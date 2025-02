Mokoi lascia la JBR Basket Rovereto

Con un comunicato odierno, la Tecnisan Rovereto saluta il suo play Juliar Mokoi, che lascia la regione per proseguire la sua avventura nel mondo del basket in Sicilia, con i Ribera Knights.

Mokoi ha vestito la maglia roveretana per 3 stagioni, in serie D e nell’attuale DR1. In questa stagione 11 presenze e 51 punti a segno. Nella stagione passata, 24 presenze e 238 punti, con un best di 22 punti contro i Night Owls Trento. A breve la società roveretana annuncerà il nome del suo sostituto.

Mokoi andrà a rafforzare i Ribera Knight, di Ribera in provincia di Agrigento, squadra che milita in serie D, nel girone Ovest siciliano, attualmente in testa alla classifica in compagnia della Virtus Trapani. Le voci della sua partenza ormai si susseguivano da giovedì scorso ed erano anche state anticipate per mezzo stampa, prima ancora che fosse ufficializzato l’addio definitivo.