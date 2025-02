I NIMH fermano Cavedine, Macaco’s sempre più convincenti

Nella quinta di ritorno, varie conferme, ma anche la sorpresa dei Not in My House che sconfiggono il Val di Cavedine. Ora Macaco’s Arcobaleno al secondo posto in solitaria.

Importantissima affermazione casalinga per i Not in My House ai danni del Val di Cavedine, capaci di interrompere la serie positiva di coach Odorizzi che durava da sei turni, inserendosi così, almeno virtualmente, nella lotta al vertice, condizionando pesantemente la classifica, che ora vede i Macaco’s Arcobaleno in seconda posizione in solitaria. Partono bene gli uomini di Caldara, si vede da subito che vogliono vendicare il risultato dell’andata, quando prevalse la formazione di Vezzano per un solo punto. Il primo parziale va in archivio sul punteggio di 16-13. Trend che prosegue anche nel Q2, si allunga leggermente il gap, a metà partita “gufi” avanti per 37-30. La pausa lunga non porta giovamento agli ospiti, padroni di casa che non mollano la presa e alla mezz’ora di gioco si portano sul 50-41. Ultimo quarto dove gli ospiti provano a fare la sortita, ma non è semplice ribaltare il punteggio, le energie sono quelle che sono e la difesa nei NIMH regge, portando a casa la partita con il punteggio di 57-52, che vale non solo i due punti e l’essersi vendicati dell’andata, ma anche aver scompaginato la classifica generale, permettendo all’Alto Adige - Sudtirol e ai Macaco’s Arcobaleno di tentare la fuga decisiva per aggiudicarsi la regular season. Fra i padroni di casa, in doppia cifra Zonta con 14 punti, seguito dal duo composto da Maccani e Colombo, entrambe a quota 10. Nel Val di Cavedine, a dimostrazione di essere una squadra molto collettiva, un trio a pari punti, Gasperi, Ricci e Degasperi, tutti a segno con 12 punti a testa.

Secondo confronto nel giro di una settimana quello fra l’Arcobaleno Macaco’s e l’Europa Bolzano, con la formazione di coach Pizzinini che anche in questo secondo caso si impone, anche se con meno divario rispetto al primo confronto, 60-56. Primo quarto dove i bolzanini guidati in panchina da Pavani, memori della sconfitta di lunedì sera, hanno preso le misure degli avversari, chiudendo avanti dopo i primi dieci minuti di gioco, 15-17. Padroni di casa che non ci stanno, Passerini parte con una tripla e subito dopo un canestro, uomini in maglia verde che provano a rispondere, ma non con abbastanza efficacia, i punti dal campo sono pochi, solo 6 nel Q2 e a metà partita il punteggio è di 30-26. Il buon momento per gli uomini in maglia rosa-nero mimetica prosegue anche nel terzo parziale, uomini di Pavani costretti ad inseguire, 46-37 al suono della penultima sirena. Ultima frazione dove un’arrembante formazione bolzanina prova a ribaltare la situazione, mettendo certamente in crisi la difesa trentina, le due triple iniziali di Porfido fanno crescere l’ansia sulla panchina dei Macaco’s, costretti ad affidarsi alla balistica di Giordani e più tardi dei cinque punti di seguito dell’immancabile ed instancabile Passerini per chiudere la disputa con il punteggio di 60-56, che vede così concretizzarsi l’undicesima vittoria di seguito per l’Arcobaleno. Fra i padroni di casa, soltanto Passerini ad andare in doppia cifra, 18 punti per lui. Il suo diretto e acerrimo concorrente bolzanino Porfido, fa meglio di lui, 24 punti, almeno la soddisfazione personale di aver fatto meglio del rivale, 24 punti e 3 triple messe a segno.

Il Val di Fiemme di Melini, fa la voce grossa contro il Primiero, piegandolo con il punteggio di 73-35, ribadendo quasi il diritto di accedere ai playoff. Subito forte la squadra di casa, Pisacane mostra agli avversari il mestiere che svolge e il primo parziale va in archivio sul 20-13, nonostante la contrarietà di Dal Cortivo che ci mette tutto se stesso. Dominio territoriale che prosegue e accresce il gap anche nel Q2, padroni di casa avanti di 39-20 a metà partita, Primiero chiaramente in affanno, durissima giocare in sette, specie se dall’altra sono in dieci in panchina. Il ritmo della partita non cede nemmeno nel Q3, al suono della mezz’ora di gioco, il tabellone si prende una pausa sul 56-31. Ospiti che capitolano definitivamente nell’ultimo parziale e padroni di casa che hanno autostrade e senza pedaggio aperte verso il ferro avversario, partita che termina sul punteggio di 73-35, con partita parzialmente in discussione soltanto nel primo parziale. Pisacane autore di ben 22 punti, seguito da Abdel Jaber con 13 e Della Sega con 10, questi i padroni di casa ad andare in doppia cifra. Fra gli ospiti, unico ad andare in doppia cifra il solito Dal Cortivo, 20 punti per lui e saldamente tra i primi tre marcatori del torneo.

