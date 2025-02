Ippedico riporta il sorriso a Civezzano

Sabato della sesta di ritorno che vede la ripresa del cammino positivo del Civezzano, complice anche il nuovo “acquisto” Ippedico. Sconfitta casalinga per l’Europa Bolzano, che regge per metà della partita e poi crolla.

Il primo vistoso cambiamento e segnale positivo per il Civezzano è l’entrata in campo di Ippedico, ex Valsugana in B Interregionale, che visto lo scioglimento della squadra, si appresta ad una nuova avventura. Aprono i veneti del Buster Verona sino al 0-6, poi risponde proprio Ippedico che esordisce nel migliore dei modi. Cristofani e Zobele per il primo sorpasso, 7-6, poi fuga degli ospiti. Bellotti e a seguire Ippedico per il nuovo sorpasso, 11-10. Nuova fuga in avanti degli ospiti e pareggio di Ippedico a quota 13. Veronesi che si portano a quota 18, ma Bianchi prima e poi la tripla di Mokoi verso lo scadere chiudono il primo parziale sul 18-18. Un libero di Bisesti permette in apertura del Q2 di mettere il naso avanti, poi risposta veneta, ma Zanlucchi trova il pareggio e Mokoi il sorpasso e timeout per gli ospiti. Mokoi con un missile e poi Bianchi per il 28-22 e Bellotti ci mette il suo, buon momento del Civezzano, 30-22. Ippedico c’è e si fa sentire e più avanti con due liberi porta i suoi sul 36-28. Zobele risponde al canestro avversario, poi due canestri degli ospiti. Di Bisesti il 43-35. Ippedico con due liberi chiude prima della pausa lunga, 45-37, ottimo parziale dei trentini. Q3 aperto dal canestro di Bianchi, poi la tripla di Zanlucchi firma il 50-39. Tentativo di recuperare almeno parziale per i veronesi, poi Zobele firma il 57-44 e tripla di Cristofani per quota 60 e ne consegue un timeout. Carlin a poco più di un minuto dalla penultima sirena, 62-46 dopo 30’ di gioco. Il quarto parziale lo apre Mokoi per il massimo vantaggio dei padroni di casa, poi i veronesi recuperano terreno, prima del libero di Zobele. Canestro di Bellotti per il 67-55. Tripla di Mokoi, ma poi gli ospiti compensano in egual maniera ma per due volte di seguito. Addirittura si avvicinano al 70-68. Zanlucchi risponde alla "chiamata della patria", firma il 72-68, poi Ippedico non sbaglia dalla lunetta, 74-68 e nuovo timeout. Anche Zanlucchi va in lunetta e non sbaglia come il collega, 77-68 con il quale si chiude la partita e sopratutto il digiuno del Civezzano si interrompe. Nelle fila del Civezzano, Ippedico con esordio più che positivo, 21 punti a referto, 93% dai liberi, fondamentale il suo nuovo apporto. Anche Mokoi in doppia cifra, 14 punti e tre triple.

Europa Bolzano che regge per metà partita contro lo Spoertschool Dueville, incamerando la diciassettesima sconfitta di seguito, ma a differenza che in altri match, mostra capacità di resilienza, peccato che tale effetto regga soltanto per 20 minuti di gioco. Veneti che aprono le danze, ma Morghen con una tripla ribalta la situazione, ma meno di dieci secondi dopo una tripla per gli ospiti. Prosegue Dueville, ma Lukanovic accorcia al 6-9, poi nuova fuga in avanti degli ospiti alla quale risponde con una tripla Bazzan, 9-11. Due liberi ben piazzati di Peverotto e la tripla di Morghen portano in vantaggio i “vichinghi”, 15-14. Con due liberi di Kasseroler il massimo vantaggio per i bolzanini, 18-16, ma poi raggiunti sul finale del primo parziale, 18-18. Cinque punti in apertura del Q2 per gli ospiti, poi Fragiacomo con due liberi riduce il gap. Una tripla di Lukanovic riporta a contatto le due formazioni, 24-25, poi gli ospiti stentato a prendere confidenza della difesa bolzanina. Addirittura arriva il pareggio su tripla di Fragiacomo, 29 pari. Nuova fuga in avanti degli ospiti, quando Morghen prova a ricucire, 31-32. Breve strappo veneto, ma sul finire prima della pausa lunga, canestro di Lukanovic che manda le due squadre negli spogliatoi, 33-36 a metà partita. Q3 che si apre con la veemente reazione degli ospiti, breve strappo sino al 33-43, timeout per coach Santangelo, poi Peverotto ci mette una pezza con un canestro. Corre in soccorso Morghen, ma successivamente segue il buio in attacco, Peverotto addirittura si fa espellere. Nel frattempo gli ospiti si sono portati sul 37-53, solo un libero di Lukanovic muove lo score bolzanino e la sirena suona per la penultima volta sul 38-53, momento complicato per i bolzanini, irriconoscibili rispetto ai primi due parziali, dove avevano giocato alla pari contro gli avversari. Q4 ancora aperto dai veneti, bolzanini che rispondono solo dalla lunetta con Fragiacomo, 40-59. Ancora Fragiacomo per il primo canestro dal campo, 42-65, poi gli ospiti trovano il massimo vantaggio del match, 42-67 a 2’40 dal termine. La tripla di Fragiacomo verso la fine, ultimi punti bolzanini e partita che termina sul definitivo 45-69. In doppia cifra ci vanno Fragiacomo con 13 punti, Morghen a quota 11 e Lukanovic con 10. Europa Bolzano in partita per metà del tempo, poi crollo sotto i colpi di Dueville che sogna ancora un possibile, ma non facile aggancio alla zona playoff.