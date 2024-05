Il terzo posto è del Pergine

Nella finale per il terzo posto, il Pergine, davanti al pubblico di casa, prevale sui Blue Bear con il punteggio di 58-55, aggiudicandosi il gradino più basso del podio, dopo una stagione dominata in regular season, dove aveva subito solo due sconfitte.

Nella serata d'addio alla maglia dei Blue Bear da parte di Ropele e Morello, i due protagonisti di gara 2 dei quarti di finale, gli "orsi blu" partono subito bene, grazie ai canestri di Angelini e Bisagno che rispondono all'apertura da parte della formazione di coach Delibori. A 4 minuti dalla prima sirena, sul time out chiesto dal Pergine, 6-13. La pausa di riflessione fa bene ai padroni di casa che recuperano terreno e allo scadere della prima frazione il punteggio è di 13-15. Padroni di casa che si fanno più efficaci durante il Q2, a reggere il tutto, le magnifiche giocate sotto plancia di Angelini, migliore in campo nel match, che in più di un'occasione riesce a mettere in crisi il reparto difensivo avversario. A metà partita il tabellone si ferma sul 33-31.

Seconda parte della partita più equilibrata, entrambe le formazioni puntano al terzo posto e non vogliono sfigurare. Al suono della penultima sirena le distanze variano di poco, 45-42. Ultima frazione di gioco estremamente equilibrata e il Pergine grazie alle 3 lunghezze di vantaggio si aggiudica la terza piazza in campionato, magra consolazione dopo esser stato in testa per tutta la stagione. Nel Pergine, bene Zampedri e Margoni, entrambe a quota 13, seguiti da Mancinelli con 12. Nella squadra allenata da coach Valla, brilla la stella di Angelini, 18 marcature per lui, tanta presenza e carisma in campo.