Torna prepotentemente al successo la capolista Alto Adige-Sudtirol, che si sbarazza della pratica Maia Merano con il punteggio di 95-50. Uomini guidati in campo da capitan Barbolini che partono in maniera particolarmente efficace, subito 27-17 al termine del primo parziale. Dominio territoriale che prosegue anche nel Q2, a metà partita i bolzanini sono sul 49-26. La capolista non molla nemmeno nel secondo tempo, prosegue ad accumulare il vantaggio, al suono della penultima sirena si porta sul 71-38. Ritmo incessante che prosegue anche negli ultimi dieci minuti di gioco e l’Alto Adige chiude con il definitivo e senza appelli 95-50. Cestaro il più pericoloso, autore di 21 punti grazie anche a 5 triple. Bene Simula con 14, Pizzo a 13 e Lombardi con 11 timbrature nella serata. Nelle fila meranesi, soltanto Massaro in doppia cifra, 13 punti in una partita non facile dove emergere era particolarmente complicato.

Ritrovano la vittoria, dopo un filetto di quattro sconfitte negative, i Blue Bear Birrazzano, che hanno la meglio su una Virtus Altogarda B altamente pericolosa e che ha rischiato di espugnare il campo degli “orsi blu”. Primo quarto equilibrato, dove alla lunga prevalgono i padroni di casa, 13-11 dopo i primi dieci minuti di gioco. Gli uomini di Ziggiotto si fanno pericolosi nel Q2, tanto che ottengono il sorpasso, 20-22 a metà partita. Con la ripresa, i padroni di casa ritornano a dare le carte al tavolo, gli ospiti soffrono la maggiore freschezza e c’è il contro sorpasso, 31-28 al suono della penultima sirena. Ultima frazione di gioco equilibrata, ma padroni di casa che fanno un passetto in più rispetto agli avverasi e ritrovano la vittoria dopo quattro turni a completo digiuno, non vincevano dal 13 gennaio, più di un mese a bocca asciutta. Unico ad andare in doppia cifra fra i padroni di casa è Belluccio, con 12 punti a referto. Nella Virtus, bene Tommasini con 17 punti, in luce anche Tobaldi con 16, grazie anche a 4 triple. Blue Bear che non possono dirsi usciti dalla crisi, ma il prossimo turno sembra agevole sulla carta. Virtus che si vede invece avvicinare da due contendenti che non mollano, Val di Fiemme e Acies Vigolana hanno entrambe vinto nei rispettivi confronti e sogno un posto playoff.

Tornano alla vittoria dopo un turno andato a vuoto gli esordienti Acies Vigolana, che si impongono con il punteggio di 81-61 contro i Night Owls Trento, segnando anche il proprio record di punti effettuati. Parte bene la squadra di casa, ma gli ospiti guidati da Rufini reagiscono bene, rimanendo sempre a contatto, 20-16 il primo parziale, “gufi” che nei liberi non si fanno problemi, Musto non sbaglia dalla lunetta. Il Q2 viaggia più o meno sulla falsariga del precedente, ospiti che rimangono pericolosi, la tripla sul finire di Lusuardi tiene in partita i “gufi”, 43-36. Dopo la pausa lunga gli “alpaca” padroni di casa, partono a martellare il ferro avversario, mentre gli ospiti trovano difficoltà sulla via del canestro e così Margoni e compagni scappano, 61-46 alla mezz’ora di gioco. Ultimo quarto con padroni di casa che non mollano la presa, anche se non riescono a guadagnare tanto terreno, ma il tempo passa e gli Acies vengono premiati con i due punti in palio e il record di punti segnati, non male per essere alla prima stagione. Negli Acies, in doppia cifra Marchesini con 21 punti, Zara a quota 16, Andreata con 15 e a chiudere Margoni a 12. Nei Night Owls, Fateh Moghadam con 17 punti e Lusuardi con 10.

