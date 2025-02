I Macaco’s Arcobaleno riscuotono la decima

Nel recupero della quinta d’andata, giocata lunedì sera, i Macaco’s Arcobaleno, vincono e convincono contro l’Europa Bolzano, sconfiggendoli sul loro campo e ribadendo così l’attuale superiorità del proprio gioco rispetto alle concorrenti.

Decima vittoria di seguito per i Macaco’s Arcobaleno di coach Pizzinini, che sconfiggono la diretta rivale Europa Bolzano, vincendo per 47-60 al Pala Mazzali. Squadre che vedono contrapposti i due marcatori più prolifici della serie, Porfido con la maglia dei bolzanini e Passerini con la tenuta della squadra di Povo. Contratte le due formazioni nel primo parziale, la tripla di Barbieri fa la differenza, 12-13 dopo i primi 10’ di gioco. Q2 dove i Macaco’s hanno preso le misure sartoriali alla formazione di coach Pavani, il gioco degli uomini in maglia nero-rosa mimetica si fa più fluido e di conseguenza anche più pericoloso, ancora Barbieri con un missile a fine parziale, le due formazioni vanno negli spogliatoi sul punteggio di 21-30.

Pausa lunga che fa bene ai “vichinghi” in maglia verde, capitan Ginestous trascina i suoi, Bin va a segno con tre canestri di seguito e la partita è riaperta, 39-39, tutto da rifare. Ultima frazione di gioco con gli ospiti più lucidi e freschi, il recupero effettuato durante il terzo parziale è costato molte energie ai bolzanini, subito Passerini e poi Barbieri presentano il conto ai tavoli e ai bolzanini non rimane che pagarne l'importo salato e lasciare anche la mancia, lasciando il tavolo a stomaco vuoto. Idee confuse in attacco per i padroni di casa e partita che si chiude con la solita precisione dalla lunetta di Passerini, con i suoi che festeggiano e si sbarazzano della diretta e pericolosa concorrente, candidandosi a diventare l'unica concorrente credibile per contrastare il monopolio della capolista Alto Adige - Sudtirol, messo comunque già in discussione di recente dalla formazione di Pizzinini. Fra i bolzanini, i più pericolosi sotto canestro, Profaiser autore di 13 punti, Porfido con 11 e Bin a quota 10. Fra i Macaco's, Passerini incontenibile, 20 punti a referto, sfida ampiamente vinta contro il rivale bolzanino Porfido. Lo segue un trio con 10 punti a testa, Tessari, Barbieri e Tani. Dopo questa vittoria crescono le quotazione dei Macaco's Arcobaleno nel borsino che riguarda le formazioni che possono ambire ai primissimi posto in campionato e ovviamente anche quelle dell'eventuale vittoria finale.

La classifica