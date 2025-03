L'Alperia Bolzano torna alla vittoria espugnando Vigarano

L’Alperia Basket Club Bolzano torna a sorridere dopo una serie di partite difficili e conquista una vittoria fondamentale in trasferta contro Vigarano. Con il punteggio finale di 49-65, le ragazze bolzanine si portano a casa due punti importanti per la corsa ai playoff, mettendo in evidenza una solida difesa e una prestazione di squadra corale che ha fatto la differenza nel secondo tempo.

La partita si è mantenuta in perfetta parità per tutto il primo tempo, con entrambe le squadre a darsi battaglia sul parquet. Nel secondo tempo, però, il Basket Club Bolzano ha cambiato marcia. La difesa si è fatta sempre più impenetrabile, con Vigarano che, nei 20 minuti finali, ha faticato a segnare. Le ragazze di coach Romano, nonostante qualche imprecisione al tiro, hanno saputo capitalizzare il buon lavoro difensivo e, con un parziale decisivo, hanno allungato fino a portarsi su un rassicurante +17, chiudendo il match con un finale in scioltezza.

Tra le protagoniste di giornata, Alessia Egwoh ha dimostrato quanto sia importante il suo contributo per la squadra, tornando a giocare ai suoi livelli, mentre Alice Malintoppi ha contribuito con 14 punti e ha dato il suo anche in fase difensiva e in regia. Ma la vera forza della squadra è stata, come sottolineato dallo stesso coach Romano, la solidità difensiva di tutte le componenti, che ha permesso di dominare nella ripresa e di controllare il ritmo della partita.

Il tabellino

PALLACANESTRO VIGARANO - ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO 49-64 (15-19, 32-31, 40-48)

VIGARANO: Iannello, Nikolova 12, Resemini 2, Reani 2, Tintori 4, Zietara 9, Valensin 11, Zangara 3, Patriarca ne, Armillotta 6, Nicora, Visone ne. All.Grilli.

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Schwienbacher 8, Pollini, Malintoppi 14, Egwoh 17, Stefanczyk 7, Gualtieri 2, Manzotti 12, Vaitekunaite 4, Bonato, Zaman, Kob ne. All.Romano.