A Istanbul per l’ultima di EuroCup dell'Aquila

Trento conclude la sua stagione europea a Istanbul, dove affronterà il Besiktas, ancora in corsa per i playoff. I bianconeri arrivano alla sfida di questa sera (ore 18) dopo la straordinaria vittoria per 83-80 contro Trapani, un successo che ha permesso loro di conquistare la vetta solitaria della classifica con 28 punti. Quella di mercoledì sarà l’ultima partita della stagione europea per Trento, che vuole chiudere con una prestazione solida, nonostante la qualificazione ai playoff non sia più raggiungibile. Eigirdas Zukauskas non sarà della partita a causa di un problema alla schiena, riacutizzatosi dopo un contatto nel match contro Trapani. Dopo la trasferta in Turchia, Trento sarà impegnata a Masnago contro Varese, prima delle Final Eight di Coppa Italia, in programma a Torino dal 12 al 16 febbraio, e della sosta per gli impegni delle nazionali.

Vivi la Coppa LIVE! Aquila Basket ha organizzato un pullman per i tifosi bianconeri che vogliono seguire la squadra a Torino per i quarti di finale contro Reggio Emilia, in programma giovedì 13 febbraio. I posti stanno andando a ruba: ne mancano meno di venti al sold out del secondo pullman. Sono inoltre in vendita i biglietti per la prossima partita casalinga contro la Bertram Derthona Tortona, in programma sabato 1° marzo alle 20:00.

Gli avversari

Il Besiktas Fibabanka Istanbul è in piena lotta per i playoff di EuroCup, con un bilancio di nove vittorie e otto sconfitte, lo stesso record della quarta in classifica (Ulm) e della settima (Vilnius). Per la squadra turca, dunque, il successo sarà fondamentale per conquistare un posto nella fase successiva. Il coach del Besiktas è Dusan Alimpijevic, un tecnico di grande esperienza nella competizione nonostante la giovane età. Dopo un triennio al Bursaspor, con cui ha raggiunto la finale di EuroCup nel 2021-22, ora guida un roster ricco di talento, fisicità ed esperienza. Nel reparto degli handler, spiccano Derek Needham (che ha già lavorato con Alimpijevic al Bursaspor nella stagione 2021-22) con 11.3 punti e 4 assist di media, Jonah Mathews, uno dei principali terminali offensivi della squadra con 15.2 punti a partita, e Kyle Allman, che viaggia a 11.7 punti e 3 assist di media. A completare il reparto ci sono Can Ugurlu e Yigit Arslan, entrambi eccellenti tiratori. Tra gli esterni, troviamo l’ex NBA Kelan Martin (Minnesota Timberwolves), che sta segnando 11.3 punti di media con un ottimo 49% da tre punti, Dustin Sleva, altro grande tiratore, e il giovane Karen Konan, classe 2004. Sotto canestro, il Besiktas può contare su Emmanuel Terry, un lungo da 206 cm che segna 6.6 punti a partita con il 74% dal campo e cattura 4.6 rimbalzi, e su Conor Morgan, che viaggia a 9.5 punti e 4.5 rimbalzi di media. Un’aggiunta importante per la squadra è stata quella di Uros Plavsic, centro serbo di 217 cm, arrivato dalla Stella Rossa in EuroLeague a dicembre, che nelle prime partite con il Besiktas ha prodotto 7.5 punti di media. A livello statistico, il Besiktas è il terzo miglior attacco della competizione, segnando 85.6 punti a partita, grazie soprattutto all’ottima percentuale da tre punti, 37.8%, che lo colloca tra le tre migliori squadre dell’EuroCup in questa specialità. In difesa, invece, concede 85.1 punti di media, ma riesce a limitare gli avversari sul tiro dall’arco, che contro i turchi segnano solo con il 33.3% da tre punti.

Fotografie Euroleague Basketball