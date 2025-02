Domani pomeriggio scatta la Coppa Italia, nei quarti c'è Reggio

Prende il via domani a Torino la Coppa Italia, con otto squadre pronte a disputare i quarti di finale. Il tabellone delle Final Eight è così composto: Brescia - Tortona e Virtus Bologna - Olimpia Milano nella parte sinistra, mentre nella parte destra si giocheranno Trapani - Trieste e Trento - Reggio Emilia.

Nelle ultime stagioni il format a eliminazione diretta ha spesso regalato sorprese: nelle ultime due edizioni, infatti, il trofeo è stato vinto da squadre che non partivano tra le favorite, con i successi di Napoli nel 2024 e Brescia nel 2023. La Dolomiti Energia Trentino ha raggiunto le semifinali solo una volta nella sua storia, nella stagione 2015-16, superando Pistoia nei quarti prima di arrendersi ad Avellino.

Dopo un grande avvio di stagione, i bianconeri sono stati la prima squadra a qualificarsi per questo appuntamento. Il girone d’andata si è chiuso con l'Aquila Basket al terzo posto, determinando l’incrocio nel tabellone con la UNA HOTELS Reggio Emilia, classificatasi sesta. Trento arriva alla sfida con grande slancio, forte di quattro vittorie consecutive in LBA contro Trieste, Venezia, Trapani e Varese. Anche Reggio Emilia è in un ottimo momento di forma, avendo ottenuto tre successi consecutivi contro Tortona, Cremona e Treviso. Per superare i quarti di finale, servirà una prova di grandissima solidità, anche perché i bianconeri dovranno fare a meno di Jordan Bayehe, out per la frattura del terzo metacarpo della mano sinistra, un infortunio che lo terrà lontano dal parquet per circa sei settimane.

Gli avversari

Il roster della Pallacanestro Reggiana è composto da un gruppo esperto, arricchito durante la stagione dall’arrivo di Kenneth Faried, lungo di 203 cm con un’importante esperienza in NBA, dove ha disputato 511 partite, di cui 33 nei playoff. Il coach greco Dimitris Priftis, alla sua seconda stagione sulla panchina di Reggio Emilia, può contare su una regia di talento ed esperienza formata da Cassius Winston, Jamar Smith, Lorenzo Uglietti, Filippo Gallo e Jaylen Barford. Winston, dopo il suo passato NBA con Washington, ha giocato in EuroLeague con il Bayern Monaco e nell’ultima stagione in Turchia con il Tofas Bursa. Giocatore dal talento cristallino, viaggia a 16.9 punti e 5.1 assist di media, tirando con il 39.7% da tre e il 43.5% da due. Jamar Smith, invece, fa dell’esperienza e del tiro le sue armi migliori, soprattutto in situazioni di palleggio-arresto e tiro: in questa stagione sta registrando 11 punti di media, con un 60.3% da due e un 31.6% dall’arco. Un altro terminale offensivo chiave è Jaylen Barford, che ha già lavorato con coach Paolo Galbiati ai tempi di Cremona nel 2021 e che sta viaggiando a 12.5 punti di media. Il giovane Filippo Gallo (classe 2004) e Lorenzo Uglietti completano il reparto playmaker, aggiungendo energia, intensità e pericolosità nel tiro da tre. Tra gli esterni spiccano il capitano Michele Vitali, tiratore di altissimo livello, e Sasha Grant, che fa della fisicità una delle sue qualità principali. Nel reparto lunghi, oltre al già citato Kenneth Faried, troviamo Stephan Gombauld e Mouhamed Faye, mentre nel ruolo di “quattro” spiccano due giocatori con grande pericolosità perimetrale: Matteo Chillo e Kwan Cheatham, quest’ultimo tiratore da 40.3% da tre punti. Statisticamente, Reggio Emilia vanta la terza miglior difesa del campionato e domina sotto i tabelloni: è prima per rimbalzi totali (40.5 di media) e rimbalzi offensivi (13.5 a partita). Inoltre, la UNA HOTELS è anche seconda nel campionato per stoppate, con 3.3 di media a partita.

Le dichiarazioni

«Sono felicissimo di giocare la Coppa Italia, una competizione in cui l’incertezza regna sovrana. - dice Paolo Galbiati - Pur ritenendo che le due principali favorite per il campionato lo siano anche per la Coppa, in un torneo come questo può davvero succedere di tutto. Arriviamo all’appuntamento in un buon momento dal punto di vista mentale, anche se fisicamente ci portiamo dietro qualche acciacco, più o meno importante. Purtroppo, dovremo fare a meno di Bayehe, che si sarebbe meritato di vivere questa esperienza con la squadra. Daremo il massimo anche per lui».

«Reggio è una squadra molto forte, aggressiva e fisica. - afferma Anthony Lamb - Dovremo essere bravi a difendere con intensità, controllare i rimbalzi e mantenere il controllo della gara per tutti i 40 minuti. Stiamo attraversando un buon momento e dobbiamo continuare a giocare con il nostro ritmo, seguendo il nostro stile e passandoci la palla, così da provare a disputare una Coppa Italia positiva».