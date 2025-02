Rovereto sorpresa in casa dall’Argine di Vicenza

Quarta di ritorno dove la sorpresa del turno è la strana sconfitta nella quale incappa la Tecnisan Rovereto per mano di un sorprendente Argine Vicenza. Dopo una partita giocati con ritmi completamente opposti da un parziale all’altro, sei fa beffare sul finale.

Tecnisan Rovereto in campo con lo starting five composto da: Matassoni, Pizzini, Brancaccio, Rossaro e Alamami Sylla. Le danze le aprono gli ospiti dopo 40” con una tripla per poi passare ben presto sullo 0-5. Di Brancaccio i primi punti roveretani, una tripla ben augurante. Veneti che guadagnano terreno, Almami c’è per il 5-7, poi Brancaccio pareggia. Matassoni pareggia a 4’ e 21” dalla prima sirena, impattando a quota 9 e con un libero Rovereto mette avanti il naso per la prima volta, 10-9. Ancora Matassoni per contro ribaltare il sorpasso dei vicentini, poi c’è Brancaccio, 14-11. Sortita avversaria, ma il canestro di Matassoni tiene gli ospiti a debita distanza e arriva il primo timeout sul 16-13. Traore chiude il primo parziale sul 18-13.

Secondo parziale che si apre un un canestro degli ospiti, ma poi Pizzini dalla lunetta è implacabile, 20-15. Sette punti di seguito da parte degli ospiti, rimettono tutto in discussione, 20-24 a metà del secondo parziale. Dopo il break di Pizzini che firma il 22-24, ripartono i veneti, per i roveretani momento complicato e doveroso timeout da parte di coach Fumagalli, ma a metà partita il punteggio è di 22-33, parziale da dimenticare e inguardabile per i roevertani, solo 4 punti segnati, contro i 20 degli ospiti vicentini, che recuperano ben 16 punti in soli dieci minuti.

Cosa succede nello spogliatoio roveretano durante la pausa lungo non lo possiamo sapere, ma con il tempo qualcuno di certo svelerà il segreto, ma di fatto i padroni di casa entrano in campo trasformati, Brancaccio e Matassoni in 30 secondi con due triple riaprono la partita, 28-33. Almami e poi Matassoni per arrivare a ridosso degli ospiti, 32-33, ma è di Brancaccio la tripla del sorpasso, 35-33 e ospiti in balìa dell’attacco roveretano. Matassoni firma il 37-33 e il coach ospite chiama il timeout. Con due liberi i primi punti ospiti nel parziale, ma la tripla di Rossaro e il canestro di Matassoni mettono all’angolo gli avversari, 42-37. Subito dopo ancora lui subisce fallo, dalla lunetta infila senza pietà. Due liberi per gli ospiti per tentare di tenersi a galla, ma arriva Traore che firma il 45-39. Breve recupero avversario, ma solo dalla lunetta, ma poco dopo sempre Stefani ne sbaglia due su due sul 45-41. Traore in chiusura per il 47-41 che chiude un sorprendente terzo parziale, roveretani che recuperano ben 17 punti, sembrano trasformati rispetto al Q2, dove erano alla mercé dei vicentini.

Partono bene gli ospiti, ma Brancaccio c’è per il 49-43, nulla lascia presagire quello che sta per avvenire. Ospiti che in un attimo rientrano, sino al 49-54. Dorigotti con una tripla riduce lo svantaggio, 52-54. Un libero di Brancaccio per portare i roveretani a contatto, canestro di Almami Sylla per il nuovo vantaggio, 55-54 e timeout chiesto dagli ospiti. Ospiti che vanno a canestro per mano di Zaccaria e operano il sorpasso a 23 secondi dal termine. Libero messo a segno ancora da Zaccaria e partita che finisce con l’inaspettato 55-57.

Partita strana per la formazione roveretana, in due parziali segna meno di 10 punti, addirittura il Q2 gettato alle ortiche, soli 4 punti in 10 minuti di gioco, si capirebbe soltanto in DR3. Massimo vantaggio roveretano di +6, mentre gli ospiti hanno anche toccato il +11. Matassoni a segno con 17 punti, Brancaccio con 16. Almami Sylla non brillante come nel turno scorso, soltanto 6 punti in tutta la partita. La sconfitta fa rientrare i vicentini nel gioco playoff, complicando il percorso anche al Civezzano di conseguenza, come se avesse la strada spianata.