a Lorenzo Saccaggi, ormai un veterano del campionato e un prodotto del settore giovanile pistoiese, troviamo Marco Ceron, che nella stagione 2020-21 aveva svolto la preseason con Trento. Inoltre, il giovane playmaker Alfredo Boglio, classe 2003, ha disputato la Next Gen con Dolomiti Energia Trentino nella stagione 2019-20. Nel reparto ali spicca Eric Paschall, ex giocatore dei Golden State Warriors e degli Utah Jazz, un giocatore molto fisico con una buona mano sia dalla media che dalla lunga distanza, attualmente a 11.3 punti di media. Accanto a lui c’è Maurice Kemp, protagonista assoluto dell’ultima partita con 30 punti e 8 rimbalzi, che mantiene una media stagionale di 15.8 punti e 8 rimbalzi a gara. Il reparto è completato da Gianluca Benetti. Sotto canestro troviamo Derek Cooke Jr, ex Dolomiti Energia Trentino, con cui nella scorsa stagione ha collezionato 52 presenze, distinguendosi per energia e atletismo. Memorabile la sua gara 1 dei playoff contro l’EA7 Emporio Armani Milano, in cui mise a segno 21 punti con 8 rimbalzi, risultando decisivo nella vittoria all’Unipol Forum di Assago. Pistoia si conferma una delle squadre più efficaci a rimbalzo difensivo, attestandosi al quarto posto in questa speciale classifica e limitando così le seconde opportunità per gli avversari.

La consegna delle borse di studio dedicate a Manuel Bobicchio

Le borse di studio in memoria di Manuel Bobicchio compiono quest’anno la maggiore età. In occasione della gara contro Pistoia, verranno premiati i dodici studenti - atleti della Dolomiti Energia Basketball Academy del Trentino-Alto Adige che si sono aggiudicati il riconoscimento grazie agli ottimi risultati ottenuti sia a scuola sia in palestra nell’anno scolastico 2023/24.

In 18 edizioni, sono state oltre 800 le domande di partecipazione, con un totale di 159 borse di studio assegnate. Si tratta di un’iniziativa di grande valore, organizzata da Fondazione Aquila in collaborazione con CAF ACLI e FIP Trentino-Alto Adige, per premiare l’impegno di tanti giovani che quotidianamente si dedicano con passione allo studio e allo sport.

Le borse di studio sono intitolate alla memoria di Manuel Bobicchio, un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile in chi lo ha conosciuto. Scomparso improvvisamente all’età di 17 anni, Manuel stava concludendo la sua prima stagione con Aquila Basket dopo il percorso giovanile nella Virtus Riva. Oltre a essere un ottimo giocatore, era molto concentrato sugli studi: nonostante gli impegni sul parquet, frequentava con ottimi risultati l’Istituto Tecnico Biologico “De Carneri” di Civezzano. Allenatori e insegnanti lo ricordano ancora oggi come un ragazzo vivace, determinato e sempre sorridente, capace di dare il massimo in ogni situazione.

Per questa edizione, sono state presentate 56 domande da parte di atleti e atlete appartenenti a 19 società diverse del Trentino-Alto Adige. Domenica, sul parquet de ilT Quotidiano Arena, verranno premiati i dodici vincitori: Davide Salvetti (Apecheronza Avio), Tiziano Majer e Linah Fezzani (Junior Basket Rovereto), Alberto Groppo (Piani Bolzano), Nicole Senoner, Arianna Nicolini e Arianna Zamboni (Belvedere Ravina), Martin Cainelli (Junior Trento), Leonardo Chiettini (Valsugana Basket), Emanuele Massari (Basket Pergine), Giovanni Pettinacci (Virtus Altogarda) e Amadou Ndiaye (Maia Merano).

Oltre ai 12 studenti - atleti, la FIP Trentino-Alto Adige premierà anche due giovani arbitri distintisi per il loro impegno scolastico e sportivo: Federico Ebli ed Emma Savegnago. Inoltre, grazie al supporto di Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto, verrà assegnato un premio speciale all’MVP degli studenti-atleti, che avrà l’opportunità di allenarsi con il capitano della Dolomiti Energia Trentino, Toto Forray.

A consegnare i riconoscimenti saranno Morena Facchini, responsabile di CAF ACLI Trentino, Mauro Pederzolli, presidente di FIP Trentino-Alto Adige, e Giovanni Zobele, presidente di Fondazione Aquila per lo Sport Trentino, insieme ai genitori di Manuel, Walter e Francesca. Sarà un momento significativo, per ricordare Manuel e celebrare il suo esempio davanti al pubblico bianconero.