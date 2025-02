Vigilia delicata per Rovereto e Civezzano

Quinta di ritorno con Civezzano e Rovereto impegnate in turni delicatissimi. Rovereto per mantenere il contatto con le prime, Civezzano per non perdere il treno dell'ultimo posto playoff.

Nell'anticipo di sabato sera, la Tecnisan Rovereto affronta la capolista Arzignano Valchiampo, che all'andata sul suo campo in provincia di Vicenza, si impose con il punteggio di 73-61. Partita non facile, la squadra di coach Fumagalli viene da una sconfitta imprevedibile subita in casa per mano dell'Argine di Vicenza che così facendo è rientrata nella top 8 che accede ai playoff, complicando il percorso del Civezzano. Impresa non impossibile, se l'organico c'è tutto e non si fanno sorprendere, i giocatori roveretani possono mettere i pali fra le ruote agli avversari. In caso di vittoria sarebbe anche pressoché garantito il passaggio ai playoff e la corsa al primo posto continuerebbe.

Sabato, 15 febbraio 2025 ore 18:00

TECNISAN ROVERETO (12-4) - ARZIGNANO VALCHIAMPO (13-3)

Turno delicatissimo per il Civezzano, per più di una motivazione. La prima è immediata, la trasferta a Lonigo con il Leobasket non è mai cosa facile, all'andata vinsero i veneti per 65-68 in Trentino. La seconda riguarda la situazione di classifica, la squadra di coach Fels attualmente sarebbe fuori dai giochi playoff, due punti in meno dell'Argine Vicenza (che ha un turno sulla carte semplicissimo) e quattro in meno di Legnago, impegnata in trasferta contro il non fortissimo Buster Verona. Civezzano è semplicemente costretta a vincere se non vuol veder scappare le proprie concorrenti dirette, magari sperando nell'improbabile colpaccio dell'Europa Bolzano e al tempo stesso di vedere una sconfitta sia di Legnago che della Virtus Isola della Scala, impegnata contro la capolista Creazzo. Per Civezzano soltanto una vittoria nelle ultime cinque partite disputate, c'è da non star sereni.

Sabato, 15 febbraio 2025 ore 20:30

A.S. DIL LEOBASKET 98 (10-6) - CIVEZZANO BASKET (6-10)

Sempre sabato, l'Europa Bolzano affronta la trasferta a Vicenza contro il Nuovo Argine, squadra entrata da poco nelle prime 8 e che all'andata si impose a Bolzano con il largo punteggio di 63-99. Bolzanini che vengono da ben 15 sconfitte di seguito, unici a zero punti. Sarà dura per gli uomini di coach Santangelo fare il risultato, magari le preghiere di Civezzano possono aiutare, ma servirà anche tanta grinta.

Sabato, 15 febbraio 2025 ore 20.30

NUOVO ARGINE 2001 (7-9) - EUROPA BOLZANO (0-15)

Riposa: Virtus Altogarda (9-7)

