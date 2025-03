Tutte per vendicare la black week

Nona di ritorno con sfide importantissime per le formazioni trentine, che si giocano tutte o un posizionamento migliore per gli imminenti playoff, o come per il Civezzano, l’agognato passaggio alla seconda fase. C’è inoltre da vendicare la “black week”, all’andata fu l’unico turno dove tutte e quattro le formazioni regionali uscirono sconfitte nei rispettivi confronti.

Ad aprire le danze la Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, chiamata alla vittoria per vari motivi, tutti estremamente validi e legittimi. Il primo, c'è da vendicare la beffa dell'andata, con Creazzo che vinse di un solo punto, 68-67. Vincere con almeno due lunghezze di vantaggio vorrebbe dire stare davanti in classifica in caso di parità finale, cosa da non poco. Secondo fattore, in caso di vittoria, i roveretani agguanterebbero in classifica proprio la capolista Creazzo e si formerebbe un momentaneo tandem, che vedrebbe però per la prima volta Rovereto prima in classifica, per giunta con una partita in più da giocare. Entrambe già qualificate ai playoff, si giostrano tra il primo e il terzo posto in classifica. La Tecnisan sta passando un buon momento, tre vittorie di seguito e con Czumbel e Pisoni ha una marcia in più. A livello spogliatoio, in forse fino all'ultimo Broggio, Brancaccio e Rossaro, lo si vedrà soltanto domani pomeriggio.

Sabato, 15 marzo 2025 ore 18:00

TECNISAN ROVERETO (15-4) - BASKET CREAZZO (16-4)

Il sabato sera il Civezzano di coach Fels se la vedrà con il Legnago in trasferta. Le due formazioni viaggiano a pari punti, all'andata i veneti espugnarono il parquet trentino con il punteggio di 61-71. Entrambe puntano all'agognato ottavo posto in classifica, l'ultimo utile per i playoff, che male che vada garantirebbe la salvezza automatica. Quattro le formazioni a caccia di due posti utili, per Civezzano nulla è impossibile, lo si è visto il turno scorso, non dimentichiamo che ha battuto due super potenze di questo campionato, Creazzo e Arzignano. Questa però è una di quelle partite insidiose, infatti la squadra presa per mano da Ippedico, soffre molto il confronto con le dirette rivali, pecca che è costata molti punti in questo campionato. Solo la vittoria potrebbe dare il giusto slancio per il finale di stagione, se poi con almeno 11 lunghezze di differenza, allora cambierebbe l'esito della stagione. Speranze playoff ancora vive per il Civezzano, ma questa è la partita da vincere a tutti i costi, ci perde rischia seriamente di star fuori dai giochi.

Sabato, 15 marzo 2025 ore 20:30

LEGNAGO BASKET (8-12) - CIVEZZANO BASKET (8-12)

Sfida tutta volta alla conquista di un posto utile playoff quella fra il Nuovo Argine di Vicenza e la Virtus Isola della Scala, che nella serata di giovedì ha faticato più del dovuto contro l’Europa Bolzano. Vicentini favoriti nella corsa al settimo posto, ma un’eventuale vittoria di Isola della Scala potrebbe tornare utile non solo ai veronesi, ma anche al Civezzano, in corsa per l'ottavo posto. Se la squadra di Vicenza vincesse, le sue quotazioni per i playoff crescerebbero molto. Isola della Scala, se perdesse, rimarrebbe fuori dalla battaglia finale per la seconda fase.

Sabato, 15 marzo 2025 ore 20:30

NUOVO L'ARGINE 2001 (9-11) - VIRTUS ISOLA D.SCALA (6-13)

Seconda trasferta settimanale in Veneto per l’Europa Bolzano di coach Santangelo, che anche in questa occasione sarà nella “Bassa”, dove affronterà il Leobasket Lonigo, avversaria ben più forte e motivata di Isola della Scala, affrontata quasi alla pari il giovedì sera. Bolzanini reduci da una buona prova giocata con soli otto giocatori, dove ha messo in difficoltà nel finale di partita la Virtus Isola, belle prova d'orgoglio. Ancora fermi a zero vittorie i “vichinghi”, ad un passo dalla retrocessione diretta, servirebbe un miracolo e cinque vittorie di seguito per sperare di giocare i playout, diciamo che non si può chiedere troppo al destino. All'andata finì 56-93, partita senza storia dominata da Lonigo. Lonigo non ancora matematicamente qualificata ai playoff, ma che potrebbe accedervi al termine di questo turno, vincendo e sperando in cadute altrui, anche se le percentuali di passaggio sono superiori al 90%. Al di là della classifica, da lodare l'impegno dei bolzanini, che hanno costruito una formazione per 9/12 con annate dal 2006 al 2008 e che puntano alla crescita dell'under 19 Gold, se son rose fioriranno.

Sabato, 15 marzo 2025 ore 20:30

A.S. DIL LEOBASKET 98 (11-8) - G.S. EUROPA (0-19)

Derby veronese quello fra Buster Verona e XXL di Pescantina, con i primi che hanno più poco da chiedere al campionato, fuori ormai dai giochi playoff, aspettano invece di trovare la giusta forma per i playout. Ben diverso il discorso per l’XXL, che può ambire ancora almeno al secondo posto, ex "triello" permettendo, ma soprattutto tentare di posizionarsi per evitare la crescente e motivata Virtus Altogarda nei quarti dei playoff.

Domenica, 16 marzo 2025 ore 18:00

PALL.BUSTER VERONA (4-15) - XXL PALLACANESTRO (14-5)

Posticipo domenicale per la Virtus Altogarda, che fra le mura amiche incontra lo Sporschool di Dueville, che all'andata si affermò con il punteggio di 61-51, scompaginando i piani di coach Betta. La Virtus recente non è la stessa di quella di novembre, innanzitutto avrà a disposizione tutti i giocatori più forti, inoltre viene da un ottimo momento di forma, ma soprattutto psicologico, grazie anche alle quattro vittorie di seguito e ad uno spogliatoio particolarmente galvanizzato da un mese a questa parte. La Virtus attualmente, oltre a potersi garantire già in questo turno la certezza matematica del passaggio ai playoff e comunque qualificata al 99%, può ambire al quarto posto in classifica, cosa che le garantirebbe un miglior fattore campo nella fase successiva. L'XXL è a quattro punti di distanza, tutto è possibile, specie se arrivasse qualche passo falso altrui. Ma senza pensare a fasi successive, bisogna fermare Dueville, in piena corsa per i playoff, che viene da un buon momento, tre le vittorie di seguito inanellate dai vicentini, che cercano i due punti a Riva, soprattutto dopo aver conosciuto il risultato fra Legnago e Civezzano che si terrà sabato sera. Dueville punta chiaramente all'ottavo posto e sa che i due punti in palio a Riva del Garda possono fare la differenza.

Domenica, 16 marzo 2025 ore 18:30

VIRTUS BK ALTOGARDA (11-7) - BASKET SPORTSCHOOL (8-11)

Riposa : Arzignano (15-5)

