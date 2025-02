La Dolomiti Energia si gioca la finale di Coppa contro Trieste

Dopo aver conquistato la semifinale della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia, ribaltando un passivo di 15 punti e imponendosi su Reggio Emilia per 85-80, la Dolomiti Energia affronterà in semifinale la Pallacanestro Trieste, vittoriosa nella sfida contro i Trapani Shark per 74-72, grazie a una palla recuperata nel finale da Jeff Brooks, autore poi del canestro decisivo. la sfida è in programma domani (sabato) a Torino alle ore 20.45.

Trieste ha chiuso la partita con 11 punti a testa per Valentine, Candussi, Ruzzier e Johnson, oltre ai 10 di Brooks. Per la seconda volta nella propria storia, Aquila Basket accede alle semifinali delle Final Eight. L’unico precedente risale alla stagione 2015-16, quando i bianconeri superarono Pistoia (74-81) nei quarti, prima di arrendersi ad Avellino (69-71) in semifinale. Nonostante l’assenza di Jordan Bayehe, out per la rottura del quarto metacarpo della mano sinistra, Trento continua a inseguire il sogno della finale. Per farlo, servirà una prestazione solida su entrambe le metà campo per arginare il talento di Trieste. La prima semifinale vedrà di fronte Olimpia Milano e Brescia alle 18:00, mentre alle 20:45 sarà la volta della sfida tra Dolomiti Energia Trentino e Pallacanestro Trieste, trasmessa in diretta su DMAX, DAZN e Eurosport 1.

Gli avversari

La Pallacanestro Trieste si presenta alle semifinali delle Frecciarossa Final Eight 2025 con un roster ricco di talento, soprattutto nel reparto esterni. Alla guida della squadra c’è Jamion Christian, coach che ha portato Trieste alla promozione in LBA nella scorsa stagione grazie a un’incredibile cavalcata nei playoff. La formazione giuliana ha iniziato alla grande il campionato, chiudendo il girone d’andata al settimo posto, guadagnandosi così l’accesso alle Final Eight. Trieste dovrà fare a meno del proprio playmaker titolare Colbey Ross, out per un infortunio alla mano, ma può contare su un reparto esterni di altissimo livello. Denzel Valentine sta viaggiando a 16 punti di media, tirando con il 49% da due e il 39% da tre, mentre Markel Brown ha le stesse cifre realizzative con percentuali eccellenti (62.3% da due e 42% da tre). Un altro pericolo dall’arco è Justin Reyes, tiratore affidabile che completa un pacchetto guardie di assoluto livello, insieme a Luca Campogrande, il capitano Lodovico Deangeli e Michele Ruzzier super tiratore. Nel reparto ali spicca Jarrod Uthoff, grande tiratore da 13 punti di media, affiancato da Sean McDermott, arrivato a Trieste poche settimane fa e reduce da una stagione in LBA con 14 punti di media a Varese, confermandosi come un pericoloso tiratore. A portare esperienza ed equilibrio c’è Jeff Brooks, giocatore con un passato tra EuroLeague ed EuroCup, pericoloso sia dentro che fuori dall’area. Sotto canestro, Jayce Johnson garantisce presenza e solidità, con una media di 7 rimbalzi a partita, oltre a essere un finalizzatore affidabile nel pitturato. A completare il reparto lunghi c’è Francesco Candussi, uno “stretch 5” in grado di colpire anche dall’arco, come dimostra il suo 33% da tre punti e il 59% da due.

Dal punto di vista statistico, Trieste è una delle squadre più fisiche e strutturate della LBA. È quarta nei rimbalzi totali (39.1 a partita) e seconda nei rimbalzi offensivi (13.1), dimostrando grande aggressività sotto canestro. Difensivamente, è tra le migliori squadre del campionato, con 6.8 palloni recuperati a partita (quarta in questa speciale classifica) e il primato nelle stoppate con 3.8 a partita. Anche in attacco, la squadra di Christian è tra le più efficienti: è quinta sia per percentuale da due (55.1%) che da tre (37.7%), mostrando grande efficacia nelle scelte di tiro. Inoltre, Trieste è la formazione che commette meno falli in tutta la LBA, indice di una difesa solida e disciplinata. La Dolomiti Energia Trentino dovrà dunque affrontare una squadra ben organizzata, atletica e con tante armi offensive: servirà una prova di grande intensità su entrambe le metà campo per conquistare un posto nella finale di Coppa Italia.

Le dichiarazioni

«Trieste sta facendo un percorso speciale e importante, - dice Paolo Galbiati - con una proprietà americana ambiziosa e un general manager che per il mio percorso è stato molto significativo. Stanno giocando un’ottima pallacanestro, con un ritmo molto alto e cercando di sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri giocatori. Rispetto alla sfida contro Reggio Emilia, che fa della solidità difensiva e dell’organizzazione i suoi punti di forza, Trieste è una squadra atipica: ama giocare nei primi secondi del possesso e prende tanti tiri da tre punti. Inoltre, è una formazione capace di alternare quintetti diversi, passando da quintetti più fisici a formazioni più atletiche. Noi dovremo essere precisi e concentrati nell’eseguire ciò che stiamo preparando per affrontarli nel miglior modo possibile».

«Sarà una partita molto complicata, - gli fa eco Quinn Ellis - Trieste ieri sera ha vinto una bella partita contro Trapani. Noi siamo pronti e carichi per affrontare questa semifinale. La partita contro Reggio Emilia è stata molto dura e la chiave è stata la difesa che abbiamo fatto nel finale. Nel finale abbiamo giocato small ball, siamo stati bravi a passarci bene la palla ma soprattutto a controllare i rimbalzi difensivi».

Fotografie Lega Basket di Serie A