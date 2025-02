Un’Aquilini strepitosa trascina la Tecnoedil

Quinta di ritorno che vede soltanto la Tecnoedil Trento uscire con progressi dal campo, mentre Merano e Basket Rosa Bolzano tornano a casa a mani vuote.

Sconfitta senza appelli quella del Charly Merano sul campo della capolista Famila Schio, che travolge le avversarie con il punteggio di 56-31. Partenza pressoché devastante a favore delle padrone di casa, la squadra di coach Corinaldesi non realizza se non con due liberi, Travaglia e Hasa uniche a far frusciare la retina, 13-2 il primo parziale. Per fortuna nel Q2 vi è la risposta delle ragazze in maglia arancione, capaci di reggere e di accorciare, seppur di poco, 23-13 a metà partita. Dopo la pausa lunga per le padrone di casa ripartono in quarta, il Charly soffre la ritrovata verve delle venete e giunge al termine del Q3 con il punteggio di 40-24. Ultima frazione di gioco dove Schio preme per ribadire il proprio ruolo e va a chiudere la partita con il punteggio finale e senza appello di 56-31. Nella serata storta, unica in doppia cifra è Pastore, autrice di 10 punti.

La Tecnoedil Trento riceveva in casa le venete del Basket Cittadella, sconfiggendole per 61-56. La prima frazione vede le venete impattare meglio delle trentine, brave ad addormentare il gioco e a mandare fuori giri le padrone di casa con solo Aquilini a provare a tenere la luce accesa con 7 timbrature nel primo periodo, 12-15 a favore del Cittadella. Nel secondo periodo aumentano i canestri, ma non certamente l'intensità della gara, con le ospiti che allungano ulteriormente il gap andando alla pausa lunga sul punteggio di 29-39. Chi si aspettava una reazione delle padrone di casa in uscita dagli spogliatoi rimarrà deluso, infatti la Tecnoedil dopo aver ricucito lo svantaggio fino al -4, cala il ritmo perde il periodo di 1 punto finendo a -11, 41-52 per le ospiti venete. È nell'ultimo periodo che le padrone di casa iniziano a giocare veramente, serrano le maglie in difesa, concedendo solo 4 punti, e trovano la via del canestro con continuità mettendo a referto 20 punti riuscendo così a ribaltare il risultato fino al 61- 56 finale, che donano due punti preziosismi per blindare il quinto posto in classifica. nella formazione guidata da coach Omar Pedrotti, Aquilini strepitosa, 22 punti per lei. Il trio Caldonazzi, Nicolini e Saumer, tutte e tre con 8 punti a testa.

Sconfitta casalinga per il Basket Rosa Bolzano, che fra le mura domestiche deve lasciare il passo al Garda Basket, che si impone con il punteggio di 40-43, allontanando pericolosamente le bolzanine dalla zona playoff. Il primo parziale vien giocato con molto intensità da parte delle ospiti, capaci di essere più propositive in fase offensiva, il Q1 termina sul punteggio di 12-19. La squadra guidata da coach Roubal si fa più arrembante nel q2, infatti riesce a ricucire parzialmente lo strappo, 25-27 a metà partita. Il terzo parziale dopo la pausa lunga non è dei più entusiasmanti, scarno di occasioni da ambo i lati, la situazione favorisce seppur di poco le bolzanine, 31-32 al suon della penultima sirena. Ultima frazione di gioco che vede le ospiti riguadagnare la scena, ma senza riuscite di fatto a dominare le bolzanine, che avrebbero meritato di vincere. In doppia cifra vanno tre giocatrici, Pivetta a quota 13, Salviato con 12 e Del Balzo Guaye 11.