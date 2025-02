Dorigotti a valanga, Rovereto ferma la capolista

Successo sofferto ma fondamentale per il futuro della Tecnisan Rovereto, che in casa sconfigge Arzignano, si impone per la prima volta in questa stagione contro una delle pretendenti alla vittoria della regular season, mettendo un piede e mezzo e oltre nei playoff in largo anticipo.

Roveretani in campo da subito con Matassoni, Pizzinini, Brancaccio, Rossaro e Almami Sylla. E’ il fedelissimo Matassoni ad aprire le danze, ma la capolista risponde subito bene per il momentaneo 2-2. Pizzini con due liberi ben realizzati permette ai suoi di mettere il naso avanti, subito imitato da Almami per il 6-2. Brancaccio risponde al canestro dei vicentini, i quali però ben presto trovano il pareggio a quota 8. E’ di Almami il canestro del 10-8 e poi nuovo pareggio degli ospiti. Ci riprova il giocatore del vivaio dell’Aquila. Rossaro alla prima tripla del match firma il 15-11 e meno di 20” dopo c’è Dorigotti con il suo canestro. Ospiti che si avvicinano con due liberi per un fallo di Mokoi su Del Prete, 17-13. Dorigotti ancora per il temporaneo 19-14 e fallo subìto con relativo libero a segno. Due triple in successione di Dorigotti e primo parziale in archivio sul 26-19, gran bel gioco in campo.

Pizzini apre al meglio il secondo parziale, poi con un libero di Finarolli, gli uomini di Fumagalli si portano sul 29-21. Ancora Pizzini e a seguire Dorigotti firmano il 33-21 e arriva il timeout veneto chiamato da coach Garnero prima del libero di Dorigotti, che segna il massimo vantaggio del match per i roveretani, +13. Il momento di riflessione fa bene agli ospiti, forse troppo, ben presto raggiungono i roveretani, nonostante il timeout chiamato dal Mago-Fuma. Ci pensa Almami a ritrovare punti, 36-34, poi Brancaccio ci mette del suo per il +4 che fa respirare. Con un libero messo a segno e una tripla, nuovo pareggio trovato da Arzignano a quota 38. Due liberi di Pimazzoni portano avanti gli ospiti. Con un libero Dorigotti riduce le distanze, ma sbaglia quello del pareggio e si va negli spogliatoi a metà partita sul 39-40, ben 7 punti recuperati nel Q2 da parte dei veneti, vanificato il bel lavoro fatto nella prima frazione di gioco.

Dopo la pausa lunga ospiti che partono di slancio con una tripla. Primi segni di vita roveretani con due liberi di Pizzini, 41-44. Matassoni trova il pareggio con un missile da fuori arco. Poco dopo Almami Sylla risponde ad un canestro avversario ed è nuovamente pareggio. Si gioca punto a punto con Pizzini che risponde da tre e trova il nuovo equilibrio, poi lo fa anche Dorigotti con un nuovo canestro. Ne consegue una fuga in avanti degli ospiti, che si portano sul +7, massimo vantaggio dei veneti e coach Fumagalli chiama il timeout sul 51-58. Subito a segno Dorigotti, che quaranta secondi dopo infila anche una tripla, 56-59 e i veneti devono chiamare il timeout. Finarolli risponde al canestro che ha sbloccato i veneti dopo il break, 58-61 e con questo punteggio si chiude il Q3.

Un tiro dalla lunetta a favore degli avversari apre l’ultimo parziale. Dorigotti è in serata, sua la tripla che riduce al tentativo di fuga avversario. Arzignano non si arrende, tenta nuovamente la fuga, in parte riuscendo, 61-68, nuovo timeout di Fumagalli. Almami ascolta attentamente i consigli del Mago-Fuma e subito infila un canestro, 63-68, poi è la volta di Juliar Mokoi. Un libero di Brancaccio mette a tiro i vicentini, 66-68. Matassoni e meno di 20” dopo Mokoi firmano il pareggio a quota 70. Con tre liberi di Mokoi la Tecnisan Rovereto mette il naso avanti, Brancaccio firma la mini fuga in avanti, 75-70 a 3’ e 31”, il timeout chiesto dagli avversari è doveroso. Alla risposta avversaria ci pensa Dorigotti per il 77-72 a meno di 2 minuti dal termine, nuovo timeout veneto. Parte la consueta sagra dei tiri liberi di fine partita, nessuna delle due formazioni va più a canestro su azione e la disfida si chiude con il finale di 81-74 per la gioia dei roveretani, in attesa del rinforzo portato dall’arrivo di Czumbel annunciato soltanto nella mattinata di San Valentino. Serata da ricordare per Dorigotti, autore di ben 29 punti e 4 triple a referto. Bene Pizzini con 13 e Almami Sylla a quota 12. Inutile sottolineare l’importanza di questa vittoria, sia in senso stretto dei due punti conquistati che per il morale, aver battuto la capolista è un gran bel biglietto da visita. Se Civezzano dovesse perdere in questo turno, la Tecnisan Rovereto sarebbe praticamente qualificata ai playoff, anche se non matematicamente al 100%, poco ci manca. Unica nota negativa della serata, in caso di parità di punti a fine stagione con Arzignano, comunque i vicentini sarebbero meglio piazzati per il doppio confronto con i roveretani.