Mark Czumbel alla corte di Fumagalli

Colpo grosso nel mercato di febbraio per la Tecnisan Rovereto, che nel giorno di San Valentino si fa un gran regalo, ingaggiando Mark Czumbel dell'ormai disciolta Valsugana, che sino a due settimane fa militava in serie B Interregionale.

Ad aggiungersi al roster allenato da coach Fumagalli, arriva la guardia Mark Mate Czumbel, 25 anni e tanta esperienza in regione e fuori. Dopo un trascorso nelle giovanili dell'Aquila Basket e presso il Bakery Piacenza in A2, è stato uno dei principali fautori della stagione sportiva ineguagliabile del Valsugana nell'annata 2024/25, oltre che uno degli uomini chiave del buon girone d'andata in serie B nel 2024. Nella recente stagione in B, Mark ha giocato 20 partite con una media di 11.9 punti per match, con un best di 22 punti, ripetuto poi in altre due sfide. In DR1 nella scorsa stagione, 28 partite alla media di 17.4, con un best di 36 punti contro Isola della Scala a dicembre del 2023. Giocatore completo, con percentuali altissime in ogni fondamentale, arriva nel momento giusto della stagione, a ridosso della fase playoff e di certo il suo apporto a Rovereto sarà fondamentale, vista la caratura e serietà dell'atleta.

Questo il testo del comunicato della società:

La società JBR Basket Rovereto è lieta di annunciare l’aggiunta di Mark Czumbel nel roster della prima squadra.

Czumbel dopo aver giocato le giovanili con Aquila Basket Trento, ha giocato con il Bakery Piacenza raggiungendo anche la serie A2. La prima parte di questa stagione la ha giocata in serie B Interregionale viaggiando a 12 punti di media.

“Si è trattato di un’opportunità che abbiamo colto con grande convinzione, - dichiara il D.S. Zandonai - sia per il valore del giocatore che per la sua volontà di scegliere Rovereto come nuova destinazione. In una stagione lunga e intensa, con tanti impegni e qualche imprevisto fisico da gestire, riteniamo che il suo inserimento possa dare maggiore profondità alla squadra e garantire continuità al nostro percorso”.

Czumbel arriva con entusiasmo e voglia di dare il suo contributo. Siamo certi che si integrerà al meglio nel gruppo e che insieme continueremo a lavorare con determinazione per raggiungere i nostri obiettivi.

Benvenuto, Mark.