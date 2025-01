Seconda di ritorno con partite delicatissime

Seconda di ritorno abbastanza delicata per tutte e tre le formazioni trentine impegnate. Se la Virtus va a visitare la capolista, Rovereto deve ritrovare la vittoria. Civezzano che può consolidare la propria posizione in classifica, ma la situazione societaria è particolarmente delicata.

Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli che dopo la sconfitta nel derby deve ritrovare la vittoria in campo. Se il turno casalingo può agevolare in qualche maniera la cosa, il cliente è invece di quelli complicati, l’ostico Leobasket Lonigo, battuto per 69-76 all'andata, ma che cercherà di vendicarsi in questo turno. Vista la classifica e l’andamento generale, partita quasi decisiva per Rovereto se vuole pensare di rincorrere il duo che le sta davanti. Assenti per infortunio ancora Almami e Finarolli, Mokoi sempre in forse, eventualmente in campo ma a mezzo servizio.

Sabato, 25 gennaio 2025 ore 18:00

TECNISAN ROVERETO (10-3) -LEOBASKET LONIGO 98 (8-5)

Il Civezzano dopo aver navigato sull’olio nell’ultimo turno contro l’Europa Bolzano, in questa occasione se la dovrà vedere contro una possibile diretta concorrente per un posto playoff, lo Sportscholl Dueville. All’andata vinse la formazione di coach Fels, 61-71. Viste le vicissitudini societarie della formazione valsuganotta che si sono susseguite in questa settimana, la partita potrebbe rivelarsi più delicata di quello che poteva apparire qualche settimana fa. Inutile dire che una eventuale vittoria terrebbe molto lontani gli avversari di Dueville dalla zona playoff, cosa che farebbe solo bene al Civezzano, quindi la vittoria è d’obbligo.

Sabato, 25 gennaio 2025 ore 19:00

CIVEZZANO BASKET (6-7) -BASKET SPORTSCHOOL (4-9)

Partita particolarmente delicata anche per la Virtus Altogarda, che andrà a far visita alla capolista Arzignano, che in casa non ha mai subito una sconfitta in questa stagione. La squadra di coach Betta è quella che viene dalla striscia positiva migliore, cinque vittorie di seguito, dopo la vittoria contro il Rovereto, ha il morale alto e potrebbe tentare il colpo in provincia di Vicenza. Arzignano nell’ultimo turno ha però commesso un passo falso, cadendo inaspettatamente sul campo della Virtus Isola della Scala, formazione che di certo non se la stava passando così bene prima dello scorso weekend, infatti era reduce da quattro sconfitte di seguito. All’andata vinsero i veneti a Riva del Garda con il punteggio di 68-84. In caso di vittoria la Virtus può seriamente iniziare a pensare alle posizioni di testa, il campionato è ancora lungo e le distanze non sono per nulla abissali.

Domenica, 26 gennaio 2025 18:15

ARZIGNANO VALCHIAMPO (11-2) - VIRTUS BK ALTOGARDA (8-5)

Riposa: Europa Bolzano (0-13)

La classifica