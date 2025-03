Isola Della Scala - Europa Bolzano rinviata

La sfida prevista per sabato sera della settima giornata del girone di ritorno, è stata rinviata a mercoledì 5 marzo, per via dell’inabilità del campo della formazione veneta della Virtus Isola della Scala. All'andata vinsero i veneti a Bolzano con il punteggio di 54-81. la squadra bolzanina, attualmente ferma a zero punti, rischia la retrocessione diretta senza passare dai playout.

Mercoledì, 05 marzo 2025 ore 20:30

VIRTUS ISOLA D.SCALA (5-12) - G.S. EUROPA (0-17)