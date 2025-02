Rovereto in trasferta alla ricerca del “triello"

A chiudere la sesta giornata di ritorno, sarà il posticipo fra il Legnago e la Tecnisan Rovereto, che può trarre un gran vantaggio dal risultato a sorpresa della Virtus Altogarda. Partita spostata per via degli impegni della Next Gen, la squadra di coach Fumagalli ha un occasione d’oro in questo campionato. Se dovesse vincere a Legnago, si formerebbe il “triello”, termine dato dal genio musicale Ennio Morricone, allo "stallo alla messicana” tipico nei duelli a tre contendenti visti in vari film Far West, specie negli “Spaghetti western”.

Tre squadre in testa con gli stessi punti e stesse partite giocate a campionato avanzato, a sole sei giornate dal termine non è una cosa da tutti i giorni. La Tecnisan Rovereto, affronterà in trasferta la neo promossa Legnago Basket, che all’andata sconfisse per 85-75. La formazione di coach Fumagalli, reduce dal bel successo ai danni del forte Arzignago, vede i propri “futures” in netto rialzo ed è soprattutto in attesa di capire quanto apporto potrà dare il nuovo arrivato Mark Mate Czumbel approdato da poco, dopo aver lasciato l’ormai disciolto Valsugana in serie B Interregionale. Su di lui i riflettori del campo, anche perché dovrà fare bene per forza, visto l’ottimo ritorno di Frattarelli alla Virtus, migliore in campo e artefice della bella vittoria che ha fermato la capolista Creazzo, facendo un gran favore ai roveretani stessi. Ovviamente sulla sponda Civezzano, tutti a tifare per Rovereto, le speranze per loro passano anche dalle sconfitte di Legnago e Nuovo Argine di Vicenza.

Martedì, 25 febbraio 2025 ore 20:30

LEGNAGO BASKET (8-9) - TECNISAN ROVERETO (13-4)

