Il borsino di DR1 per i playoff

A otto giornate alla conclusione della regular season, proviamo ad analizzare le possibilità che ha ciascuna squadra di accedere agli agognati playoff, che in primis vogliono dire salvezza certa.

Creazzo al momento è in testa, già qualificata ai playoff. Ha un calendario abbastanza complicato, ma l'accesso ai primi tre posti dovrebbe essere garantito, certo lo scoglio Virtus Altogarda in questo turno non è dei più semplici. Le possibilità di vincere la regular season sono del 35%.

L'ex capolista Arzignano Valchiampo, ha qualche chance in meno rispetto alla capolista, ma anch’essa è già qualificata ai playoff. Le possibilità di arrivare tra le prime 4 sono altissime, quelle di vincere la regular season sono del 25%, le concorrenti sono molte al momento.

La Tecnisan Rovereto, già qualificata ai playoff, ha da poco aggiunto al proprio roster Mark Mate Czumbel proveniente dal disciolto Valsugana in serie B Interregionale. Il calendario è il più agevole per la squadra di coach Fumagalli, anche se lo scoglio Creazzo sul parquet di casa non è da sottovalutare, lo scontro diretto si giocherà nella nona giornata. Le possibilità di giungere al primo posto sono del 25%, azioni in risalita per i roveretani dopo il successo contro l'Arzignano nel turno scorso, magari anche da capire i tempi dell’integrazione completa di Czumbel nella nuova formazione.

L'XXL di Pescantina, viaggia due punti sotto il terzo posto e con una partita in meno, quindi è possibile l’aggancio. Per calendario e capacità, può ambire ad uno dei primi tre posti in classifica, magari centrare il posto nei playoff già in questo turno. Le possibilità di passare alla fase successiva sono del 95%, quelle di giungere al primo posto sono del soltanto del 15%.

Il Leobasket di Lonigo difficilmente potrà vincere la regular season, gli mancano 7 partite da giocare e la capolista ha ben 3 giornate di vantaggio. Le possibilità però di entrare nei playoff sono altissime, l’85% di possibilità.

La Virtus Altogarda di coach Betta, viaggia in sesta posizione, le servono ancora alcune giornate per essere certa del passaggio ai playoff. Ha dalla sua il calendario favorevole, tolta la sfida con Creazzo e con XXL Pescantina, nei due prossimi turni, il resto è tutto alla portata di mano di Bailoni e soci. Attualmente ha 6 punti di distacco dalla nona, il Civezzano, ma anche giungessero alla pari, i rivani passerebbero per il doppio confronto favorevole. Le possibilità di qualificarsi ai playoff, attualmente sono del 65%, specie se Civezzano e Dueville iniziassero a mostrare cedimenti importanti.

Il Nuovo Argine di Vicenza e la neo promossa Legnago, viaggiano a pari punti, non hanno un calendario semplicissimo e c'è di mezzo lo scontro diretto, da giocarsi in casa dei veronesi. Le possibilità di passare direttamente ai playoff, sono del 50% per il Legnago e del 35% per la squadra vicentina, che sta facendo bene nelle ultime giornate, tanto da aver estromesso di forza il Civezzano dalle prime otto posizioni, grazie anche alla vittoria insperata sul campo roveretano.

Attualmente il Civezzano di coach Fels è la prima delle escluse dalla zona playoff, dove vi aveva agevolmente navigato per qualche mese, uscendovi a gennaio, mese nel quale la società madre è stata travolta da una crisi finanziaria. Mancano sette partite da giocare e l’ottavo posto è a 4 punti di distacco, e con Legnago e Nuovo Argine dovrà anche giocare gli scontri diretti. Il prossimo turno con il Buster Verona è quasi decisivo, se dovesse perdere il Civezzano, rischia di farsi raggiungere dai veronesi stessi e da Isola della Scala, ringalluzzita con due vittorie nelle ultime cinque partite. Le chance di agguantare l’ultimo posto playoff sono ridotte al 20% di possibilità.

Isola della Scala e Sportschool Dueville viaggiano a pari punti e ad entrambe mancano otto partite da giocare. Calendario similare per le due formazioni venete, con scontro diretto nell’ottava giornata, da giocarsi a Dueville. Le possibilità di agguantare in extremis la zona playoff, lontana sei punti, sono del 15% per entrambe, certo lo scontro diretto dirà molto sulle chance di una delle due.

Il Buster Verona attualmente viaggia a otto punti dalla zona playoff e gli mancano sette partite da giocare. Il calendario non è per nulla malvagio, ma dovrebbe vincerne almeno cinque e sperare nel digiuno altrui, statisticamente non è così semplice. Le possibilità d’accesso alla zona playoff sono ridotte al 10%. Certamente la formazione di Verona è forse la squadra più delusa rispetto all’andamento della scorsa stagione, quando all’ultima giornata agguantò l’ultimo posto utile per i playoff nella fase Gold.

L'Europa Bolzano di coach Santangelo, versa in una situazione di classifica per nulla invidiabile, per non dire disperata. 16 partite con altrettante sconfitte, la zona playout a ben 8 punti di distanza, quando gli mancano soltanto 8 incontri. Dovrebbe vincerne almeno 5 per tentare poi i playout, già questa sarebbe una vera impresa, la salvezza diretta è già impossibile. Le possibilità di andare ai playout sono soltanto del 5%, il resto per arrivare al totale del 100%, è dato dalla retrocessione diretta in DR2.

