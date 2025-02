Dove sono finiti i giocatori del Valsugana?

A circa tre settimana dall'uscita di scena dal campionato di serie B Interregionale del Valsugana, proviamo a capire dove si sono riposizionati i suoi giocatori più rappresentativi. Per molti di loro, la strada intrapresa è notevole, una vera e propria diaspora, seconda soltanto a quelle di alcuni popoli dell’antichità.

Nel frattempo anche il sito internet della società ha smesso di funzionare da più di una settimana.

Il playmaker Alberto Pellizzari, sta per esordire in serie B Nazionale, nel Latina, dove ha effettuato un importante salto di qualità, anche se la formazione naviga in penultima posizione in classifica.

Il lituano Eimantas Zilius, uno dei primi a lasciare il Valsugana, è approdato al Sangiovese Legnano in B Interregionale. Esordio in questa società esordio per l'ala forte, dove in tre partite ha già segnato 32 punti.

L’ex capitano e guardia Andrea Scanzi, aveva lasciato la formazione trentina prima che accadessero le note vicende che hanno portato alla radiazione la squadra di Pergine, è approdato nello Janus Fabriano in serie B Nazionale, dove aveva già giocato e in questo scorcio di stagione ha già giocato 8 partite e segnato 62 punti.

Mark Mate Czumbel, guardia e uomo simbolo della scorsa stagione, esordirà in DR1 questo week end, presso la Tecnisan Rovereto, alla corte di coach Fumagalli. molte le attese per l’unico che al momento pare rimanga in regione.

Il play Mattia Coltro, è quello che ha fatto più chilometri di tutti, approdando al Siaz di Piazza Armerina in provincia di Enna, formazione che milita in serie B interregionale.

Il giocatore albanese Ferdi Bedini, classe 1999 e nazionale del suo paese d’origine con doppio ruolo, guardia e ala piccola, è approdato nel Basket 1977 Ferentino, che milita in B Interregionale, ed ha già esordito mettendo a segno 5 punti nella partita d’esordio.

L’ala piccola Leonardo Bandiera, il terzo ad aver lasciato la squadra, prima dello scioglimento, è ritornato al Vigor Conegliano, squadra dal quale proveniva e che milita in serie C. L’intervento del suo procuratore Massimo Minto ha permesso alla giovane promessa veneta di lasciare il Valsugana prima della chiusure definitiva.

Lex coach Massimo Giubertoni, è invece approdato in A1 con la Vanoli Cremona, assistente di Brotto, capo allenatore della storica formazione lombarda.

Le sorti sportive degli altri giocatori della rosa ancora non si sanno, ma come si può vedere una bella pattuglia ha ben presto trovato una valida soluzione sportiva in brevissimo tempo.