Il borsino della DR2 per i playoff

Dopo quattro giornate del girone di ritorno e con alcune formazioni che devono recuperare ancora delle partite, valutiamo le possibilità di passaggio ai playoff da parte di ciascuna formazione del campionato.

Il Gardolo di coach De Palo sta giocando un gran bel campionato, un solo scivolone, in casa contro un arrembante Valsugana. Gli uomini in maglia gialla sono già qualificati matematicamente ai playoff, anche se ad alcune formazioni mancano partite, il doppio confronto positivo contro il Cus Trento, qualifica il Gardolo al turno ad eliminazione diretta. Le percentuali di vittoria finale del girone sono del 45%, decisiva sarà la sfida contro Pergine, che De Palo potrà disputare in casa. Importante anche la partita contro i Night Owls, da affrontare fuori casa in questo caso.

La seconda forza del campionato è il Pergine di coach Vigolo, due sole sconfitte in questa stagione e una partita da recuperare in casa del Maia Merano. Le possibilità di vincere il girone ci sono, ridotte al 30%, mentre per il passaggio ai playoff, manca davvero pochissimo, 95% di possibilità, ma solo per scaramanzia.

I Night Owls di coach Bonelli, dati per favoriti ad inizio stagione, memori della vittoria in Coppa, hanno incontrato più di un ostacolo sul loro percorso, perdendo tre partite durante il percorso. La possibilità di passaggio ai playoff sono elevate, il 95%, ma per la vittoria finale soltanto il 20%, ma dovranno per forza fermare il Gardolo e sperare in qualche colpo favorevole ai danni dei concorrenti di formazioni non troppo coinvolte nella vittoria finale.

Il Valsugna di Orempuller, partito in tromba, ma che ha poi incontrato qualche difficoltà, deve recuperare un paio di partite, con Red Fox e Villazzano. Le possibilità di vincere la regular season sono del 5%, mentre quelle di passaggio ai playoff sono del 80%, nonostante il momento ondivago in questa parte del campionato e le vicende societarie che non aiutano a stare sereni.

Il San Marco Rovereto JBR, viene da quattro vittorie di seguito e pare aver superato la fase di crisi che aveva incontrato nella fase iniziale. Qualche rinforzo dalla DR1 ha anche aiutato la formazione di coach Franceschini. Le possibilità di vincere la regolar season sono da prefisso telefonico, ma quelle di passare ai playoff sono elevate, il 70%, con quotazioni chiaramente in ascesa ogni settimana che passa.

Il Cus Trento di coach Magno, vera sorpresa del campionato, non ha più possibilità di vincere la stagione, ma le sue opzioni per passare ai playoff sono alte, il sesto posto dovrebbe essere degli universitari, con il 60% di possibilità di accedervi. Positiva la stagione degli universitari, nella passata stagione non si qualificarono per i playoff.

I Blue Bear sono una delle formazioni che ha più sofferto della retrocessione nella categoria di Gardolo e Night Owls, due concorrenti che in passato non aveva mai avuto. Un paio di assenze importanti, Germanà e il recente infortunato Angelini, non aiutano di certo la squadra di coach Valla, che ha al momento il 50% di possibilità di passaggio del turno, certo, dovrà vincere il confronto con il Paganella Lavis che gli manca e guardarsi bene dalle due formazioni alto atesine, in qualche maniera ancora in corsa.

Red Fox Mori-Brentonico, che devono recuperare con Valsugana, Maia Merano e Paganella Lavis, ci vorrebbe il filotto nei recuperi per coach Tranquillini per essere certo di un miglior piazzamento. Le “volpi rosse” sono quelli che hanno sofferto maggiormente della presenza di Gardolo e Night Owls in questo campionato, nella scorsa stagione arrivarono secondi, perdendo solo in finale. Le possibilità di accedere ai playoff sono del 50%, ma la scorsa stagione ci ha dimostrato che i Red Fox sono capaci di qualsiasi cosa.

Il Maia Merano di coach Zampedri, ha da recuperare due partite, ma ha anche dimostrato di essere capace di tutto, certo molto dipende dalla presenza o meno di Filippo Buciol, impegnato in due campionati, questo e quello in serie C con i Piani Bolzano. Le possibilità di passaggio ai playoff sono del 30%, ma può correre solo sui Red Fox e sui Blue Bear, il Cus è già troppo fuori portata.

Le possibilità di passaggio ai playoff per il Bressanone sono ridotte al lumicino, nessuna partita da recuperare e Red Fox troppo lontani in classifica, quindi l’ottavo posto è un pò un miraggio per Vignudelli & soci. Possibilità ridotte al 20%, con opzioni al ribasso con il tempo che passa.

Paganella Lavis di coach Rudella, che nonostante le tre partite da recuperare, ha possibilità davvero ridotte. Intanto bisognerebbe vincerle tutte, o almeno due dei recuperi, con Red Fox e Villazzano, poi sperare in colpaccio di altre squadre non concorrenti dirette. Possibilità ridotte al 15%.

Il Villazzano autogestito, con due partite da recuperare, con Paganella Lavis e Valsugana, non è matematicamente fuori dai giochi, anche se occupa l’ultima posizione in classifica. Le possibilità sono ridotte a meno del 10%, ma deve per forza vincere nei recuperi e contro le dirette concorrenti degli scontri diretti che mancano e magari aggiungerci anche un colpo a sorpresa.

