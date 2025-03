Il "triello" per forza si interrompe

Ottava di ritorno, con il "triello" che si scompone in automatico, del resto la Tecnisan Rovereto starà ferma per il turno di riposo e quindi solo Arzignano e Creazzo hanno la possibilità di fare punti, ma che più avanti si dovranno fermare entrambe per la pausa. Non mancheranno le sfide importanti, fra tutte spicca quella che vede il Civezzano, costretto a battere il forte Arzignano se vuole tentare ancora di agganciarsi al treno playoff.

Partita sulla carta non troppo impegnativa quella per la Virtus Altogarda, che nel capoluogo altoatesino se la vedrà nel derby regionale con l'Europa Bolzano, ferma a zero punti e che nel turno scorso non ha giocato, causa due rinvii per inagibilità del campo a Isola della Scala. All'andata vinse la formazione di coach Betta con il punteggio di 86-59. Bolzanini guidati da Santangelo in crisi di risultati, che rischiano la retrocessione diretta, questione di un paio di giornate e conosceranno la loro sorte. Virtus che viene da un bel momento, tre vittorie di seguito, sicurezza in campo acquisita e con il rientro di Frattarelli Riccardo ha un qualcosa in più. Tutto il collettivo è in un buon momento, la Virtus ha recentemente castigato la capolista Creazzo e l'XXL Pescantina che mirava ad inserirsi come quarta incomoda nel terzetto di testa. Attualmente la Virtus Altogarda è la formazione che il quartetto in cima alla classifica vuole evitare nei playoff, in quanto Bailoni & co., hanno sconfitto tre delle quattro formazioni di testa. In casa rivana, assenti Lever e Madella, Bailoni in dubbio, ma pare proprio il turno più adatto per far giocare anche chi ha fatto meno minuti.

Sabato, 08 marzo 2025 ore 19:00

G.S. EUROPA (0-17) - VIRTUS BK ALTOGARDA (11-7)

Il Civezzano di coach Fels, nelle ultime sei partite ha vinto una sola sfida, la situazione in campo non è delle più felici. Se a gennaio era nelle prime otto in classifica, ora non lo è più, è a due punti di distanza dall'ottavo posto e una delle sue concorrenti, logicamente dovrà fermarsi, in quanto c'è lo scontro diretto fra Legnago e Nuovo Argine, una delle due rimarrà forzatamente a bocca asciutta. La brutta novità per Civezzano è che da un turno ha una nuova rivale diretta, lo Sportschool di Dueville, a pari punti dei trentini e con una partita in meno, che sogna anche lei di agganciare una fra Legnago o Nuovo Argine e che ha un turno abbastanza agevole, contro Isola della Scala. Civezzano in questo weekend se la vedrà con Arzignano, che è un brutto cliente, all'andata i veneti si imposero con il punteggio di 88-57, fra l'altro gli ospiti vicentini non possono perdere terreno e vorranno approfittare della pausa forzata dei roveretani, visto anche il turno agevole che ha la concorrente Creazzo, favorita nell'essere al primo posto almeno al termine di questo turno.

Sabato, 08 marzo 2025 ore 19:00

CIVEZZANO BASKET (7-12) - ARZIGNANO VALCHIAMPO (15-4)

Scontro delicato quello fra Legnago e Nuovo Argine Vicenza, a pari punti occupano settimo e ottavo posto in classifica. Chi vincerà si prenota il biglietto per i playoff, anche se mancano vari turni alla certezza matematica. Chi perde invece rischia di essere risucchiato dalle inseguitrici, Civezzano, ma soprattutto un ritrovato Sportschool Dueville.

Sabato, 08 marzo 2025 ore 20:30

LEGNAGO BASKET (8-11) - NUOVO L'ARGINE 2001 (8-11)

Quella fra XXL Pescantina e il Leobasket Lonigo è il match che qualsiasi risultato arrivi, non dovrebbe cambiare di molto le sorti del campionato di entrambe le contendenti. Difficilmente Pescantina può andare oltre il quarto posto, stessa cosa per Lonigo, che punta al massimo al quinto e che difficilmente potrebbe andare sotto la sesta posizione. Comunque a entrambe servono due punti per confermare la buona posizione, con XXL ad un nulla dalla qualificazione matematica ai playoff, ormai data al 99%.

Domenica, 09 marzo 2025 ore 20:00

XXL PALLACANESTRO (13-5) - A.S. DIL LEOBASKET 98 (11-7)

Forse la partita meno motivante di questo turno, con Creazzo che affronta il Buster Verona. I primi sono in testa alla classifica, attualmente nel "triello", i veronesi sono ormai troppo lontani dalla zona playoff. Creazzo cercherà a tutti i costi di vincere, vista la pausa dei roveretani, magari sperando in un favore da parte di Civezzano nel fermare Arzignano. Match comunque da non prendere sottogamba, Creazzo non può distrarsi.

Domenica, 09 marzo 2025 ore 17:30

BASKET CREAZZO (15-4) - PALL.BUSTER VERONA (4-14)

Lo Sportschool Dueville, tre vittorie nelle ultime cinque partite, ha un match delicato contro la Virtus Isola della Scala, ma in caso di vittoria e l'ovvia sconfitta di una fra Legnago e Nuovo Argine, visto lo scontro diretto, può ambire alla zona playoff specie se anche Civezzano perdesse contro Arzignano, quindi sarà una partita chiave, sia per i veneti che per la formazione di coach Fels.

Domenica, 09 marzo 2025 ore 18:00

BASKET SPORTSCHOOL (7-11) - VIRTUS ISOLA D.SCALA (5-12)

Riposa: Tecnisan Rovereto (15-4)

La classifica