L'Europa Bolzano lotta con orgoglio a Isola della Scala

Nel recupero della settima di ritorno, l’Europa Bolzano, con formazione davvero ai minimi, soltanto otto giocatori in panchina, esce a testa alta dal campo della Virtus Isola della Scala, con il punteggio di 74-65, con un ultimo parziale giocato con tanto orgoglio, tanto da mettere in difficoltà i veneti.

Dopo due rinvii per inabilità, finalmente in campo le due formazioni, con veneti che partono per primi, ma una tripla di Kasseroler porta momentaneamente avanti i bolzanini guidati da coach Santangelo. La tripla di Bonera per rispondere al nuovo canestro dei padroni di casa, poi fuga in avanti dei veronesi sino al 17-6, timeout per Bolzano. Tripla di Kasseroler, poi nuovamente a segno i veneti che volano sino al 30-9. Chiude il primo parziale l’esordiente Scorza, ex Virtus Altogarda, a segno con due liberi, 30-11.

Martin Lukanovic apre le danze del Q2, poi tripla di Stroppari per il momentaneo 34-16. Altra tripla per i bolzanini, Furlani firma il 35-19. Padroni di casa che si portano sul 41-22 prima di un nuovo timeout. Spezza il ritmo avversario Scorza, suo il 41-24, che poi con due liberi manda tutti negli spogliatoi per il 45-26 di metà partita, divario che rimane invariato, è già una buona notizia per come era cominciata la partita.

Avvio più che positivo per i veronesi, che si portano subito sul 50-26, ma arriva la risposta di Lukanovic, suo il 50-28. Scorza con due canestri e Stroppari firmano un break a favore dei “vichinghi”, 53-34, si assapora orgoglio in questo frangente da parte degli altoatesini. Un nuovo canestro di Scorza fa chiamare il timeout ai padroni di casa. Lukanovic e poi Furlani provano a ricucire, suono della penultima sirena con il punteggio di 62-41, parziale combattuto dove i padroni di casa non sono riusciti nell’intento di chiudere il prima possibile la pratica.

Ultima frazione di gioco con due canestri di Furlani e Kasseroler, 64-45. Ancora Furlani e Kasseroler che firmano il 68-50. La tripla di Kasseroler fa ben sperare alla sua panchina, poi nuovamente si ripete e a seguire il canestro di Scorza, 72-58, qualcosa si sta incrinando nella difesa veronese. Due liberi di Previdi per provare a sognare una rimonta a soli 2’ dal termine. Si riprendono i padroni di casa, chiude poi Scorza che firma il definitivo 74-65.

Bella partita per l’Europa Bolzano nonostante la sconfitta, dove finalmente ha potuto giocare quasi alla pari, subendo il minor scarto della stagione, soltanto 9 punti, dove solitamente ne incassava oltre 30 a partita. Scorza al suo esordio a segno con 20 punti, bene Kasseroler con 17 e a seguire Furlani con 10. Retrocessione diretta ad un passo, ma almeno questa volta si è vista voglia di lottare e alla fine l’esito poteva anche essere diverso.

La classifica