L’Alperia Bolzano vince al fotofinish contro Trieste

In una cornice di festa iniziata al pomeriggio con le bambine del minibasket arrivate da tutto il Trentino Alto Adige per il ritrovo organizzato dalla FIP regionale, l’Alperia Basket Club Bolzano, dopo una partita giocata punto a punto, vince 53-52 sulla Futurosa iVision Trieste.

Una bella reazione delle ragazze di coach Romano, che finalmente fanno rivedere una parte del loro potenziale, anche se ce n’è ancora da tirare fuori, con una Licia Schwienbacher su tutte: 11 punti, 6 rimbalzi, 5 assist e 3 palle rubate importantissime.

La cronaca

Il BCB parte con un quintetto inusuale schierando da subito la diciottenne Alice Malintoppi (saranno per lei 35 minuti in campo), che dopo pochi secondi mette a segno i primi tre punti della partita, seguita poi da un canestro da sotto di Giulia Manzotti. È qui che Trieste si riscalda piazzando un preoccupante parziale di 10-0, interrotto da una provvidenziale tripla di Licia Schwienbacher.

Le ospiti ci riprovano con un secondo tentativo di fuga, ma le bolzanine sono brave a mantenersi a contatto e nel secondo quarto l’equilibrio regna sovrano e si chiude con il +1 di Bolzano.

Durante l’intervallo in occasione dell’Alperia Game vengono distribuiti i gadget e premi offerti dallo sponsor e scendono in campo schierate le bambine del minibasket regionale presentandosi e portando in campo i colori delle società presenti sul nostro territorio.

In questa bellissima striscia di colori, nomi e sorrisi c’è il futuro del basket regionale, che ha dimostrato tutto il suo entusiasmo già nel prepartita, quando le bambine hanno avuto l’opportunità di incontrare le giocatrici della serie A2 facendo una moltitudine di domande.

Chiuso il bel sipario dell’intervallo lungo riprende la competizione, si segna un po’ meno rispetto ai primi due quarti, ma lo scarto rimane sempre minimo, 39-41.

Ultimi 10 minuti per decidere il risultato di una partita importantissima per entrambe le contendenti, durante i quali nessuna delle due riesce a dare lo strappo e si arriva così a giocarsi la partita nei minuti finali. Tutto punto a punto, quando a 3 minuti dalla sirena Miccoli commette il quinto fallo e alla panchina di Trieste viene fischiato tecnico, Aiste Vaitekunaite fa 1 su 2 dalla lunetta, per il 51-50, seguito poi dal controsorpasso di Srot per il 51-52.

Papabile la tensione nei giri di lancette conclusivi e dal campo non si segna più, con Trieste che da sotto fa anche qualche bel regalo al BCB. A 10 secondi dalla fine Camporeale commette fallo su una glaciale Manzotti, che dalla lunetta segna entrambi i tiri a disposizione, per la vittoria del Basket Club Bolzano.

Il tabellino

Alperia Basket Club Bolzano - Futurosa iVision Trieste 53-52 (16-19, 30-29, 39-41, 53-52)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Mazzucco NE, Schwienbacher* 11 (3/5, 1/3), Malintoppi* 10 (0/3, 3/6), Cassini NE, Egwoh Alessia 10 (3/8 da 2), Stefanczyk* 3 (1/4, 0/2), Gualtieri 6 (1/6, 1/2), Manzotti* 10 (1/7, 2/6), Vaitekunaite* 3 (0/3, 0/2), Bonato NE, Zaman NE, Kob

Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 9/36 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 14/19 - Rimbalzi: 43 11+32 (Egwoh 8) - Assist: 10 (Schwienbacher 5) - Palle Recuperate: 6 (Schwienbacher 3) - Palle Perse: 18 (Stefanczyk 5)

FUTUROSA IVISION TRIESTE: Ravalico, Rosset NE, Mosetti* 14 (5/11, 0/4), Miccoli* 6 (2/10 da 2), Mueller* 5 (1/2, 1/2), Srot 7 (2/3, 1/3), Sammartini* 19 (6/15, 2/2), Lombardi 1 (0/1, 0/1), Camporeale*

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 16/43 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 8/12 - Rimbalzi: 39 10+29 (Mosetti 8) - Assist: 9 (Mosetti 5) - Palle Recuperate: 12 (Mosetti 3) - Palle Perse: 14 (Squadra 3) - Cinque Falli: Miccoli

Arbitri: Giovagnini F., Toffali M.