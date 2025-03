Analisi playoff a tre giornate dal termine

A tre turni dalla fine della reguler season, i giochi playoff non sono ancora ben definiti. Se si conosce il nome della sfortunata che è già retrocessa, non si conoscono ancora le primissime posizioni, con Rovereto e Creazzo a giocarsele. Interessante la lotta per la settima e ottava posizione, le ultime due che garantiscono l’accesso ai playoff, con quattro squadre ancora in lotta, Nuovo Argine Vicenza, Legnago, Dueville e Civezzano in piena lotta, con i vicentini favoriti su tutti e i trentini nelle condizioni più difficili.

Tecnisan Rovereto (17-4), 34 punti e 21 partite giocate.

La Tecnisan Rovereto, attualmente prima in classifica e già qualificata ai playoff, ha un calendario che sulla carta è dei più tranquillizzanti. Affronterà dapprima la già retrocessa Europa Bolzano, per poi andare in trasferta a Dueville contro lo Sportschool e poi chiuderà la regular season sul parquet di casa contro la Virtus Isola della Scala. Delle tre formazioni da affrontare, la squadra di coach Fumagalli, deve temere realmente Dueville, in piena corsa playoff, specie se questa dovesse vincere sul campo del Buster Verona il prossimo turno. Per punti e calendario è la favorita a vincere la regular season, per giungere seconda dovrebbe andar tutto storto. In caso di parità con Creazzo, comunque risulterebbe prima per il bilancio degli scontri diretti a suo favore. All’80% Rovereto si classifica prima nella regular season.

Creazzo (17-5), 34 punti e 22 partita giocate.

Creazzo, dovrà giocare una partita in meno e ha un calendario non dei più agevoli, affronterà dapprima Legnago sul suo campo e poi Civezzano in casa, entrambe le contendenti hanno ancora molto da chiedere alla stagione, essendo in piena corsa per l’ottavo posto che vorrebbe dire accesso ai playoff e soprattutto salvezza. Le possibilità di vincere la regular season sono ridotte al 20%, quasi certo il secondo posto in classifica.

Arzignano (15-6), 30 punti e 21 partite giocate.

Arzignano, che per buona parte del campionato ha occupato la prima posizione, ora pare relegata a giocarsi soltanto il terzo posto, facendo però attenzione all’XXL Pescantina, che incontrerà nel prossimo turno in casa. Poi incontrerà il già retrocesso Europa Bolzano in trasferta e lo Sportschool Dueville nuovamente in casa. Se Arzignano ha davvero pochissime possibilità di raggiungere Creazzo, na ha molte per cadere addirittura al quinto posto, deve infatti guardarsi da XXL Pescantina e anche dalla Virtus Altogarda, in piena forma e che ha scalato posizione nelle ultime settimane.

Virtus Altogarda (14-7), 28 punti e 21 partite giocate.

La Virtus di coach Betta, oltre ad essere la formazione più in forma, grazie alle sei vittorie di seguito, ha dalla sua un calendario non complicatissimo. La trasferta a Vicenza contro il Nuovo Argine, ad un passo dalla qualifica ai playoff, lo scoglio più duro da affrontare. Poi dovrà vedersela con Lonigo in casa e nuovamente in trasferta con il Buster Verona, che ha più poco da chiedere al campionato, se non affrontare i playout nel miglior modo possibile. Le prime due partite sono le più pericolose, ma ha dalla sua il buon momento e il collettivo è forte, uno dei più forti del campionato. Quarto posto quasi certo, ma la terza posizione non è impossibile da raggiungere.

XXL Pescantina (14-7), 28 punti e 21 partite giocate.

L'XXL di Pescantina, ha per quasi tutto il campionato occupato la quarta piazza, dovendola cedere di recente per le due sconfitte di seguito patite. Ha un calendario abbastanza complicato, trasferta ad Arzignano, in piena corsa per i primi posti. Poi turno casalingo con Legnago in piena corsa playoff e per concludere trasferta a Civezzano, squadra che si è dimostrata particolarmente pericolosa contro le venete meglio piazzate in classifica. Se l’XXL è certa della qualifica ai playoff, non lo è sulla posizione, che potrebbe potenzialmente andare dalla terza alla quinta piazza, con un altissima percentuale di doversi confrontare nella seconda fase in prima battuta contro la Virtus Altogarda.

Leobasket Lonigo (12-9), 24 punti e 21 partite giocate.

Lonigo è la formazione che in questo momento ha meno da chiedere al campionato, in quanto già qualificata ai playoff per via degli scontri diretti con Legnago e Civezzano, ma che difficilmente può scalare posizioni o perderne, il suo sesto posto sembra ormai assodato. Lonigo ha subito un turno semplice, in casa con Isola della Scala, poi la trasferta non facile a Riva del Garda e poi nuovamente in casa contro il Nuovo Argine di Vicenza, che potrebbe giocarsi la qualificazione proprio all’ultimo turno. Il sesto posto pare assicurato e non dovrebbero accadere scossoni particolari.

Nuovo Argine Vicenza (10-12), 20 punti e 22 partite giocate.

I vicentini del Nuovo Argine hanno a disposizione soltanto due partite per aggiudicarsi un posto nei playoff. In casa contro Riva del Garda e poi dopo il turno di riposo, trasferta a Lonigo, con posizione già acquisita probabilmente dagli avversari e partita più semplice da vincere, almeno sulla carta. Potrebbe perderle entrambe e passare il turno, anche per il confronto diretto con Legnago. I vicentini hanno perso l’occasione più grossa di passare il turno in anticipo, cedendo a Civezzano nell’ultimo turno. Possibilità di passaggio ai playoff: 50%.

Legnago (9-12), 18 punti e 21 partite giocate.

Legnago, assieme al Nuovo Argine, è la più papabile per l’accesso ai playoff, anche se il calendario non è dei più facili. In casa contro Creazzo, trasferta a Pescantina e poi chiudere contro l’Europa Bolzano, certamente la più semplice delle partite, almeno sulla carta. Possibilità di passaggio ai playoff: 30%

Sportschool Dueville (9-12), 18 punti e 21 partite giocate.

Dueville è costretta a vincere due delle prossime tre partite se vuole conquistare i playoff. A parità di punti con Legnago, sarebbero i veronesi a passare per via degli scontri diretti. Il calendario non è dei più facili, trasferta fattibile contro il Buster Verona, poi in casa con Rovereto e nuova trasferta ad Arzignano, l’impresa non è delle più semplici, servirebbe un favore da parte di Bolzano contro il Legnago per passare. Possibilità di passaggio ai playoff: 15%

Civezzano (9-13), 18 punti e 22 partite giocate

L’ultima ad avere delle chance di passaggio del turno è il Civezzano di coach Fels, che sulla carta potrebbe ancora farcela, ma è la formazione con meno possibilità del quartetto non ancora qualificato. Intanto le possibilità oggettive, una partita in meno da giocare, poi visto il calendario di Legnago, dovrebbe vincere in entrambe i confronti con Creazzo fuori casa e Pescantina in casa, entrambe lanciate per il consolidamento della posizione playoff. Civezzano dovrebbe vincerle entrambe e sperare in un favore da parte di squadre non coinvolte, magari nel colpo di mano bolzanino all’ultima a Legnago. Possibilità di passaggio ai playoff: 5%.

Buster Verona e Virtus Isola della Scala, sono matematicamente fuori dai giochi playoff, mentre l’Europa Bolzano è già retrocessa matematicamente.

La classifica